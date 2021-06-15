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Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным
Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным - РИА Новости, 15.06.2021
Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным
Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:46
2021-06-15T12:03
россия
нагорный карабах
роберт кочарян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным."Мандат ограничен временем. Что будет дальше, никто не знает. И это самая большая проблема – неопределенность будущего мандата миротворцев. И вообще, их присутствие в регионе. Там пять лет. Я считаю, вообще-то было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков. Потому что это реально создает проблему, спустя 4,5 года Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что против продолжения мандата миротворцев. И Россия, согласно этому заявлению, вынуждена будет оттуда уйти", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, это приводит к тому, что "горизонт планирования у всех в Карабахе ограничен этим сроком". "Неопределенность такая, что люди не могут планировать свое будущее. В том числе, кстати, правительство, и армянское, и в самом Нагорном Карабахе. Это вызывает очень много вопросов и много беспокойства", - отметил Кочарян.Оценивая эффективность деятельности миротворцев, Кочарян заявил, что тот факт, что на сегодняшний день каких-то крупных стычек и столкновений не было, говорит о том, что стороны принимают миротворческую миссию России с уважением. "И сама миротворческая миссия, видимо, работает так, что это уважение заслуживается своей деятельностью", - сказал бывший президент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210615/armeniya-1737042533.html
https://ria.ru/20210611/aliev-1736644919.html
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россия, нагорный карабах, роберт кочарян, азербайджан, армения, в мире
Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным
11:46 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец и школьники села Чартар
Российский миротворец и школьники села Чартар - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным.
"Мандат ограничен временем. Что будет дальше, никто не знает. И это самая большая проблема – неопределенность будущего мандата миротворцев. И вообще, их присутствие в регионе. Там пять лет. Я считаю, вообще-то было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков. Потому что это реально создает проблему, спустя 4,5 года Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что против продолжения мандата миротворцев. И Россия, согласно этому заявлению, вынуждена будет оттуда уйти", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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У Еревана была возможность не проиграть войну в Карабахе, заявил Кочарян
По его словам, это приводит к тому, что "горизонт планирования у всех в Карабахе ограничен этим сроком". "Неопределенность такая, что люди не могут планировать свое будущее. В том числе, кстати, правительство, и армянское, и в самом Нагорном Карабахе. Это вызывает очень много вопросов и много беспокойства", - отметил Кочарян.
Оценивая эффективность деятельности миротворцев, Кочарян заявил, что тот факт, что на сегодняшний день каких-то крупных стычек и столкновений не было, говорит о том, что стороны принимают миротворческую миссию России с уважением. "И сама миротворческая миссия, видимо, работает так, что это уважение заслуживается своей деятельностью", - сказал бывший президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.
Читайте полный текст интервью >>>
Российские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 15:56Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы по перемирию в Карабахе
 
РоссияНагорный КарабахРоберт КочарянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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