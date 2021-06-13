https://ria.ru/20210613/armeniya-1736828869.html

Пашинян рассказал о передаче Баку карты минных полей

Пашинян рассказал о передаче Баку карты минных полей - РИА Новости, 13.06.2021

Пашинян рассказал о передаче Баку карты минных полей

Ереван передал Баку "существенную, но малую" карт минных полей, размещенных в межвоенное время на восточных рубежах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:41

2021-06-13T10:41

2021-06-13T10:41

россия

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg

ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Ереван передал Баку "существенную, но малую" карт минных полей, размещенных в межвоенное время на восточных рубежах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил в воскресенье и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что Баку вернул Еревану 15 армянских военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Чуть позже информацию подтвердил и сам Пашинян, выступая на митинге в селе Кармир Гюх Гегаркуникской области Армении в преддверии досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня."Вчера армянское общество обрадовалось в связи с возвращением 15 наших братьев. Но в оппозиционном поле был траур, связанный с их возвращением. Сложилось такое впечатление, что оппозиция надеялась, что пленные не вернутся, и теперь они устроили траур по поводу карт минных полей, утверждая, что можно было вернуть всех (пленных). Я вчера заявлял, что карты минных полей были переданы Азербайджану... Передана существенная, но малая часть карт минных полей", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Егвард Котайкской области.Он добавил, что обмен картами минных полей проводился еще с декабря 2020 года, тогда речь шла о минных полях, по итогам последней войны оставшихся в глубине территории Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. 11 января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.

https://ria.ru/20210612/obmen-1736807024.html

https://ria.ru/20210611/aliev-1736644919.html

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире