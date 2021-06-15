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В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным
В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным - РИА Новости, 15.06.2021
В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным
Представитель администрации США раскрыл детали подготовки американского лидера Джо Байдена к предстоящему в среду саммиту с президентом России Владимиром... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:42
2021-06-15T20:42
россия
ближний восток
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Представитель администрации США раскрыл детали подготовки американского лидера Джо Байдена к предстоящему в среду саммиту с президентом России Владимиром Путиным: по его словам, глава государства внимательно изучал материалы ко встрече и консультировался с широким кругом экспертов."Он готовится к этому событию так же, как готовится к каждому значимому международному мероприятию. Он изучает вопросы, письменные материалы, (президенту) важно докопаться до деталей. Это имеет большое значение для него. У него также была возможность пообщаться с широким кругом советников в правительстве, которые имеют глубокие познания в части России, а также услышать мнение ряда сторонних экспертов", - сообщил в ходе брифинга американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
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ближний восток
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россия, ближний восток, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша
В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным
20:42 15.06.2021
 
© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Yves Herman

В Белом доме рассказали, что Байден изучал материалы к саммиту с Путиным, общался с экспертами

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Представитель администрации США раскрыл детали подготовки американского лидера Джо Байдена к предстоящему в среду саммиту с президентом России Владимиром Путиным: по его словам, глава государства внимательно изучал материалы ко встрече и консультировался с широким кругом экспертов.
"Он готовится к этому событию так же, как готовится к каждому значимому международному мероприятию. Он изучает вопросы, письменные материалы, (президенту) важно докопаться до деталей. Это имеет большое значение для него. У него также была возможность пообщаться с широким кругом советников в правительстве, которые имеют глубокие познания в части России, а также услышать мнение ряда сторонних экспертов", - сообщил в ходе брифинга американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 19:03
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
 
РоссияБлижний ВостокЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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