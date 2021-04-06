https://ria.ru/20210406/bespilotniki-1604261534.html

Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать

Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать

Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:00

2021-04-06T11:00

2021-04-06T11:02

новости компаний - экономика

россия

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604261381_0:8:640:368_1920x0_80_0_0_702c7a9ca5642c90b6d292af4df46f6f.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические системы управления, наполняя автомобили дорогостоящей оптикой, испытывая их на полигонах и треках, добиваясь того, чтобы компьютер полностью взял управление машиной на себя. Бизнесмен Андрей Вавилин и его компания BaseTracK начала свой путь к беспилотным автомобилям с другой стороны – с картографии и геоинформации. Там следуют иной философии – водитель должен остаться, но поездка должна быть максимально энергоэффективной.BaseTracK – это технология позиционирования объекта (в данном случае, автомобиля) в пространстве без использования оптических сенсоров и камер."Мы прокладываем "виртуальные рельсы" по основным автодорогам России, а эти виртуальные рельсы управляют автомобилем. Пока это осуществляется посредством выдачи рекомендаций для водителя, а в будущем произойдет частичная автоматизация", — продолжает Вавилин.Предприниматель отмечает, что, сделав шаг в сторону от общепринятого видения технологии будущего, его компания смогла поставить конкретную бизнес-задачу и разработать ее техническое решение. Благодаря этому получился стартап, который сразу заработал как полноценный бизнес. Основные клиенты BaseTracK — транспортные и логистические компании, у которых есть грузовой автофлот. Это как малые предприятия, так и крупные международные игроки."Сейчас в автомобилях устанавливается экран, блок коммуникаций, который мы сами производим. На экране показываются рекомендации по максимально энергоэффективному движению автомобиля с учетом множества факторов. Повышается безопасность движения автомобиля, потому что мы высчитываем погодные факторы, рельеф местности, груз, который данный автомобиль перевозит... Этот продукт называется BaseTrack Logistic SF, который также сочетает в себе функции ADAS-системы (advanced driver-assistance system), это современная система помощи водителю", — рассказывает основатель компании.По его словам, технология позволяет получать на одном грузовом автомобиле экономию до 540 тысяч рублей в год. Само оборудование обходится гораздо дешевле. Вторая часть продукта — платная подписка на сервис, в который также включены управление флотом, маршрутизация и трекирование.Создание виртуальных рельсов требует немалых инвестиций. А привлечь заемные средства в стартапы не так просто. Вавилину порекомендовали обратиться в Корпорацию МСП. Она признала BaseTracK стартапом и помогла с поручительством. А благодаря кредиту от МСП Банка удалось инвестировать в развитие беспилотных технологий.Сейчас основной фокус компании – на дорогах общего пользования. На следующем этапе BaseTracK приступит к автоматизации грузовика, будет частичное управление педалью акселератора, что позволит еще больше экономить топливо. Такие грузовики уже можно встретить на трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, россия, мсп банк