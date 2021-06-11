Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение
© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля "Фатих", проходящего пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции намерен в Азербайджане подписать с Алиевым межгосударственное соглашение
КАИР, 11 июн – РИА Новости. Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Его визит в Азербайджан запланирован на 14-16 июня.
8 июня, 08:00Как у себя дома. Турция захватывает чужие территории
"После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули (в Карабахе – ред.). После этого с моим братом (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами. Это будет полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном", - цитирует телеканал TRT Haber заявление Эрдогана, выступавшего в Стамбуле.
Ранее Эрдоган заявлял, что поедет в Шушу, а также планирует на 16 июня ряд встреч в Баку и просмотр матча Турция - Уэльс в рамках чемпионата Европы по футболу, после чего направится в Анталью.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в Шушу. По его словам, в ходе визита турецкого лидера в этот город ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
1 октября 2020, 08:00Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?