Как выбрать хороший и недорогой велосипед: характеристики и советы
© Pixabay / Free-Photos Человек на велосипеде
© Pixabay / Free-Photos
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При выборе велосипеда нужно учитывать несколько факторов - прежде всего, для каких целей он нужен. О том, как выбрать хороший велосипед для взрослых и детей, какого размера должна быть рама для людей разного роста и другие лайфхаки - в материале РИА Новости.
Как выбрать велосипед
Перед покупкой велосипеда нужно учитывать, при каких условиях он будет использоваться, например, для катания по улицам города или для выполнения трюков. Также нужно учитывать год сборки модели (новейшие, как правило, дороже), вес “байка”, его размер, диаметр колес и т.д. Выбирая транспортное средство такого типа, лучше не покупать самую дешевую модель - она быстро придет в негодность.
Виды велосипедов
Велосипеды бывают нескольких видов, в зависимости от назначения - горные подходят для бездорожья, холмистой местности, а для ровного дорожного покрытия можно купить городской. Также есть модели для выполнения трюков и прыжков, поездок по сложным лесным маршрутам и т.д.
Городские
Городские велосипеды предназначены для недолгих спокойных поездок по городу на скорости 20-25 км/ч. Как правило, они имеют тяжелую раму, за счет чего устойчивы, а также удобный руль и сидение для комфортной езды. Дополнительно к городскому велосипеду может прилагаться небольшой багажник или корзинка для мелких покупок. У некоторых моделей есть только одна скорость, но их может быть и 3-7. Весит такой “байк” от 12 до 17 килограмм.
© Pixabay / Free-Photos Человек на велосипеде
© Pixabay / Free-Photos
Человек на велосипеде
Спортивные дорожные
Этот тип велосипеда нужен для поездок по дороге на большой скорости. У него облегченная рама, узкие колеса, а руль опущен вниз. Такая конструкция помогает снизить сопротивление воздуха, если человек сильно разогнался. Ездить на спортивном велосипеде можно только по хорошей и ровной дороге - если попасть в яму или наехать на камень, можно потерять равновесие и упасть. Это касается и других велосипедов, но трассовые к этому особенно чувствительны. Также у них обычно нет амортизации, и прокатиться по бездорожью не получится. Дорожный “байк” весит от 6 до 9 килограмм.
Его не следует путать с трековым видом, который предназначен только для поездок по специальному треку на спортивных соревнованиях. У него, как правило, нет тормоза и руль достаточно жестко зафиксирован - чтобы его повернуть, требуется значительное усилие.
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Внедорожные
Для путешествий по бездорожью следует приобрести горный велосипед. По-другому он называется маунтинбайк, MTB, ATB, найнер, кросс-кантри. Эта разновидность имеет до 20-24 скоростей, широкий и удобный руль, массивные колеса с протектором, которые не скользят даже на мокром грунте. Легкая рама позволяет совершать броски по пересеченной местности. Некоторые считают горный велосипед универсальным, потому что он подходит для поездок не только по бездорожью, но и по городу. При этом основные его минусы состоят в том, что протектор быстро изнашивается, а педали крутить немного сложнее, чем у других моделей. МТБ обычно дороже городского велосипеда в полтора-два раза, его вес - 12-16 килограмм.
Гибридные
Гибридные велосипеды совмещают в себе качества шоссейного и горного видов, поэтому на них можно кататься по асфальтированным или лесным дорогам с крутым уклоном. Эта модель имеет узкие, но прочные колеса, амортизационную вилку, тяжелую раму и немного опущенный вниз руль. При этом от шоссейного велосипеда ей достались узкие и гладкие покрышки. Скоростей у гибридов 10 и более, на них можно установить багажник. По своим качествам этот вид уступает горному и шоссейному, но позволяет комфортно ездить по обычной дороге или на пересеченной местности. Средний вес - 13-16 килограмм.
