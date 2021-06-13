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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html
Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Русской православной церкви
Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Русской православной церкви - РИА Новости, 13.06.2021
Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом Славы и чести первой степени, вторая по старшинству награда Русской... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:43
2021-06-13T13:43
религия и мировоззрение
религия
россия
тимур иванов
андрей картаполов
патриот
ракетные войска стратегического назначения
александр невский
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом Славы и чести первой степени, вторая по старшинству награда Русской православной церкви вручена министру за "внимание к помощи в строительстве главного храма Вооруженных сил России"Награждение прошло в соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, где патриарх провел богослужение к годовщине освящения этого храма. Также церковные награды получили заместители министра обороны Андрей Картаполов и Тимур Иванов – их наградили орденами святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени.Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в Военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм 14 июня 2020 года и стал его настоятелем. На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих."Я очень удовлетворен тем, как строятся отношения Русской православной церкви с Вооруженными силами. Я сердечно благодарю вас, Сергей Кужугетович, за ваш решающий вклад в построении этой новой системы взаимодействия Церкви и Вооруженных сил", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, если бы решения принимались "только на уровне патриарха и министра, то никогда бы в глубину жизни эти решения не приникли бы и не оплодотворились бы реальными результатами". "Все это получило поддержку военачальников разных уровней, военнослужащих. И в Вашем лице я благодарю всех за то, что сегодня действительно не просто развиваются отношения Церкви и вооруженных сил, но, несомненно, меняется духовный климат в наших вооруженных силах", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.Также патриарх Кирилл призвал благословение Божие на русский народ, Вооруженные силы России, на главнокомандующего Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, "и на всех военачальников и военнослужащих"."Исполнение присяги и воинского долга – это священное деяние и пред Родиной, и пред ближними, и пред Богом. И да поможет всем нам Господь. Да укрепит Бог ваших родных и близких в понимании важности того, что вы совершаете, и даст им силы разделять им вместе с вами это непростое служение Родине", - заключил глава Русской церкви.Храм Воскресения ХристоваНижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", отмечали в патриархии. Высота храма - 75 метров, что неслучайно, ведь он был построен к юбилею победы в Великой Отечественной войне.На территории храмового комплекса расположен музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 милларда рублей. Как сообщилось, большую часть средств выделили город Москва и Московская область. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.
https://ria.ru/20210613/kirill-1736844595.html
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религия, россия, тимур иванов, андрей картаполов, патриот, ракетные войска стратегического назначения, александр невский, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), общество
Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Русской православной церкви
13:43 13.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в храме Вооруженных Сил
Патриаршее служение в храме Вооруженных Сил - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Кирилл наградил министра обороны Сергея Шойгу орденом Славы и чести первой степени

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом Славы и чести первой степени, вторая по старшинству награда Русской православной церкви вручена министру за "внимание к помощи в строительстве главного храма Вооруженных сил России"
Награждение прошло в соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, где патриарх провел богослужение к годовщине освящения этого храма. Также церковные награды получили заместители министра обороны Андрей Картаполов и Тимур Иванов – их наградили орденами святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13:19Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал военных помнить о вечной жизни
Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в Военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм 14 июня 2020 года и стал его настоятелем. На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих.
"Я очень удовлетворен тем, как строятся отношения Русской православной церкви с Вооруженными силами. Я сердечно благодарю вас, Сергей Кужугетович, за ваш решающий вклад в построении этой новой системы взаимодействия Церкви и Вооруженных сил", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, если бы решения принимались "только на уровне патриарха и министра, то никогда бы в глубину жизни эти решения не приникли бы и не оплодотворились бы реальными результатами". "Все это получило поддержку военачальников разных уровней, военнослужащих. И в Вашем лице я благодарю всех за то, что сегодня действительно не просто развиваются отношения Церкви и вооруженных сил, но, несомненно, меняется духовный климат в наших вооруженных силах", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Также патриарх Кирилл призвал благословение Божие на русский народ, Вооруженные силы России, на главнокомандующего Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, "и на всех военачальников и военнослужащих".
"Исполнение присяги и воинского долга – это священное деяние и пред Родиной, и пред ближними, и пред Богом. И да поможет всем нам Господь. Да укрепит Бог ваших родных и близких в понимании важности того, что вы совершаете, и даст им силы разделять им вместе с вами это непростое служение Родине", - заключил глава Русской церкви.
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13:36Религия и мировоззрение
Главный храм Вооруженных сил стал одним из самых посещаемых в России

Храм Воскресения Христова

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", отмечали в патриархии. Высота храма - 75 метров, что неслучайно, ведь он был построен к юбилею победы в Великой Отечественной войне.
На территории храмового комплекса расположен музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.
Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 милларда рублей. Как сообщилось, большую часть средств выделили город Москва и Московская область. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
22 июня 2020, 20:16Религия и мировоззрение
"Кресты и красные звезды": что скрывает главный храм Вооруженных сил
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияТимур ИвановАндрей КартаполовПатриотРакетные войска стратегического назначенияАлександр НевскийРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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