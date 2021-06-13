Пашинян рассказал о передаче Баку карты минных полей
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ереван передал Баку "существенную, но малую" карт минных полей, заявил Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Ереван передал Баку "существенную, но малую" карт минных полей, размещенных в межвоенное время на восточных рубежах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил в воскресенье и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что Баку вернул Еревану 15 армянских военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Чуть позже информацию подтвердил и сам Пашинян, выступая на митинге в селе Кармир Гюх Гегаркуникской области Армении в преддверии досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.
"Вчера армянское общество обрадовалось в связи с возвращением 15 наших братьев. Но в оппозиционном поле был траур, связанный с их возвращением. Сложилось такое впечатление, что оппозиция надеялась, что пленные не вернутся, и теперь они устроили траур по поводу карт минных полей, утверждая, что можно было вернуть всех (пленных). Я вчера заявлял, что карты минных полей были переданы Азербайджану... Передана существенная, но малая часть карт минных полей", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Егвард Котайкской области.
Он добавил, что обмен картами минных полей проводился еще с декабря 2020 года, тогда речь шла о минных полях, по итогам последней войны оставшихся в глубине территории Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. 11 января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.