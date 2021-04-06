Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать
11:00 06.04.2021 (обновлено: 11:02 06.04.2021)
© Фото : из личного архива Андрей Вавилин
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические системы управления, наполняя автомобили дорогостоящей оптикой, испытывая их на полигонах и треках, добиваясь того, чтобы компьютер полностью взял управление машиной на себя. Бизнесмен Андрей Вавилин и его компания BaseTracK начала свой путь к беспилотным автомобилям с другой стороны – с картографии и геоинформации. Там следуют иной философии – водитель должен остаться, но поездка должна быть максимально энергоэффективной.
"У многих разработчиков беспилотников сильна зависимость от технологических возможностей и оборудования. Наше видение будущего позволило нам разделить технологии на составляющие и частично их имплементировать. Мы облегчили технологию, что позволило применять ее уже сейчас в рамках законодательства", — рассказывает предприниматель.
BaseTracK – это технология позиционирования объекта (в данном случае, автомобиля) в пространстве без использования оптических сенсоров и камер.
"Мы прокладываем "виртуальные рельсы" по основным автодорогам России, а эти виртуальные рельсы управляют автомобилем. Пока это осуществляется посредством выдачи рекомендаций для водителя, а в будущем произойдет частичная автоматизация", — продолжает Вавилин.
Предприниматель отмечает, что, сделав шаг в сторону от общепринятого видения технологии будущего, его компания смогла поставить конкретную бизнес-задачу и разработать ее техническое решение. Благодаря этому получился стартап, который сразу заработал как полноценный бизнес. Основные клиенты BaseTracK — транспортные и логистические компании, у которых есть грузовой автофлот. Это как малые предприятия, так и крупные международные игроки.
© Фото : из архива компании Оборудование для установки в грузовики BaseTracK
© Фото : из архива компании
Оборудование для установки в грузовики BaseTracK
"Сейчас в автомобилях устанавливается экран, блок коммуникаций, который мы сами производим. На экране показываются рекомендации по максимально энергоэффективному движению автомобиля с учетом множества факторов. Повышается безопасность движения автомобиля, потому что мы высчитываем погодные факторы, рельеф местности, груз, который данный автомобиль перевозит... Этот продукт называется BaseTrack Logistic SF, который также сочетает в себе функции ADAS-системы (advanced driver-assistance system), это современная система помощи водителю", — рассказывает основатель компании.
По его словам, технология позволяет получать на одном грузовом автомобиле экономию до 540 тысяч рублей в год. Само оборудование обходится гораздо дешевле. Вторая часть продукта — платная подписка на сервис, в который также включены управление флотом, маршрутизация и трекирование.
Создание виртуальных рельсов требует немалых инвестиций. А привлечь заемные средства в стартапы не так просто. Вавилину порекомендовали обратиться в Корпорацию МСП. Она признала BaseTracK стартапом и помогла с поручительством. А благодаря кредиту от МСП Банка удалось инвестировать в развитие беспилотных технологий.
"В МСП Банке оказались приятные условия – кредит по госпрограмме. Наш кредит разделен на две части: инвестиционная и операционная, что не так часто встречается в банках. В общей сложности мы получили 88 миллионов рублей на срок около 5 лет. Большая часть денег уходит на создание геоинформационной основы дорог, некий цифровой мир дорог, по которым мы прокладываем наши виртуальные рельсы. Основные затраты у нас в этой части, они носят инвестиционный характер, в чем нас банк как раз и поддержал", — делится Вавилин.
Сейчас основной фокус компании – на дорогах общего пользования. На следующем этапе BaseTracK приступит к автоматизации грузовика, будет частичное управление педалью акселератора, что позволит еще больше экономить топливо. Такие грузовики уже можно встретить на трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
© Фото : из архива компанииГрузовик BaseTracK
© Фото : из архива компании
Грузовик BaseTracK