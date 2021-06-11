https://ria.ru/20210611/staroobryadtsy-1736669151.html

В РПЦ заявили о росте числа приходов старого обряда

В РПЦ заявили о росте числа приходов старого обряда - РИА Новости, 11.06.2021

В РПЦ заявили о росте числа приходов старого обряда

Число приходов Русской православной церкви, придерживающихся старых обрядов, растет, и сейчас сопоставимо с целыми старообрядческими согласиями, сообщил РИА... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:49

2021-06-11T17:49

2021-06-11T18:06

религия и мировоззрение

московский патриархат

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

митрополит волоколамский иларион

николай ii

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Число приходов Русской православной церкви, придерживающихся старых обрядов, растет, и сейчас сопоставимо с целыми старообрядческими согласиями, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, глава комиссии по взаимодействию со старообрядчеством митрополит Волоколамский Иларион.Старообрядные приходы РПЦ часто называют также единоверческими. Единоверие - термин, принятый для обозначения отдельного старообрядческого направления. Его сторонники при сохранении богослужений по старопечатным книгам, двоеперстного крестного знамения и других старых обрядов, принятых до реформ и раскола XVII века, признают современную иерархическую юрисдикцию Московского патриархата. Остальные же старообрядцы ее не признают.Митрополит Иларион отметил, что единоверческие приходы в последнее время регулярно организуют конференции для обсуждения различных вопросов существования старого обряда в Русской церкви. В этом году они прошли совсем недавно, в мае на Международных образовательных чтениях в Москве, под знаком 50-летия Поместного собора РПЦ 1971 года. Этот собор, напомнил собеседник агентства, признал древние русские богослужебные обряды "равночестными новым и равноспасительными"."Помимо докладов на исторические темы, звучали и научные сообщения по литургике и музыкальной медиевистике, что вызвало заинтересованность некоторой части старообрядцев. В целом интерес к таким мероприятиям растет вместе с ростом в нашей Церкви числа приходов, придерживающихся старых обрядов", - подчеркнул митрополит Иларион.На общероссийском уровне в этом году отмечается 400-летие идеолога староверов протопопа Аввакума, причисленного Русской православной старообрядческой церковью (РПСЦ) к лику святых мучеников. Отвечая на вопрос об отношении к нему в современной РПЦ, митрополит Иларион отметил, что это отношение "неоднозначно". "Не одобряя многие аспекты его религиозной деятельности, связанные с оправданием раскола, в Русской православной церкви высоко оценивают его значительный вклад в сокровищницу русской национальной культуры. Не без оснований протопопа Аввакума порой называют родоначальником русской авторской прозы", - заявил митрополит Иларион.По его словам, идеологом старообрядчества автор знаменитого "Жития протопопа Аввакума, им самим написанного", стал в силу обстоятельств времени. "Он был яркой и творческой личностью, состоял в близком к царю Алексею Михайловичу "кружке ревнителей старины", который в сущности своей был по духу реформаторским. Среди участников кружка постепенно возникли серьезные разногласия принципиального характера – по цели и методам продвижения реформ. Аввакум оказался в числе оппозиционеров нового церковно-государственного курса", - пояснил собеседник агентства.Раскол в Русской церкви произошел в середине XVII века в связи с инициированной царем Алексеем Михайловичем и проведенной патриархом Никоном церковной реформой. Реформа должна была унифицировать богослужебные книги и обряды с греческими, иерусалимскими и украинскими. Однако значительная часть верующих не приняла изменений. Сторонники старых обрядов жестоко преследовались властями. Отношения старообрядцев с Московским патриархатом складывались очень напряженно.Положение староверов улучшилось в XIX веке. В 1905 году император Николай II издал указ "Об укреплении начал веротерпимости". Тогда же были распечатаны алтари главных старообрядческих храмов, чтобы в них вновь могла совершаться Божественная литургия. В 1971 году Русская православная церковь отменила анафемы, которым старообрядцы были преданы в XVII веке. В 2000 году прежние гонения на них были признаны несправедливыми, и Московский патриархат предложил развивать контакты.

https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html

https://ria.ru/20170328/1490954274.html

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