Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T18:19Z
https://ria.ru/20190626/1555945655.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Технологические конкурсы Up Great

В финал конкурса "зимнего зрения" для беспилотников вышли 29 команд

Вчера, 18:19
65
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В финал конкурса на создание "зимнего зрения" для беспилотных автомобилей Ice Vision вышли 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
Цель соревнований с призовым фондом 3 миллиона рублей - поиск решений на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотным автомобилям распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы: во время осадков, при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещённости, неочищенной проезжей части. Уверенное распознавание знаков при любой погоде – необходимое требование для создания транспорта 5-го уровня беспилотности, то есть способного перемещаться полностью без участия водителя на любой дороге. Пока полностью эта задача не решена никем из производителей беспилотного транспорта в мире.
В рамках заочного отборочного этапа, который завершился 22 июня, конкурсанты тестировали свое программное обеспечение для распознавания дорожных знаков на специальном "зимнем" датасете. В него вошло около 10 тысяч изображений, собранных с автомобиля, движущегося в зимних условиях.
В число финалистов вошли студенты МФТИ, ЮФУ, Сколтех, МГУ, НГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и других российских вузов. На финал Ice Vision в Москву приедут также команды Университета штата Аризона, Университета Висконсин-Стаут, Пекинского научно-технического университета, Харбинского политехнического университета, Каталонского политехнического университета и других университетов.
7 июня, 18:56
Высокотехнологичные компании Сибири смогут получить поддержку в рамках НТИ
Финал конкурса пройдет 13-16 июля в формате 48-часового хакатона на площадках НИТУ "МИСиС" и Сколтеха. Конкурсанты также смогут посетить лекции и мастер-классы, познакомиться с разработчиками беспилотных автомобилей – участниками конкурса Up Great "Зимний город", прокатиться на беспилотниках по территории Инновационного центра "Сколково" и прослушать мастер-класс стратегического партнера конкурса - НПО "СтарЛайн".
Конкурс Ice Vision организован в рамках серии технологических конкурсов Up Great в целях реализации Национальной технологической инициативы. Соорганизатором выступает один из ведущих технических российских университетов НИТУ "МИСиС", технологическим партнером – Сколтех. Конкурс ориентирован на школьников, студентов и молодых специалистов в возрасте от 14 до 30 лет, которые объединяются в команды от 2 до 5 человек.
000000
Обсудить 0
Технологические конкурсы Up GreatРоссияТехнологии
Рекомендуем
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
Система фиксации нарушений ПДД должна быть государственной, считают в ЕР
РИА
Новости
В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
Нейросеть
В России разработали процессор для нейросетей
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20
Лента
новостей
ФАС за три года выписала штрафов Google почти на 440 миллионов рублей
Взаимодействие РФ, Индии и КНР поможет ответить на вызовы мировой экономики
Власти Осаки, где состоится саммит G20, предупредили об угрозе ливней
Алтайский край
Участники "Дня сибирского поля" заключили договоры на 800 миллионов рублей
Жители Гонконга проверяют свои мобильные телефоны
China Mobile построит в Китае в 2019 году более 50 тысяч базовых станций 5G
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев может посетить Кубу в октябре
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
Антенну в Крыму реконструируют в 2030 году для полетов "Федерации" на Луну
Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 июня 2019
Путин поручил утвердить стратегию развития электронной промышленности
Смартфон
"Ромир": более 40% россиян не готовы отказаться от мобильного телефона
Мужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
Пусть в Токио собираются: жители Осаки недовольны предстоящим саммитом G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
Лента новостейМолния