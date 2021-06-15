Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным
11:46 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным.
"Мандат ограничен временем. Что будет дальше, никто не знает. И это самая большая проблема – неопределенность будущего мандата миротворцев. И вообще, их присутствие в регионе. Там пять лет. Я считаю, вообще-то было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков. Потому что это реально создает проблему, спустя 4,5 года Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что против продолжения мандата миротворцев. И Россия, согласно этому заявлению, вынуждена будет оттуда уйти", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.
По его словам, это приводит к тому, что "горизонт планирования у всех в Карабахе ограничен этим сроком". "Неопределенность такая, что люди не могут планировать свое будущее. В том числе, кстати, правительство, и армянское, и в самом Нагорном Карабахе. Это вызывает очень много вопросов и много беспокойства", - отметил Кочарян.
Оценивая эффективность деятельности миротворцев, Кочарян заявил, что тот факт, что на сегодняшний день каких-то крупных стычек и столкновений не было, говорит о том, что стороны принимают миротворческую миссию России с уважением. "И сама миротворческая миссия, видимо, работает так, что это уважение заслуживается своей деятельностью", - сказал бывший президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.