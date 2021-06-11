Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
Ученый Планетарного общества США Беттс заявил, что американцы будут искать на Венере вулканы
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США Брюс Беттс (Bruce Betts).
"Эти миссии расширят наши знания о том, как Венера стала такой, какая она есть сейчас, в том числе с помощью знаний о ее геологии, атмосфере, о том, есть ли на ней активные вулканы, а также о том, был ли на Венере когда-нибудь океан", - заявил эксперт.
Новый руководитель НАСА Билл Нельсон объявил ранее, что США готовятся отправить на Венеру два новых космических аппарата - зонды Davinchi+ и Veritas. Сообщалось, что последний будет составлять геологическую карту планеты, а Davinchi+ займется изучением ее атмосферы.
По словам Беттса, запуск миссий планируется на 2028 – 2030 годы. Затянувшийся на три десятка лет перерыв в изучении Венеры специалист объясняет "множеством конкурирующих приоритетов в планетарных исследованиях". "В общем и целом США возвращаются на Венеру потому, что к ней есть научный интерес, и потому, что улучшились современные технологии в сравнении с теми, что существовали на момент последней миссии НАСА в 90-е годы", - отмечает ученый. США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз – в 1990 году, орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.
Вслед за объявлением новых американских миссий на Венеру глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил заинтересованность российских ученых в том, чтобы проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь стал международным. НАСА отреагировало на это словами о готовности к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры и общем интересе двух стран в ее изучении. "За счет использования ресурсов различных стран международное взаимодействие идет на пользу планетарной науке. Привлечение дополнительного числа ученых, инженеров и космических аппаратов для планетарных исследований идет на пользу всем", - уверен американский ученый.
Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.
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