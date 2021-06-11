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Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру - РИА Новости, 11.06.2021
Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:30
2021-06-11T08:30
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США Брюс Беттс (Bruce Betts).Новый руководитель НАСА Билл Нельсон объявил ранее, что США готовятся отправить на Венеру два новых космических аппарата - зонды Davinchi+ и Veritas. Сообщалось, что последний будет составлять геологическую карту планеты, а Davinchi+ займется изучением ее атмосферы.По словам Беттса, запуск миссий планируется на 2028 – 2030 годы. Затянувшийся на три десятка лет перерыв в изучении Венеры специалист объясняет "множеством конкурирующих приоритетов в планетарных исследованиях". "В общем и целом США возвращаются на Венеру потому, что к ней есть научный интерес, и потому, что улучшились современные технологии в сравнении с теми, что существовали на момент последней миссии НАСА в 90-е годы", - отмечает ученый. США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз – в 1990 году, орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.Вслед за объявлением новых американских миссий на Венеру глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил заинтересованность российских ученых в том, чтобы проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь стал международным. НАСА отреагировало на это словами о готовности к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры и общем интересе двух стран в ее изучении. "За счет использования ресурсов различных стран международное взаимодействие идет на пользу планетарной науке. Привлечение дополнительного числа ученых, инженеров и космических аппаратов для планетарных исследований идет на пользу всем", - уверен американский ученый.Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.
https://ria.ru/20210609/venera-1736163572.html
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россия, космос, венера, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша
Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30 11.06.2021
 
© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / Markus Gann

Ученый Планетарного общества США Беттс заявил, что американцы будут искать на Венере вулканы

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США Брюс Беттс (Bruce Betts).
"Эти миссии расширят наши знания о том, как Венера стала такой, какая она есть сейчас, в том числе с помощью знаний о ее геологии, атмосфере, о том, есть ли на ней активные вулканы, а также о том, был ли на Венере когда-нибудь океан", - заявил эксперт.
Новый руководитель НАСА Билл Нельсон объявил ранее, что США готовятся отправить на Венеру два новых космических аппарата - зонды Davinchi+ и Veritas. Сообщалось, что последний будет составлять геологическую карту планеты, а Davinchi+ займется изучением ее атмосферы.
По словам Беттса, запуск миссий планируется на 2028 – 2030 годы. Затянувшийся на три десятка лет перерыв в изучении Венеры специалист объясняет "множеством конкурирующих приоритетов в планетарных исследованиях". "В общем и целом США возвращаются на Венеру потому, что к ней есть научный интерес, и потому, что улучшились современные технологии в сравнении с теми, что существовали на момент последней миссии НАСА в 90-е годы", - отмечает ученый. США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз – в 1990 году, орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.
Художественное представление межпланетной автоматической станции NASA VERITAS на орбите Венеры - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 08:00Наука
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Вслед за объявлением новых американских миссий на Венеру глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил заинтересованность российских ученых в том, чтобы проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь стал международным. НАСА отреагировало на это словами о готовности к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры и общем интересе двух стран в ее изучении. "За счет использования ресурсов различных стран международное взаимодействие идет на пользу планетарной науке. Привлечение дополнительного числа ученых, инженеров и космических аппаратов для планетарных исследований идет на пользу всем", - уверен американский ученый.
Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.
Венера - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 02:01
История исследования Венеры
 
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