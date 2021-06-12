https://ria.ru/20210612/aktsiya-1736800305.html

В Корнуолле во второй день саммита G7 прошла акция экоактивистов

В Корнуолле во второй день саммита G7 прошла акция экоактивистов - РИА Новости, 12.06.2021

В Корнуолле во второй день саммита G7 прошла акция экоактивистов

Несколько сотен экоактивистов из движения Extinction Rebellion во второй день саммита G7 прошли маршем по улицам корнуолльского города Фалмут, призывая глав... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T22:21

2021-06-12T22:21

2021-06-12T22:21

g7

корнуолл

англия

япония

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ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько сотен экоактивистов из движения Extinction Rebellion во второй день саммита G7 прошли маршем по улицам корнуолльского города Фалмут, призывая глав стран "семерки" обратить внимание на проблему изменения климата, сообщается в Twitter движения.Фалмут находится более чем в 40 километрах от места проведения саммита, накануне экоактивисты провели демонстрацию в городе Сент-Айвс, рядом с курортом Карбис-Бэй, где встречаются лидеры G7. Все акции прошли без инцидентов, полиция не сообщает о каких-либо задержаниях."Обозначили тревогу рядом с пресс-центром G7 в Фалмуте... "Семерка" не способна думать о главных кризисах, они увлечены только бесконечным ростом. У этих лидеров сознание сформировано в формате "поступаем как обычно", но если вы пригласите в качестве экспертов простых людей, то они смогут перестроить систему", - отмечает движение.Одновременно с демонстрацией на улицах города группа активистов с плакатами приплыла на лодках в бухту Фалмута. Они выкрикивали лозунги с призывами прекратить использование пластика и остановить глобальное потепление. Активисты привезли с собой надувную акулу и написали на ней: "Питаюсь людьми, но не пластиком".Полиция поблагодарила демонстрантов за мирный протест."Спасибо всем группам за то, что протесты были мирными. Мы продолжим сотрудничать с протестными группами, а где необходимо, примем жесткие меры к тем, кто пытается создать проблемы или устроить беспорядки", - говорится в Twitter полиции региона Дэвон и Корнуолл.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

https://ria.ru/20210410/serbiya-1727707800.html

https://ria.ru/20210611/zaderzhanie-1736654215.html

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япония

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g7, корнуолл, англия, япония, в мире