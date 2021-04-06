Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/bespilotniki-1604261534.html
Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать
Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать
Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:00
2021-04-06T11:02
новости компаний - экономика
россия
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604261381_0:8:640:368_1920x0_80_0_0_702c7a9ca5642c90b6d292af4df46f6f.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические системы управления, наполняя автомобили дорогостоящей оптикой, испытывая их на полигонах и треках, добиваясь того, чтобы компьютер полностью взял управление машиной на себя. Бизнесмен Андрей Вавилин и его компания BaseTracK начала свой путь к беспилотным автомобилям с другой стороны – с картографии и геоинформации. Там следуют иной философии – водитель должен остаться, но поездка должна быть максимально энергоэффективной.BaseTracK – это технология позиционирования объекта (в данном случае, автомобиля) в пространстве без использования оптических сенсоров и камер."Мы прокладываем "виртуальные рельсы" по основным автодорогам России, а эти виртуальные рельсы управляют автомобилем. Пока это осуществляется посредством выдачи рекомендаций для водителя, а в будущем произойдет частичная автоматизация", — продолжает Вавилин.Предприниматель отмечает, что, сделав шаг в сторону от общепринятого видения технологии будущего, его компания смогла поставить конкретную бизнес-задачу и разработать ее техническое решение. Благодаря этому получился стартап, который сразу заработал как полноценный бизнес. Основные клиенты BaseTracK — транспортные и логистические компании, у которых есть грузовой автофлот. Это как малые предприятия, так и крупные международные игроки."Сейчас в автомобилях устанавливается экран, блок коммуникаций, который мы сами производим. На экране показываются рекомендации по максимально энергоэффективному движению автомобиля с учетом множества факторов. Повышается безопасность движения автомобиля, потому что мы высчитываем погодные факторы, рельеф местности, груз, который данный автомобиль перевозит... Этот продукт называется BaseTrack Logistic SF, который также сочетает в себе функции ADAS-системы (advanced driver-assistance system), это современная система помощи водителю", — рассказывает основатель компании.По его словам, технология позволяет получать на одном грузовом автомобиле экономию до 540 тысяч рублей в год. Само оборудование обходится гораздо дешевле. Вторая часть продукта — платная подписка на сервис, в который также включены управление флотом, маршрутизация и трекирование.Создание виртуальных рельсов требует немалых инвестиций. А привлечь заемные средства в стартапы не так просто. Вавилину порекомендовали обратиться в Корпорацию МСП. Она признала BaseTracK стартапом и помогла с поручительством. А благодаря кредиту от МСП Банка удалось инвестировать в развитие беспилотных технологий.Сейчас основной фокус компании – на дорогах общего пользования. На следующем этапе BaseTracK приступит к автоматизации грузовика, будет частичное управление педалью акселератора, что позволит еще больше экономить топливо. Такие грузовики уже можно встретить на трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604261381_0:12:640:492_1920x0_80_0_0_7c22b69b064912afcf6ec620a2f5862b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, россия, мсп банк

Виртуальные рельсы: как иной взгляд на беспилотники помогает зарабатывать

11:00 06.04.2021 (обновлено: 11:02 06.04.2021)
 
© Фото : из личного архива Андрей Вавилин
Андрей Вавилин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Беспилотные автомобили в будущем станут основным средством передвижения, прогнозируют эксперты. Многие ИТ-компании сегодня разрабатывают свои автоматические системы управления, наполняя автомобили дорогостоящей оптикой, испытывая их на полигонах и треках, добиваясь того, чтобы компьютер полностью взял управление машиной на себя. Бизнесмен Андрей Вавилин и его компания BaseTracK начала свой путь к беспилотным автомобилям с другой стороны – с картографии и геоинформации. Там следуют иной философии – водитель должен остаться, но поездка должна быть максимально энергоэффективной.
"У многих разработчиков беспилотников сильна зависимость от технологических возможностей и оборудования. Наше видение будущего позволило нам разделить технологии на составляющие и частично их имплементировать. Мы облегчили технологию, что позволило применять ее уже сейчас в рамках законодательства", — рассказывает предприниматель.
BaseTracK – это технология позиционирования объекта (в данном случае, автомобиля) в пространстве без использования оптических сенсоров и камер.
"Мы прокладываем "виртуальные рельсы" по основным автодорогам России, а эти виртуальные рельсы управляют автомобилем. Пока это осуществляется посредством выдачи рекомендаций для водителя, а в будущем произойдет частичная автоматизация", — продолжает Вавилин.
Предприниматель отмечает, что, сделав шаг в сторону от общепринятого видения технологии будущего, его компания смогла поставить конкретную бизнес-задачу и разработать ее техническое решение. Благодаря этому получился стартап, который сразу заработал как полноценный бизнес. Основные клиенты BaseTracK — транспортные и логистические компании, у которых есть грузовой автофлот. Это как малые предприятия, так и крупные международные игроки.
© Фото : из архива компании Оборудование для установки в грузовики BaseTracK
Оборудование для установки в грузовики BaseTracK - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : из архива компании
Оборудование для установки в грузовики BaseTracK
"Сейчас в автомобилях устанавливается экран, блок коммуникаций, который мы сами производим. На экране показываются рекомендации по максимально энергоэффективному движению автомобиля с учетом множества факторов. Повышается безопасность движения автомобиля, потому что мы высчитываем погодные факторы, рельеф местности, груз, который данный автомобиль перевозит... Этот продукт называется BaseTrack Logistic SF, который также сочетает в себе функции ADAS-системы (advanced driver-assistance system), это современная система помощи водителю", — рассказывает основатель компании.
По его словам, технология позволяет получать на одном грузовом автомобиле экономию до 540 тысяч рублей в год. Само оборудование обходится гораздо дешевле. Вторая часть продукта — платная подписка на сервис, в который также включены управление флотом, маршрутизация и трекирование.
Создание виртуальных рельсов требует немалых инвестиций. А привлечь заемные средства в стартапы не так просто. Вавилину порекомендовали обратиться в Корпорацию МСП. Она признала BaseTracK стартапом и помогла с поручительством. А благодаря кредиту от МСП Банка удалось инвестировать в развитие беспилотных технологий.
"В МСП Банке оказались приятные условия – кредит по госпрограмме. Наш кредит разделен на две части: инвестиционная и операционная, что не так часто встречается в банках. В общей сложности мы получили 88 миллионов рублей на срок около 5 лет. Большая часть денег уходит на создание геоинформационной основы дорог, некий цифровой мир дорог, по которым мы прокладываем наши виртуальные рельсы. Основные затраты у нас в этой части, они носят инвестиционный характер, в чем нас банк как раз и поддержал", — делится Вавилин.
Сейчас основной фокус компании – на дорогах общего пользования. На следующем этапе BaseTracK приступит к автоматизации грузовика, будет частичное управление педалью акселератора, что позволит еще больше экономить топливо. Такие грузовики уже можно встретить на трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
© Фото : из архива компанииГрузовик BaseTracK
Грузовик BaseTracK - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : из архива компании
Грузовик BaseTracK
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияМСП Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
00:01НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
Лента новостейМолния