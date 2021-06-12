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Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России
Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России - РИА Новости, 13.06.2021
Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-12T22:41
2021-06-13T05:17
рустам мурадов
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову — за усилия по возвращению ранее нескольких групп пленных.
https://ria.ru/20210414/pashinyan-1728196492.html
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рустам мурадов, россия, никол пашинян, обсе, сергей лавров, сша, баку, в мире
Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России
22:41 12.06.2021 (обновлено: 05:17 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Никол Пашинян оговорился, назвав Сергея Лаврова сначала президентом, потом премьером России

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.
Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.
"Когда президент <...>, премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях", — сказал Пашинян, не заметив оговорки.
Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.
И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову — за усилия по возвращению ранее нескольких групп пленных.
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