https://ria.ru/20210615/peregovory-1737024709.html

Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден

Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден - РИА Новости, 15.06.2021

Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:24

2021-06-15T09:24

2021-06-15T09:24

россия

пол уилан

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

белоруссия

сирия

в мире

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ отметил, что была проведена очень основательная подготовительная работа, в повестке предстоящей встречи отражены практически все темы, которые сейчас волнуют российскую и американскую стороны."Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", - рассказал Ушаков.Помощник президента добавил, что после обсуждения этих вопросов "на десерт оставлены региональные проблемы". В этом блоке он назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он."Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", - подтвердил Ушаков.Помощник президента РФ упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что "за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США". В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности."Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового "уравнения безопасности", учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность", - заявил Ушаков.Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента РФ указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% - до 23,8 миллиарда долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 миллиарда долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности."В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности - для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов", - напомнил помощник президента РФ.Одним из важных вопросов повестки будет экология и климат, добавил Ушаков. Он указал, что природоохранная проблематика - одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.Нерешенные вопросы российско-американских отношений, в том числе практика арестов россиян в третьих странах и ухудшение условий работы российских диппредставительств, будут обсуждаться на саммите в Женеве, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть проблем, будет неплохо, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях"."В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60", - сказал Ушаков.Помощника президента РФ спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана."Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: "конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений". Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям", - ответил он.Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много "различных совершенно неоправданных шагов" в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно."Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться вот под рубрикой "нерешенные вопросы двусторонних отношений". Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо", - заключил помощник президента.

https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html

https://ria.ru/20210615/signal-1737010632.html

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999617.html

https://ria.ru/20210614/davlenie-1736908500.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736959789.html

россия

белоруссия

сирия

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россия, пол уилан, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, белоруссия, сирия, в мире