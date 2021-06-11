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https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736636810.html
Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение
Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение - РИА Новости, 11.06.2021
Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение
Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:18
2021-06-11T15:18
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
в мире
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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Его визит в Азербайджан запланирован на 14-16 июня."После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули (в Карабахе – ред.). После этого с моим братом (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами. Это будет полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном", - цитирует телеканал TRT Haber заявление Эрдогана, выступавшего в Стамбуле.Ранее Эрдоган заявлял, что поедет в Шушу, а также планирует на 16 июня ряд встреч в Баку и просмотр матча Турция - Уэльс в рамках чемпионата Европы по футболу, после чего направится в Анталью.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в Шушу. По его словам, в ходе визита турецкого лидера в этот город ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
https://ria.ru/20210608/turkization-1736042964.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире
Эрдоган заявил, что подпишет в Азербайджане межгосударственное соглашение
15:18 11.06.2021
 
© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля "Фатих", проходящего пролив Босфор в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / Presidential Press Service

Президент Турции намерен в Азербайджане подписать с Алиевым межгосударственное соглашение

Читать ria.ru в
КАИР, 11 июн – РИА Новости. Турция намерена подписать с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Его визит в Азербайджан запланирован на 14-16 июня.
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"После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули (в Карабахе – ред.). После этого с моим братом (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами. Это будет полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном", - цитирует телеканал TRT Haber заявление Эрдогана, выступавшего в Стамбуле.
Ранее Эрдоган заявлял, что поедет в Шушу, а также планирует на 16 июня ряд встреч в Баку и просмотр матча Турция - Уэльс в рамках чемпионата Европы по футболу, после чего направится в Анталью.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Эрдоган посетит с визитом Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в Шушу. По его словам, в ходе визита турецкого лидера в этот город ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанВ мире
 
 
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