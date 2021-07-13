https://ria.ru/20210713/velosiped-1741117178.html

Как выбрать хороший и недорогой велосипед: характеристики и советы

Как выбрать велосипед в 2021: по росту и характеристикам

Как выбрать хороший и недорогой велосипед: характеристики и советы

При выборе велосипеда нужно учитывать несколько факторов - прежде всего, для каких целей он нужен. О том, как выбрать хороший велосипед для взрослых и детей,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:03

2021-07-13T18:03

2021-07-13T18:03

россия

транспорт

спорт

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При выборе велосипеда нужно учитывать несколько факторов - прежде всего, для каких целей он нужен. О том, как выбрать хороший велосипед для взрослых и детей, какого размера должна быть рама для людей разного роста и другие лайфхаки - в материале РИА Новости.Как выбрать велосипедПеред покупкой велосипеда нужно учитывать, при каких условиях он будет использоваться, например, для катания по улицам города или для выполнения трюков. Также нужно учитывать год сборки модели (новейшие, как правило, дороже), вес “байка”, его размер, диаметр колес и т.д. Выбирая транспортное средство такого типа, лучше не покупать самую дешевую модель - она быстро придет в негодность.Виды велосипедовВелосипеды бывают нескольких видов, в зависимости от назначения - горные подходят для бездорожья, холмистой местности, а для ровного дорожного покрытия можно купить городской. Также есть модели для выполнения трюков и прыжков, поездок по сложным лесным маршрутам и т.д.ГородскиеГородские велосипеды предназначены для недолгих спокойных поездок по городу на скорости 20-25 км/ч. Как правило, они имеют тяжелую раму, за счет чего устойчивы, а также удобный руль и сидение для комфортной езды. Дополнительно к городскому велосипеду может прилагаться небольшой багажник или корзинка для мелких покупок. У некоторых моделей есть только одна скорость, но их может быть и 3-7. Весит такой “байк” от 12 до 17 килограмм.Спортивные дорожныеЭтот тип велосипеда нужен для поездок по дороге на большой скорости. У него облегченная рама, узкие колеса, а руль опущен вниз. Такая конструкция помогает снизить сопротивление воздуха, если человек сильно разогнался. Ездить на спортивном велосипеде можно только по хорошей и ровной дороге - если попасть в яму или наехать на камень, можно потерять равновесие и упасть. Это касается и других велосипедов, но трассовые к этому особенно чувствительны. Также у них обычно нет амортизации, и прокатиться по бездорожью не получится. Дорожный “байк” весит от 6 до 9 килограмм.Его не следует путать с трековым видом, который предназначен только для поездок по специальному треку на спортивных соревнованиях. У него, как правило, нет тормоза и руль достаточно жестко зафиксирован - чтобы его повернуть, требуется значительное усилие. ВнедорожныеДля путешествий по бездорожью следует приобрести горный велосипед. По-другому он называется маунтинбайк, MTB, ATB, найнер, кросс-кантри. Эта разновидность имеет до 20-24 скоростей, широкий и удобный руль, массивные колеса с протектором, которые не скользят даже на мокром грунте. Легкая рама позволяет совершать броски по пересеченной местности. Некоторые считают горный велосипед универсальным, потому что он подходит для поездок не только по бездорожью, но и по городу. При этом основные его минусы состоят в том, что протектор быстро изнашивается, а педали крутить немного сложнее, чем у других моделей. МТБ обычно дороже городского велосипеда в полтора-два раза, его вес - 12-16 килограмм.ГибридныеГибридные велосипеды совмещают в себе качества шоссейного и горного видов, поэтому на них можно кататься по асфальтированным или лесным дорогам с крутым уклоном. Эта модель имеет узкие, но прочные колеса, амортизационную вилку, тяжелую раму и немного опущенный вниз руль. При этом от шоссейного велосипеда ей достались узкие и гладкие покрышки. Скоростей у гибридов 10 и более, на них можно установить багажник. По своим качествам этот вид уступает горному и шоссейному, но позволяет комфортно ездить по обычной дороге или на пересеченной местности. Средний вес - 13-16 килограмм. ТрюковыеТрюковые велосипеды иначе называются BMX. Они отличаются компактным размером, небольшим диаметром колес, малым весом, низко опущенным сидением. За счет этого велосипед становится более маневренным, что облегчает выполнение многих трюков, например, прыжков, поворотов на одном колесе и т.