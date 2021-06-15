https://ria.ru/20210615/armeniya-1737042533.html

У Еревана была возможность не проиграть войну в Карабахе, заявил Кочарян

У Еревана была возможность не проиграть войну в Карабахе, заявил Кочарян - РИА Новости, 15.06.2021

У Еревана была возможность не проиграть войну в Карабахе, заявил Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что у армянской стороны была абсолютная возможность не проиграть войну в Карабахе. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:14

2021-06-15T11:14

2021-06-15T12:03

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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что у армянской стороны была абсолютная возможность не проиграть войну в Карабахе."Во-первых, была абсолютная возможность ее (войну – ред.) не проиграть, можно было ее остановить. Такие возможности у нас были. Это просто бездарное управление войной. А насчет остановить войну – была инициатива президента России. Если не ошибаюсь, 19 октября", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, армянская сторона по совершенно непонятным причинам отвергла это предложение, мотивируя тем, что главу правительства Никола Пашиняна неправильно поймут и назовут предателем. "Мы потеряли больше, чем если бы согласились на тот момент, предателем все равно называют, и с гораздо большим энтузиазмом", - отметил Кочарян.Причинами неудачи в боевых действиях он назвал "бездарное управление в самой Армении, бездарное управление войсками". "Абсолютное непонимание, что такое война, что такое мобилизация, что такое формирование мобилизационного ресурса, что такое пополнение армии. Любая армия в случае масштабной войны только своими людскими ресурсами, потенциалом может выстоять неделю-полторы. Дальше государство вступает со всей своей мощью, идет мобилизация людей, подготовка резервов, пополнение. Здесь провал был абсолютно полным", - заявил Кочарян.По его словам, пошли совершенно непонятные решения, "и настолько непонятные, что вызывало это большие подозрения в том, а нет ли здесь иных договоренностей, нет ли предательства, нечто такого, что уже относится к конспирологии"."И такие сомнения до сих пор остаются. Их просто надо будет развеять тщательным расследованием после выборов. Совершенно непонятно, как сдали Шуши (Шушу - ред.), непонятны некоторые решения, связанные с обороной того же Шуши, непонятно, как сдали Гадрут, как азербайджанские войска, практически не встречая сопротивления, из Гадрута на пикапах оказались у Шуши. Совершенно непонятная история, ответы на эти вопросы должны быть даны", - считает бывший глава государства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html

https://ria.ru/20210605/opros-1735832861.html

https://ria.ru/20210611/aliev-1736644919.html

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, роберт кочарян, в мире