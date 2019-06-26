В финал конкурса "зимнего зрения" для беспилотников вышли 29 команд

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В финал конкурса на создание "зимнего зрения" для беспилотных автомобилей Ice Vision вышли 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.

Цель соревнований с призовым фондом 3 миллиона рублей - поиск решений на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотным автомобилям распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы: во время осадков, при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещённости, неочищенной проезжей части. Уверенное распознавание знаков при любой погоде – необходимое требование для создания транспорта 5-го уровня беспилотности, то есть способного перемещаться полностью без участия водителя на любой дороге. Пока полностью эта задача не решена никем из производителей беспилотного транспорта в мире.

В рамках заочного отборочного этапа, который завершился 22 июня, конкурсанты тестировали свое программное обеспечение для распознавания дорожных знаков на специальном "зимнем" датасете. В него вошло около 10 тысяч изображений, собранных с автомобиля, движущегося в зимних условиях.

В число финалистов вошли студенты МФТИ, ЮФУ, Сколтех, МГУ, НГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и других российских вузов. На финал Ice Vision в Москву приедут также команды Университета штата Аризона, Университета Висконсин-Стаут, Пекинского научно-технического университета, Харбинского политехнического университета, Каталонского политехнического университета и других университетов.

Финал конкурса пройдет 13-16 июля в формате 48-часового хакатона на площадках НИТУ "МИСиС" и Сколтеха. Конкурсанты также смогут посетить лекции и мастер-классы, познакомиться с разработчиками беспилотных автомобилей – участниками конкурса Up Great "Зимний город", прокатиться на беспилотниках по территории Инновационного центра "Сколково" и прослушать мастер-класс стратегического партнера конкурса - НПО "СтарЛайн".