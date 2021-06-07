https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735973570.html

Зеленский хочет посадить миллиард деревьев на Украине за три года

Зеленский хочет посадить миллиард деревьев на Украине за три года - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский хочет посадить миллиард деревьев на Украине за три года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, в рамках программы за три года должны посадить миллиард деревьев. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:23

2021-06-07T12:23

2021-06-07T12:23

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, в рамках программы за три года должны посадить миллиард деревьев."Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить на Украине 1 миллиард деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь, на нашей встрече", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/zelenskiy-1735965876.html

украина

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владимир зеленский, украина