https://ria.ru/20210613/khram-1736846259.html

Главный храм Вооруженных сил стал одним из самых посещаемых в России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из самых посещаемых в России - РИА Новости, 13.06.2021

Главный храм Вооруженных сил стал одним из самых посещаемых в России

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке за год стал одним из самых посещаемых храмов страны, в нем побывали более 1,5 миллиона человек,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:36

2021-06-13T13:36

2021-06-13T13:36

религия и мировоззрение

россия

главный храм вооруженных сил россии

вооруженные силы рф

сергей шойгу

кубинка

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КУБИНКА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке за год стал одним из самых посещаемых храмов страны, в нем побывали более 1,5 миллиона человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В храме проходит божественная литургия в честь первой годовщины его освящения."Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм действительно может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 миллиона прихожан побывали в этом храме", - сказал Шойгу.Он напомнил, что храм построен на народные средства и в строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников, военнослужащих и "всех тех, что счел своим долгом, своей обязанностью перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, сделать свой вклад и участвовать в этом большой и важном для страны проекте"."Мы находится в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны. Восемьдесят лет с того дня, когда, оттолкнувшись от этого места, русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад", - напомнил министр.Он выразил сожаление, что за прошедшие 80 лет не было построено ни одного храма в ознаменование победы в Великой Отечественной войне. "Это первый храм, он является не только главным храмом ВС РФ, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины Победы в этой великой войне", - подчеркнул глава военного ведомства.Он поблагодарил патриарха за благословение строительства храма и ежедневное участие в его создании. "Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда - в спорах по созданию этого храма. И за это вам огромное спасибо. За те решения, которые здесь приняты. Решения, которые будут передавать следующим поколениям, все то, что заслужила наша армия, наша страна за все эти годы", - сказал Шойгу."Я абсолютно убежден, что впереди долгий и долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства", - добавил министр.Главный храм ВС РФНа божественную литургию в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора, которые совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, собрались военнослужащие, члены их семей, руководство министерства обороны России, а также гражданский персонал ВС РФ и прихожане собора.Решение о строительстве главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.Главный военный храм символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Храм является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках война.Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти", опоясывающего храм, также 1 418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210329/frantsuz-1603245125.html

https://ria.ru/20210502/khram-1730913487.html

россия

кубинка

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россия, главный храм вооруженных сил россии, вооруженные силы рф, сергей шойгу, кубинка