© Pixabay / Free-PhotosВелосипедист в лесу
© Pixabay / Free-Photos
Велосипедист в лесу
Трюковые
Трюковые велосипеды иначе называются BMX. Они отличаются компактным размером, небольшим диаметром колес, малым весом, низко опущенным сидением. За счет этого велосипед становится более маневренным, что облегчает выполнение многих трюков, например, прыжков, поворотов на одном колесе и т.д. У BMX есть особые железные трубы, “пеги”, которые находятся на втулке переднего и заднего колеса - они помогают лучше балансировать и переносить вес тела в необходимую точку. Триальные велосипеды имеют больший размер с массивными колесами. Этот вид подходит для прыжков с крутых склонов. Вес - 10-12 килограмм.
Участник соревнований по ВМХ
Складные велосипеды
Складной велосипед - это разновидность со складывающейся рамой или другими элементами. Такая модель компактна, удобна для хранения дома и транспортировки, особенно для тех, кто увлекается туризмом. У таких моделей весь корпус сделан из высокопрочного металла, колеса имеют диаметр от 20 до 24 дюймов, в некоторых предусмотрена функция переключения скоростей, но разогнаться на таком велосипеде сильно не получится. Вес - от 7 до 13 килограмм.
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Размер велосипеда
Размер велосипеда зависит от того, какой у человека рост. Если неправильно подобрать модель, то могут возникнуть проблемы с посадкой, положением спины,что грозит болями в пояснице, позвоночнике, коленях, мышцах и суставах. Нужный велосипед несложно определить самому: между рамой и пахом должна помещаться ладонь. Примерная таблица:
Рост
Размер рамы
135-155 сантиметров
14 дюймов
150-165 сантиметров
16 дюймов
165-180 сантиметров
18 дюймов
175-190 сантиметров
20 дюймов
190-200 сантиметров
22 дюйма
200-210 сантиметров
24 дюйма
Рама
От материала, качества и геометрии рамы зависит удобство езды на велосипеде, а также сколько времени он прослужит.
Конструкция рамы
Рама велосипеда сделана из специальных труб, которые изготовлены из одного или нескольких материалов. Самая распространенная конструкция состоит из переднего и заднего треугольников. В них входят следующие элементы:
- —рулевой стакан - в него помещается рулевая колонка;
- —верхняя труба;
- —нижняя труба;
- —подседельная труба - предназначена для штыря велосипедного седла;
- —кареточный стакан - используется для размещения в нем подшипникового узла;
- —перья - нужны для увеличения жесткости и прочности рамы;
- —дропауты - нужны для крепления колес.
Рамы могут быть нескольких видов - закрытые, открытые, складные и детские. Чаще всего можно встретить модели с закрытой конструкцией.
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Материал
Рамы изготавливают из нескольких типов металла:
- —Сталь. Рамы из стали отличаются относительно низкой ценой, но очень тяжелые и не самые прочные. Их необходимо перекрашивать, потому что в местах царапин со временем будет появляться ржавчина. При этом велосипед из стали легко ремонтировать, ему не нужна подвеска.
- —Алюминий. Этот материал отличается легкостью и не подвержен коррозии, но уступает по прочности стали, также ему необходима подвеска. Кроме этого, металл особенно жесткий: это можно почувствовать, если ехать по бездорожью или каменистой местности. Велосипед из алюминия будет стоить дороже, чем из стали.
- —Титан - это довольно прочный материал, он не ржавеет, но отличается высокой стоимостью.
- —Карбон. На данный момент самый современный и дорогой материал для изготовления велосипедов. Они отличаются самым низким весом и высокой прочностью, но боятся ударов об острые предметы - потом их сложно ремонтировать.
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Колеса
На прочность колес влияют диаметр, ширина шин и обода. От диаметра зависит, с какой скоростью человек сможет разогнаться на велосипеде и какие расстояния сможет преодолеть.
