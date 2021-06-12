https://ria.ru/20210612/obmen-1736807024.html

Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военных

Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военных - РИА Новости, 12.06.2021

Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военных

Армения передала Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T23:36

2021-06-12T23:36

2021-06-12T23:36

россия

мид азербайджана

ильхам алиев

армения

грузия

в мире

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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Армения передала Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян, говорится в заявлении МИД Азербайджана."Согласно соглашению, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Армении карт 97 тысяч танков и противопехотных мин в Агдамском районе Азербайджана 15 задержанных армян были переданы Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджано-грузинской границе", - говорится в заявлении."Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные президентом Азербайджанской Республики, г-ном Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев", - говорится в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. 11 января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.

https://ria.ru/20210611/armeniya-1736694015.html

россия

армения

грузия

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россия, мид азербайджана, ильхам алиев, армения, грузия, в мире