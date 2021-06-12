Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России
22:41 12.06.2021 (обновлено: 05:17 13.06.2021)
Никол Пашинян оговорился, назвав Сергея Лаврова сначала президентом, потом премьером России
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.
Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.
"Когда президент <...>, премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях", — сказал Пашинян, не заметив оговорки.
Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.
И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову — за усилия по возвращению ранее нескольких групп пленных.
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