https://ria.ru/20210615/karabakh-1737048929.html

Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным

Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным - РИА Новости, 15.06.2021

Кочарян: мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:46

2021-06-15T11:46

2021-06-15T12:03

россия

нагорный карабах

роберт кочарян

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что мандат российских миротворцев в Карабахе должен быть бессрочным."Мандат ограничен временем. Что будет дальше, никто не знает. И это самая большая проблема – неопределенность будущего мандата миротворцев. И вообще, их присутствие в регионе. Там пять лет. Я считаю, вообще-то было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков. Потому что это реально создает проблему, спустя 4,5 года Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что против продолжения мандата миротворцев. И Россия, согласно этому заявлению, вынуждена будет оттуда уйти", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, это приводит к тому, что "горизонт планирования у всех в Карабахе ограничен этим сроком". "Неопределенность такая, что люди не могут планировать свое будущее. В том числе, кстати, правительство, и армянское, и в самом Нагорном Карабахе. Это вызывает очень много вопросов и много беспокойства", - отметил Кочарян.Оценивая эффективность деятельности миротворцев, Кочарян заявил, что тот факт, что на сегодняшний день каких-то крупных стычек и столкновений не было, говорит о том, что стороны принимают миротворческую миссию России с уважением. "И сама миротворческая миссия, видимо, работает так, что это уважение заслуживается своей деятельностью", - сказал бывший президент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210615/armeniya-1737042533.html

https://ria.ru/20210611/aliev-1736644919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, роберт кочарян, азербайджан, армения, в мире