Примерное соответствие диаметра колеса и возраста велосипедиста:
- —10 дюймов - для детей от 1 года до 3 лет;
- —16 дюймов - для детей от 3 до 6 лет;
- —20 дюймов - диаметр колес BMX, а также велосипедов для детей от 6 до 9 лет или складных;
- —24 дюйма - диаметр колес подростковых или складных велосипедов;
- —26 дюймов - используются в горных и городских моделях для взрослых невысокого или среднего роста. Отличаются маневренностью, легкостью управления;
- —27,5 дюйма характерны для колес современных горных велосипедов. Обеспечивают плавность езды, хорошее соприкосновение с поверхностью;
- —28 дюймов - это размер колес шоссейников, они больше, но при этом несколько тоньше. Иногда такой диаметр имеют гибридные модели.
- —29 дюймов - диаметр колес подходит для высоких людей. Используется, в частности, в горных велосипедах.
Количество ободов тоже влияет на прочность колеса - чем их больше, тем лучше велосипед выдерживает нагрузку. Универсальными считаются двухободные колеса.
Велопатруль ЦОДД на одной из улиц Москвы
Шины
От ширины шин зависит проходимость велосипеда. Чем они толще, тем больше будет амортизации и сопротивления. Тонкие же менее комфортные, но педали в таком случае крутить проще. В целом, тип шин зависит от того, для какой поверхности они предназначаются.
- 1Для поездок только по асфальтированной дороге можно купить тонкие шины с минимальным протектором 1,5-2 дюйма.
- 2Для катания по асфальту, пересеченной местности, гравию и т.д., лучше выбрать полуслики, гладкие в центре, но с протектором по бокам.
Если шины полностью с протектором, то они будут терять 10-15% скорости даже на хорошей дороге. Агрессивные шипы нужны для проходимости и контроля велосипеда на бездорожье. Для дождливой погоды есть влагоотводящие шины, которые не будут разбрызгивать грязь.
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Амортизация
Амортизация не только смягчает удары, но и обеспечивает лучший контакт колес с дорогой. Благодаря ей легче управлять велосипедом, возрастает проходимость, меньше ощущаются дорожные неровности. Схемы амортизации:
- 1Ригид (Rigid) - в таких велосипедах амортизация вообще отсутствует. Модели - все шоссейные велосипеды, дорожные, некоторые городские, круизеры, BMX. Такие велосипеды не подходят для неровной поверхности, но более легкие.
- 2Хардтейл (Hardtail). Это самая популярная схема. При ней велосипед имеет амортизационную переднюю вилку и жесткий хвостовик. Подходит для ухабистых дорог, пересеченной местности.
- 3Двухподвес. Имеет амортизацию и сзади, и спереди. Обычно используется для горных велосипедов.
Кроме этого, амортизаторы бывают:
- —Пружинные. Они способны поглощать сильные удары, которые возникают при прыжках или попадании в глубокие ямы. Также защищают раму от механических повреждений.
- —Пружинно-эластомерные. У них есть вставки из резины или синтетического полимера, за счет чего могут поглощать даже незначительные вибрации.
- —Воздушные. Имеют два цилиндра со сжатым воздухом, который накачивается при помощи специального насоса. Они могут поглощать несильные удары, но ломаются при прыжках. Подходят для спокойной езды.
- —Воздушно-масляные. Удары поглощаются поршнем, но данный тип амортизатора довольно дорогой, плюс он совсем не предназначен для бездорожья.
- —Пружинно-масляные. Имеют металлическую пружину и поглощают больше ударной энергии. По цене они дороже, но могут прослужить до 5–7 лет.
Мальчик с велосипедом
Тормоза
У велосипедов бывают ножной, V-Brake, клещевой, дисковый механический, дисковый гидравлический тормоз.
- —Ножной. Самый простой: чтобы остановиться, следует просто повернуть педаль назад. Минус состоит в том, что нужна хорошая реакция, если необходимо резко остановиться.
