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Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода - РИА Новости, 13.06.2021
Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
Идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина россиян, ее сумму РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T06:05
2021-06-13T15:33
россия
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина россиян, ее сумму они оценили в 30,1 тысячи рублей, свидетельствует исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Против ББД высказались 12 процентов респондентов, затруднились с ответом 38 процентов опрошенных. При этом желаемая сумма базового дохода выросла по сравнению с сентябрем на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с июнем прошлого года — на 5,1 тысячи рублей.Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода активнее, чем женщины (52 и 47 процентов соответственно). Кроме того, чем старше россияне, тем больше среди них сторонников инициативы: поддержали подобную идею 37 процентов опрошенных среди молодежи до 24 лет и 54 процента среди респондентов старше 45 лет.Больше всего сторонников такого механизма поддержки в Ростове-на-Дону (56 процентов), Челябинске и Волгограде (по 52 процента), а меньше всего — в Перми (40 процентов), Казани (41 процент) и Нижнем Новгороде (44 процента). В Москве идею поддержали 49 процентов респондентов, в Санкт-Петербурге — 50 процентов.Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Опрос охватил жителей 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html
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россия, общество
Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
06:05 13.06.2021 (обновлено: 15:33 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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SuperJob: россияне хотят получать безусловный базовый доход в 30 тысяч рублей в месяц

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина россиян, ее сумму они оценили в 30,1 тысячи рублей, свидетельствует исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания — в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)", — рассказали авторы работы.

Против ББД высказались 12 процентов респондентов, затруднились с ответом 38 процентов опрошенных. При этом желаемая сумма базового дохода выросла по сравнению с сентябрем на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с июнем прошлого года — на 5,1 тысячи рублей.
Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода активнее, чем женщины (52 и 47 процентов соответственно). Кроме того, чем старше россияне, тем больше среди них сторонников инициативы: поддержали подобную идею 37 процентов опрошенных среди молодежи до 24 лет и 54 процента среди респондентов старше 45 лет.
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Больше всего сторонников такого механизма поддержки в Ростове-на-Дону (56 процентов), Челябинске и Волгограде (по 52 процента), а меньше всего — в Перми (40 процентов), Казани (41 процент) и Нижнем Новгороде (44 процента). В Москве идею поддержали 49 процентов респондентов, в Санкт-Петербурге — 50 процентов.
Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Опрос охватил жителей 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
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