д. У BMX есть особые железные трубы, “пеги”, которые находятся на втулке переднего и заднего колеса - они помогают лучше балансировать и переносить вес тела в необходимую точку. Триальные велосипеды имеют больший размер с массивными колесами. Этот вид подходит для прыжков с крутых склонов. Вес - 10-12 килограмм.Складные велосипедыСкладной велосипед - это разновидность со складывающейся рамой или другими элементами. Такая модель компактна, удобна для хранения дома и транспортировки, особенно для тех, кто увлекается туризмом. У таких моделей весь корпус сделан из высокопрочного металла, колеса имеют диаметр от 20 до 24 дюймов, в некоторых предусмотрена функция переключения скоростей, но разогнаться на таком велосипеде сильно не получится. Вес - от 7 до 13 килограмм. Размер велосипедаРазмер велосипеда зависит от того, какой у человека рост. Если неправильно подобрать модель, то могут возникнуть проблемы с посадкой, положением спины,что грозит болями в пояснице, позвоночнике, коленях, мышцах и суставах. Нужный велосипед несложно определить самому: между рамой и пахом должна помещаться ладонь. Примерная таблица:РамаОт материала, качества и геометрии рамы зависит удобство езды на велосипеде, а также сколько времени он прослужит. Конструкция рамыРама велосипеда сделана из специальных труб, которые изготовлены из одного или нескольких материалов. Самая распространенная конструкция состоит из переднего и заднего треугольников. В них входят следующие элементы: Рамы могут быть нескольких видов - закрытые, открытые, складные и детские. Чаще всего можно встретить модели с закрытой конструкцией. МатериалРамы изготавливают из нескольких типов металла:КолесаНа прочность колес влияют диаметр, ширина шин и обода. От диаметра зависит, с какой скоростью человек сможет разогнаться на велосипеде и какие расстояния сможет преодолеть.Примерное соответствие диаметра колеса и возраста велосипедиста:Количество ободов тоже влияет на прочность колеса - чем их больше, тем лучше велосипед выдерживает нагрузку. Универсальными считаются двухободные колеса.ШиныОт ширины шин зависит проходимость велосипеда. Чем они толще, тем больше будет амортизации и сопротивления. Тонкие же менее комфортные, но педали в таком случае крутить проще. В целом, тип шин зависит от того, для какой поверхности они предназначаются. Если шины полностью с протектором, то они будут терять 10-15% скорости даже на хорошей дороге. Агрессивные шипы нужны для проходимости и контроля велосипеда на бездорожье. Для дождливой погоды есть влагоотводящие шины, которые не будут разбрызгивать грязь. АмортизацияАмортизация не только смягчает удары, но и обеспечивает лучший контакт колес с дорогой. Благодаря ей легче управлять велосипедом, возрастает проходимость, меньше ощущаются дорожные неровности. Схемы амортизации: Кроме этого, амортизаторы бывают: ТормозаУ велосипедов бывают ножной, V-Brake, клещевой, дисковый механический, дисковый гидравлический тормоз.ПереключателиСейчас у велосипедов есть два типа переключателей: при помощи перекидок или планетарной втулки. Велосипедные аксессуарыДля тех, кто часто ездит на велосипеде, любит велопрогулки на открытом воздухе, можно докупить дополнительные аксессуары. Из обязательных - защита, то есть шлем, который следует надевать всегда, особенно, если человек движется по оживленной дороге. Аксессуары: Также могут пригодиться стоп-сигналы, указатели поворотов, накладки для защиты цепи.Советы

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https://radiosputnik.ria.ru/20210611/1736690745.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20210603/1735372961.html

https://ria.ru/20210603/velosiped-1734945571.html

https://sn.ria.ru/20210603/deti-1735361553.html

https://ria.ru/20210707/megapolis-1740166161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транспорт, спорт