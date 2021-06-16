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Байден назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной

Байден назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной - РИА Новости, 16.06.2021

Байден назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной

Президент США Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину в начале саммита в Женеве, что встреча лицом к лицу полезна. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

2021-06-16T17:01

россия

женева (город)

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саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину в начале саммита в Женеве, что встреча лицом к лицу полезна."Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу является полезной", - сказал американский лидер.Ранее сообщалось, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, на Украине, в Нагорном Карабахе.

россия

женева (город)

сша

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2021

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