https://ria.ru/20210615/bayden-1737138792.html

В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным

В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным - РИА Новости, 15.06.2021

В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным

Представитель администрации США раскрыл детали подготовки американского лидера Джо Байдена к предстоящему в среду саммиту с президентом России Владимиром... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T20:42

2021-06-15T20:42

2021-06-15T20:42

россия

ближний восток

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Представитель администрации США раскрыл детали подготовки американского лидера Джо Байдена к предстоящему в среду саммиту с президентом России Владимиром Путиным: по его словам, глава государства внимательно изучал материалы ко встрече и консультировался с широким кругом экспертов."Он готовится к этому событию так же, как готовится к каждому значимому международному мероприятию. Он изучает вопросы, письменные материалы, (президенту) важно докопаться до деталей. Это имеет большое значение для него. У него также была возможность пообщаться с широким кругом советников в правительстве, которые имеют глубокие познания в части России, а также услышать мнение ряда сторонних экспертов", - сообщил в ходе брифинга американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20210615/bayden-1737130678.html

россия

ближний восток

сша

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россия, ближний восток, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша