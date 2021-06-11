https://ria.ru/20210611/vef-1736559593.html

Глава Приморья рассказал о мерах безопасности на ВЭФ во Владивостоке

Глава Приморья рассказал о мерах безопасности на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 11.06.2021

Глава Приморья рассказал о мерах безопасности на ВЭФ во Владивостоке

Все участники ВЭФ-2021 должны будут пройти тесты на коронавирус, на форуме будет аналогичная ПМЭФ зона безопасности, сообщил журналистам глава Приморья Олег... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T04:30

2021-06-11T04:30

2021-06-11T05:00

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей чекунков

петербургский международный экономический форум (фонд)

синдзо абэ

дальневосточный федеральный университет

олег кожемяко

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Все участники ВЭФ-2021 должны будут пройти тесты на коронавирус, на форуме будет аналогичная ПМЭФ зона безопасности, сообщил журналистам глава Приморья Олег Кожемяко.Отрицательный тест на COVID-19 был обязательным условием допуска журналистов, гостей и участников на площадку ПМЭФ. Сдать его было необходимо за сутки до посещения. Организаторы и персонал в обязательном порядке прошли вакцинацию от коронавируса, также их обязали каждый день сдавать тест. Тестирование прошел и весь персонал гостиниц, где проживали участники и гости форума. В Санкт-Петербурге работал 51 специализированный пункт ПЦР-тестирования.По его словам, бейдж участникам без тестирования выдаваться не будет. Кожемяко отметил, что на ВЭФ будет аналогичная ПМЭФ зона безопасности."Система безопасности санитарно-эпидемической будет отработана. Посредством, скажем, приложения, в котором можно будет посмотреть официальные пункты тестирования для участников ВЭФ, которые сразу после проведения тестирования будут включаться в единую систему электронной базы, после этого будет выдаваться бейдж", - отметил губернатор."Считаем, что ВЭФ будет отправной точкой, позволит увидеть перспективы возвращения к нормальной жизни. Есть небольшие элементы роста (числа заболевших). Они понятны, приезжают много гостей, начинаются летние перемещения. Есть небольшой всплеск, но основной кризис преодолели. Идет активно прививочная кампания. Какая бы ни была система онлайн отработана, возможность позавтракать, пообщаться, подписать соглашение, показать красоту приморской земли – это можно увидеть только очно. ВЭФ готовится с тем, чтобы вновь "поднять" эту площадку, показать всем, что есть такой форум", - сказал Кожемяко.Он отметил, что это важно для России и стран-соседей, в том числе Японии. Участие на ВЭФ японского премьера Синдзо Абэ дало мощный импульс в развитии российско-японских отношений, после этого начали расширяться контакты, увеличился приток туристов. Важно, что руководители стран приезжают и привозят бизнесменов, добавил губернатор."Для нас имеет огромное значение. Мы в этом году, несмотря на пандемию, будем проводить ВЭФ… Будут задействованы форматы онлайн, очные, но проводить надо", - сказал Кожемяко.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.

https://ria.ru/20210604/peskov-1735592619.html

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736457884.html

россия

владивосток

япония

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