https://ria.ru/20210611/venera-1736565567.html

Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру

Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру - РИА Новости, 11.06.2021

Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру

Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:30

2021-06-11T08:30

2021-06-11T08:30

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космос

венера

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новые американские миссии на Венеру будут искать следы океана и вулканическую активность на ней, рассказал РИА Новости ведущий ученый Планетарного общества США Брюс Беттс (Bruce Betts).Новый руководитель НАСА Билл Нельсон объявил ранее, что США готовятся отправить на Венеру два новых космических аппарата - зонды Davinchi+ и Veritas. Сообщалось, что последний будет составлять геологическую карту планеты, а Davinchi+ займется изучением ее атмосферы.По словам Беттса, запуск миссий планируется на 2028 – 2030 годы. Затянувшийся на три десятка лет перерыв в изучении Венеры специалист объясняет "множеством конкурирующих приоритетов в планетарных исследованиях". "В общем и целом США возвращаются на Венеру потому, что к ней есть научный интерес, и потому, что улучшились современные технологии в сравнении с теми, что существовали на момент последней миссии НАСА в 90-е годы", - отмечает ученый. США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз – в 1990 году, орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.Вслед за объявлением новых американских миссий на Венеру глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил заинтересованность российских ученых в том, чтобы проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь стал международным. НАСА отреагировало на это словами о готовности к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры и общем интересе двух стран в ее изучении. "За счет использования ресурсов различных стран международное взаимодействие идет на пользу планетарной науке. Привлечение дополнительного числа ученых, инженеров и космических аппаратов для планетарных исследований идет на пользу всем", - уверен американский ученый.Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.

https://ria.ru/20210609/venera-1736163572.html

https://ria.ru/20210301/venera-1599095643.html

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россия, космос, венера, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша