https://ria.ru/20210611/sklad-1736660892.html

Руденя: под Тверью открыт региональный склад запчастей LADA

Руденя: под Тверью открыт региональный склад запчастей LADA - РИА Новости, 11.06.2021

Руденя: под Тверью открыт региональный склад запчастей LADA

Открытие логистического комплекса компании "Альфа" для концерна "АвтоВАЗ" состоялось во вторник под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:13

2021-06-11T17:13

2021-06-11T17:13

тверская область

игорь руденя

автоваз

тверь

экономика

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ТВЕРЬ, 11 июня – РИА Новости. Открытие логистического комплекса компании "Альфа" для концерна "АвтоВАЗ" состоялось во вторник под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства.Инвестиционный проект реализует "Торговая компания Альфа". Соглашение о реализации проекта между правительством Тверской области и "Торговой компанией Альфа" было подписано в апреле 2020 года."Около года назад началась работа по реализации на территории региона данного инвестиционного проекта, который является логическим и успешным итогом ранее заключенных соглашений. Для нас важно, что на этом современном высокотехнологичном производстве трудоустроены жители Тверской области", – сказал на церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя.Новый логистический центр площадью 25 тысяч квадратных метров находится на федеральной трассе М-10, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.Президент АО "АвтоВаз" Николя Мор отметил, что Тверская область – идеальное место для реализации подобных проектов.Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 миллиарда рублей. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест

https://ria.ru/20210605/rudenya-1735759273.html

тверь

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игорь руденя, автоваз, тверь, экономика