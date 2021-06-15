https://ria.ru/20210615/tekhnologii-1736672244.html

Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива

Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива - РИА Новости, 15.06.2021

Виртуальные рельсы от BaseTracK позволят сэкономить до 20% топлива

Российский технологический стартап BaseTracK успешно завершил совместно с компанией FM Logistic дорожные испытания цифровой системы экономии топлива... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:00

2021-06-15T10:00

2021-06-15T10:13

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дороги

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беспилотники

наука

технологии

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский технологический стартап BaseTracK успешно завершил совместно с компанией FM Logistic дорожные испытания цифровой системы экономии топлива "виртуальные рельсы"; эффект сокращения расхода топлива превысил запланированные 10%, сообщила компания. В испытаниях, которые проводились на трассе М11 в течение месяца, были задействованы грузовики FM Logistic- международной логистической компании и одного из лидеров российского логистического рынка. Одними из основных приоритетов компании являются эффективность и безопасность.Для повышения эффективности грузоперевозок BaseTracK предложил систему рекомендаций оптимальных параметров движения водителям FM Logistic - она показывает оптимальные параметры движения с учётом дороги, характеристик тягача и перевозимого груза. FM Logistic отслеживает процент выполнения водителем скоростных рекомендаций, а также может выявить наличие “аномалий” в работе транспортных средств - повышенная температура масла или излишний расход топлива, несвойственный для данных условий.В компании отметили, что по результатам испытаний эффект сокращения расхода топлива для усредненного грузовика может составить около 20%. "Этот показатель высчитан для грузового автомобиля, который проезжает 15 тысяч километров в месяц, перевозя 20 тонн груза и расходуя 34 литра топлива на 100 километров. Экономия для одного грузовика составила более 580 тысяч рублей в год", - поясняется в сообщении.BaseTracK является одним из финалистов технологического конкурса Up Great “Зимний Город”, посвященному технологиям беспилотного вождения автомобиля в зимних условиях. Ранее сообщалось, что BaseTracK привлек промежуточное финансирование в виде займа от МСП Банка, а также раунд инвестиций от российского клуба Angelsdeck.

https://ria.ru/20210607/konkurs-1735967881.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, национальная технологическая инициатива (нти), транспорт, дороги, инфраструктура, беспилотники, наука, технологии