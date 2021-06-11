https://ria.ru/20210611/ukraina-1736497610.html

План Зеленского предотвратит глобальное потепление

План Зеленского предотвратит глобальное потепление - РИА Новости, 11.06.2021

План Зеленского предотвратит глобальное потепление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на состоявшемся на этой неделе заседании украинского правительства заявил, что озвученное несколькими днями ранее... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:02

денис шмыгаль

евросоюз

владимир зеленский

украина

экология

авторы

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на состоявшемся на этой неделе заседании украинского правительства заявил, что озвученное несколькими днями ранее поручение президента Зеленского о высаживании миллиарда (!) деревьев за три года вполне реалистично. Аргументировал он это тем, что только за прошлый год на Украине якобы было высажено 200 миллионов молодых деревьев.Нет сомнений, что, желая усидеть в своем кресле, Шмыгаль мог бы признать и истинность утверждения Зеленского о том, что крокодилы летают, если бы таковое прозвучало. Что же касается статистики украинского Государственного агентства лесных ресурсов и находящихся под ним лесхозов, то они могли бы отчитаться и о посадке миллиарда деревьев в год — это не проблема, а вопрос раздувания расходной части их хозяйственной деятельности.Хотя на самом деле озвученные наполеоновские планы, конечно же, нереалистичны. Что неудивительно. Главным вопросом мировой повестки сегодня стала забота об окружающей среде и борьба с глобальным потеплением. Разумеется, государство Украина не может оставаться в стороне. Но действует оно при этом привычным способом: имитирует деятельность, занимается карго-культом. В итоге, пока весь мир живет в эпоху постправды, когда для нападения на государство достаточно помахать пакетиком с белым порошком (ну а производных у этой истории было столько, что и не счесть), Украина живет в эпоху некоего постцирка. Когда заявления о присоединении к главному вопросу мировой повестки не только никто не собирается выполнять, но они даже звучат предельно дико. А если какие-то действия по сохранению или восстановлению экологии реально и совершаются, то параллельно делаются в разы большие шаги в противоположном направлении.О миллиарде планируемых к высадке в течение трех лет деревьев Зеленский заявил на очередном форуме "Украина 30", на этот раз посвященном экологии (об одном из предыдущих подобных форумов мы писали ранее) в контексте подписания указа "О некоторых мерах по сохранению и восстановлению лесов". Указ содержит исключительно благие намерения: усовершенствовать систему охраны, защиты и восстановления лесов, разработать и утвердить программу "Масштабное облесение Украины" и так далее. По факту же и после прихода Зеленского к власти в стране продолжает выполняться негласная, но весьма масштабная программа "облысения" — леса активно вырубаются. Украина в 2015 году приняла закон о введении моратория на вывоз необработанной древесины. Однако — о чудо — ни вырубка леса, ни экспорт необработанной древесины при этом ничуть не сократились. Просто древесина поехала в Евросоюз под видом дров, вывозить которые никто не запрещал. Евросоюз же при этом отмечал даже рост поставок необработанной древесины. Но на всякий случай все же давил на Украину в вопросе отмены моратория. И в конце прошлого года даже выиграл арбитраж по этому поводу. В результате чего Украина пообещала в течение полугода принять нормальное законодательство о рынке древесины и отменить мораторий. Полгода как раз заканчиваются. Законодательство о рынке древесины, разумеется, не принято. Более того, им даже никто не занимался. Мораторий, видимо, придется при этом отменять. Впрочем, как уже указывалось выше, он де-факто не действует и его отмена интересует Европу разве что из формальных соображений.Казалось бы, не все так плохо: миллиард высаженных деревьев точно перекроет нынешние вырубки. По оценкам ученых, во всем мире в год вырубается около 15 миллиардов деревьев, а высаживается не более пяти миллиардов. А тут на одной Украине по 333 миллиона в год!Собственно, уже это заставляет усомниться в реализации планов. Но можно копнуть и глубже. Даже если высаживать деревья всю весну и всю осень каждый день по 24 часа в сутки в течение трех лет, то для достижения планки в миллиард нужно сажать по 70 тысяч деревьев в час или 20 стволов в секунду! Цирк! Но и это не все. Зеленский приказал облесить в рамках этой программы миллион гектаров земли. Не совсем понятно, где его взять, особенно в рамках рынка земли, который начнет функционировать уже в июле. Наконец, предусмотрен ли финансовый ресурс для всего этого банкета? Разумеется, нет.Другими словами, поручения Зеленского не только нереалистичные, но и абсурдные.Но дело ведь не только в деревьях — вся экологическая повестка на Украине выглядит подобным образом.Например, правительство внесло в Верховную раду законопроект с безумным ростом ставок экологических налогов. В частности, ставка налога на выбросы углекислого газа должна вырасти в три раза. А налог на сбросы загрязняющих веществ в воду вырастет сразу в 1,6 раза, через год — еще в 1,5 и так далее, чтобы через несколько лет подняться в восемь раз. Безусловно, окружающая среда нуждается в защите, а с водой на Украине просто катастрофа. Но идет ли тут речь об экологии?Во-первых, эти налоги не имеют целевого характера (как, например, в Европе, где они направляются как раз на экологические мероприятия), а идут в общий котел — на проедание.Во-вторых, например, налог на сбросы загрязняющих веществ в воду не касается сельского хозяйства, хотя сбросы химикатов с полей на Украине уже стали куда большей бедой, чем промышленные стоки. Плюс вопрос контроля, которого практически нет, а тот, что есть, полностью коррумпирован.Но дело не ограничивается только ввозом легкового автохлама. За последние семь лет на Украину было ввезено (и продолжает ввозиться) огромное количество бывших в употреблении автобусов, грузовых автомобилей, бульдозеров и экскаваторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Даже бывшая в употреблении бытовая техника едет в страну сплошным потоком. Кстати, поучаствовала в этом празднике жизни и Россия, отправившая на Украину почти 30 тысяч списанных грузовых вагонов.Все это не только убило внутренне производство, но и крепко ударило по экологии. Тем не менее это не волнует ни местные власти, ни обычно внимательный к вопросам экологии Евросоюз. На необходимость развивать зеленую энергетику Евросоюз постоянно Украине указывает, а вот колесящие по стране "керогазы" в упор не замечает.Собственно, все изложенное и позволяет сделать вывод, что инициатива с высадкой миллиарда деревьев займет достойное место в череде украинских экологических карго-культов. Ну и, конечно же, позволит подзаработать "зеленой команде" — правительство Шмыгаля выделило на инвентаризацию лесов первые 20 миллионов гривен. Пока немного, но курочка, как известно, клюет по зернышку.

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735973570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/voda-1602551845.html

https://ria.ru/20200428/1570686000.html

https://ria.ru/20210323/voda-1602542924.html

https://ria.ru/20210607/chernobyl-1735973450.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

денис шмыгаль, евросоюз, владимир зеленский, украина, экология, авторы