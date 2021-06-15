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За минувшие 20 лет достижения ШОС очевидны и масштабны

За минувшие 20 лет достижения ШОС очевидны и масштабны - РИА Новости, 15.06.2021

За минувшие 20 лет достижения ШОС очевидны и масштабны

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник исполняется 20 лет. На протяжении 20 лет ШОС следовала "Шанхайскому духу" по внутренней политике, а во... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:42

2021-06-15T14:42

2021-06-15T14:42

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МОСКВА, 15 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник исполняется 20 лет. На протяжении 20 лет ШОС следовала "Шанхайскому духу" по внутренней политике, а во внешних делах, придерживалась принципов неприсоединения, ненаправленности против третьих стран и открытости. В настоящее время ШОС выступает межправительственной организацией мирового уровня, в которую входят 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя и 6 государств-партнеров по диалогу, она является важной конструктивной силой в урегулировании евразийских и международных дел.Предшественником Шанхайской организации сотрудничества был механизм "Шанхайская пятерка", который появился в результате советско-китайских пограничных переговоров. 26 апреля 1996 года главы пяти государств - Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подписали "Соглашение об укреплении взаимного доверия в военной области в приграничных районах", по итогам которого был создан механизм "Шанхайская пятерка". От механизма "Шанхайская пятерка" до создания ШОС было проведено 6 встреч лидеров государств на высшем уровне. Постепенно расширялась и сфера сотрудничества стран-участниц ШОС – от сферы традиционной безопасности до нетрадиционной. 15 июня 2001 года была официально учреждена Шанхайская организация сотрудничества.За минувшие 20 лет достижения ШОС очевидны и масштабны. Конечно, существуют и недостатки, среди которых наиболее заметные и актуальные – недостаточное предложение региональной общественной продукции. Это также служит движущейся силой для сохранения долговременной жизнеспособности ШОС. Для решения данной проблемы Организации необходимо обратить внимания на следующие аспекты: Во-первых, необходимо урегулировать отношения между национальными интересами и нормами. Страны-участницы Организации должны согласовывать свои интересы, совместно сформировать открытый, инклюзивный и эффективный многосторонний механизм, отказаться от бездействия и политической некомпетентности в любых формах. Во-вторых, следует повысить согласованность действий стран-участниц Организации. В будущем основные направления сотрудничества государств-членов ШОС – создание зоны свободной торговли, смягчение последствий экологического кризиса Аральского моря и содействие миру в Афганистане. В-третьих, следует сбалансировать отношения с глобальными многосторонними механизмами. При сохранении своей независимости, ШОС должна осуществить активное спряжение с международными многосторонними механизмами. Только после интеграции с международным порядком она сможет расширить свое пространство развития.В общем и целом, ШОС – это не только организация евразийского региона, она относится к миру. ШОС должна распространить "Шанхайский дух" в планах будущего развития, продолжать придерживаться принципа "открытой региональной безопасности" в целях сохранения долговременной жизнеспособности организации.

https://ria.ru/20210517/strategiya-1732714658.html

https://ria.ru/20201130/mishustin-1587004342.html

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