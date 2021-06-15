https://ria.ru/20210615/tekhnologii-1736672244.html
Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива
Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива - РИА Новости, 15.06.2021
Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива
Российский технологический стартап BaseTracK успешно завершил совместно с компанией FM Logistic дорожные испытания цифровой системы экономии топлива... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:00
2021-06-15T10:00
2021-06-15T10:13
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский технологический стартап BaseTracK успешно завершил совместно с компанией FM Logistic дорожные испытания цифровой системы экономии топлива "виртуальные рельсы"; эффект сокращения расхода топлива превысил запланированные 10%, сообщила компания. В испытаниях, которые проводились на трассе М11 в течение месяца, были задействованы грузовики FM Logistic- международной логистической компании и одного из лидеров российского логистического рынка. Одними из основных приоритетов компании являются эффективность и безопасность.Для повышения эффективности грузоперевозок BaseTracK предложил систему рекомендаций оптимальных параметров движения водителям FM Logistic - она показывает оптимальные параметры движения с учётом дороги, характеристик тягача и перевозимого груза. FM Logistic отслеживает процент выполнения водителем скоростных рекомендаций, а также может выявить наличие “аномалий” в работе транспортных средств - повышенная температура масла или излишний расход топлива, несвойственный для данных условий.В компании отметили, что по результатам испытаний эффект сокращения расхода топлива для усредненного грузовика может составить около 20%. "Этот показатель высчитан для грузового автомобиля, который проезжает 15 тысяч километров в месяц, перевозя 20 тонн груза и расходуя 34 литра топлива на 100 километров. Экономия для одного грузовика составила более 580 тысяч рублей в год", - поясняется в сообщении.BaseTracK является одним из финалистов технологического конкурса Up Great “Зимний Город”, посвященному технологиям беспилотного вождения автомобиля в зимних условиях. Ранее сообщалось, что BaseTracK привлек промежуточное финансирование в виде займа от МСП Банка, а также раунд инвестиций от российского клуба Angelsdeck.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
искусственный интеллект, национальная технологическая инициатива (нти), транспорт, дороги, инфраструктура, беспилотники, наука, технологии
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский технологический стартап BaseTracK успешно завершил совместно с компанией FM Logistic дорожные испытания цифровой системы экономии топлива "виртуальные рельсы"; эффект сокращения расхода топлива превысил запланированные 10%, сообщила компания.
В испытаниях, которые проводились на трассе М11 в течение месяца, были задействованы грузовики FM Logistic- международной логистической компании и одного из лидеров российского логистического рынка. Одними из основных приоритетов компании являются эффективность и безопасность.
Для повышения эффективности грузоперевозок BaseTracK предложил систему рекомендаций оптимальных параметров движения водителям FM Logistic - она показывает оптимальные параметры движения с учётом дороги, характеристик тягача и перевозимого груза. FM Logistic отслеживает процент выполнения водителем скоростных рекомендаций, а также может выявить наличие “аномалий” в работе транспортных средств - повышенная температура масла или излишний расход топлива, несвойственный для данных условий.
"В сфере FMCG важна пунктуальность, немалая часть перевозок FM Logistic - товары категории “Продукты питания”, поэтому BaseTracK предложил несколько скоростных режимов для прохождения федеральных трасс - от максимально энергоэффективного до динамичного, который позволит пройти маршрут быстро, но и экономно. При этом все перевозки FM Logistic с рекомендациями BaseTracK осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством", - добавили в BaseTrack.
В компании отметили, что по результатам испытаний эффект сокращения расхода топлива для усредненного грузовика может составить около 20%. "Этот показатель высчитан для грузового автомобиля, который проезжает 15 тысяч километров в месяц, перевозя 20 тонн груза и расходуя 34 литра топлива на 100 километров. Экономия для одного грузовика составила более 580 тысяч рублей в год", - поясняется в сообщении.
BaseTracK является одним из финалистов технологического конкурса Up Great “Зимний Город”
, посвященному технологиям беспилотного вождения
автомобиля в зимних условиях. Ранее сообщалось, что BaseTracK привлек промежуточное финансирование в виде займа от МСП Банка, а также раунд инвестиций от российского клуба Angelsdeck.