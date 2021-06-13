https://ria.ru/20210613/kirill-1736844595.html

Патриарх Кирилл призвал военных помнить о вечной жизни

Патриарх Кирилл призвал военных помнить о вечной жизни - РИА Новости, 13.06.2021

Патриарх Кирилл призвал военных помнить о вечной жизни

Солдатам и офицерам следует помнить о вечной жизни, когда при исполнении воинского долга от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних, РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:19

2021-06-13T13:19

2021-06-13T14:01

религия и мировоззрение

религия

главный храм вооруженных сил россии

патриот

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300350_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_1f5cfbc891c36f7460a0fb819b904d51.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Солдатам и офицерам следует помнить о вечной жизни, когда при исполнении воинского долга от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил России, где в воскресенье провел богослужение к годовщине великого освящения этого храма.Жертва во имя вечной жизниПатриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил этот храм в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года и стал его настоятелем. На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих, присутствовавшие люди в основном были без масок."(Этот – ред.) храм назван в честь Воскресения Христова – это великий символ вечной жизни. Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни", - сказал патриарх Кирилл.Он обратил внимание на то, что в этот день в храмах читается Евангелие от Иоанна, где есть такие слова: "После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную".Патриарх отметил, что эти евангельские слова "дают обоснование любого подвига и самопожертвования, любой человеческой жертвы". "Дай Бог, чтобы осознание значения божественных слов о факте вечной жизни присутствовало в сознании наших военнослужащих, когда во имя исполнения приказа они должны идти на огромный риск, связанный с возможностью смерти или увечья… Убежден в том, что мотивация подвига, жертвы тогда по-настоящему работает, когда военнослужащий знает и верит, что с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.Он также призвал полковых священников поддерживать военнослужащих, вдохновлять и вкладывать в них идею вечной жизни и "идею священного подвига, который совершает военнослужащий, жертвуя своей жизнью и своим здоровьем".Храм Воскресения ХристоваНижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", отмечали в патриархии. Высота храма - 75 метров, что неслучайно, ведь он был построен к юбилею победы в Великой Отечественной войне.На территории храмового комплекса расположен музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 млрд. рублей. Как сообщилось, большую часть средств выделили Москва и Московская область. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.

https://ria.ru/20210329/frantsuz-1603245125.html

https://ria.ru/20210613/russiandeath-1736612939.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, главный храм вооруженных сил россии, патриот, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)