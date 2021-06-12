https://ria.ru/20210612/pashinyan-1736801703.html

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России - РИА Новости, 13.06.2021

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-12T22:41

2021-06-12T22:41

2021-06-13T05:17

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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову — за усилия по возвращению ранее нескольких групп пленных.

https://ria.ru/20210414/pashinyan-1728196492.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599488089.html

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рустам мурадов, россия, никол пашинян, обсе, сергей лавров, сша, баку, в мире