- —Ободной тормоз, или V-brake - самый распространенный вид передних и задних тормозов. Работает при нажатии на специальные тормозные ручки, которые размещены на руле. Далее натягивается трос, и тормозные колодки сжимаются. Очень прост в использовании и стоит недорого.
- —Клещевой. Работает по тому же принципу, что и ободной тормоз, но его используют преимущественно для шоссейных велосипедов.
- —Дисковый механический тормоз. Принцип работы, как у обводного, при этом на втулку устанавливают тормозной ротор. Удобен в использовании, но его нужно часто подкручивать, также он тяжелее других видов тормозов.
- —Дисковый гидравлический тормоз. Практически такой же, как механический, только торможение происходит с помощью поршней. Из минусов - их трудно ремонтировать. В целом, дисковые тормоза несколько дороже обычных.
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Переключатели
Сейчас у велосипедов есть два типа переключателей: при помощи перекидок или планетарной втулки.
- 1Перекидка. Переключение передач происходит, когда человек нажимает на переключатель, который натягивает специальный трос. Затем, в зависимости от степени натяжения, цепи смещаются на одну звездочку, которую как бы толкает специальная рамка. Обычно устанавливается на заднее колесо. Из плюсов этого переключателя: низкая стоимость, простота, легкость в использовании, стойкость к сильным нагрузкам, неприхотливость.
- 2"Планетарка". Похожа на автомобильную коробку передач и представляет набор из шестеренок, которые устанавливаются в задней втулке. Режимы переключаются по мере натяжения или ослабления троса. Из плюсов: неприхотливость, простая смена скоростей, из минусов - такой переключатель нельзя отремонтировать.
© Pixabay / Jarkko MäntyВелосипедные шестерни с цепью
© Pixabay / Jarkko Mänty
Велосипедные шестерни с цепью
Велосипедные аксессуары
Для тех, кто часто ездит на велосипеде, любит велопрогулки на открытом воздухе, можно докупить дополнительные аксессуары. Из обязательных - защита, то есть шлем, который следует надевать всегда, особенно, если человек движется по оживленной дороге. Аксессуары:
- —Фонарь. Пригодится для поездок в темное время суток.
- —Задняя фара. Одна должна гореть все время, иначе автомобилист может не заметить велосипед.
- —Крепление для бутылки. Нужно, чтобы вода всегда была рядом, особенно при длительных поездках.
- —Водоотводящая спортивная одежда. Поможет защититься от грязи в плохую погоду.
- —Багажник. Пригодится городским жителям, которые любят ездить на природу.
- —Очки. Обеспечат защиту от пыли, яркого солнечного света и насекомых.
- —Чехол. Алюминиевые и карбоновые велосипеды можно хранить и так, они не ржавеют. А вот “байк” из стали на зиму следует убрать в чехол или завернуть, чтобы избежать коррозии.
Также могут пригодиться стоп-сигналы, указатели поворотов, накладки для защиты цепи.
Советы
- 1При покупке велосипеда стоимостью менее 50 тысяч рублей следует уделить особенно пристальное внимание его комплектации и состоянию: тормозам, переключателям, вилкам, рычагам и т.д.
- 2Чтобы сэкономить, следует покупать модель прошлых сезонов - она может быть не хуже новейших.
- 3Не следует переплачивать за разницу в весе.
- 4Перед покупкой велосипеда стоит изучить модели в нужной ценовой категории, посмотреть обзоры и выбрать самый лучший в соотношении “цена-качество”.
- 5Лучше не покупать модель, если вы сомневаетесь.
- 6Кроме велосипеда лучше сразу купить аксессуары, например, шлем.
- 7Также следует опробовать тормозную систему, хорошо, если продавец позволит прокатиться на велосипеде.
- 8Седло должно быть удобным и мягким, если велосипед предназначен для неспешной езды. Узкий и жесткий - у шоссейных “байков”.