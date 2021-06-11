https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736636810.html

Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение

Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение - РИА Новости, 11.06.2021

Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение

Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:18

2021-06-11T15:18

2021-06-11T15:18

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

в мире

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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Его визит в Азербайджан запланирован на 14-16 июня."После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули (в Карабахе – ред.). После этого с моим братом (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами. Это будет полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном", - цитирует телеканал TRT Haber заявление Эрдогана, выступавшего в Стамбуле.Ранее Эрдоган заявлял, что поедет в Шушу, а также планирует на 16 июня ряд встреч в Баку и просмотр матча Турция - Уэльс в рамках чемпионата Европы по футболу, после чего направится в Анталью.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в Шушу. По его словам, в ходе визита турецкого лидера в этот город ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.

https://ria.ru/20210608/turkization-1736042964.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

турция

азербайджан

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турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире