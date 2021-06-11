Руденя: под Тверью открыт региональный склад запчастей LADA
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Инвестиционный проект реализует "Торговая компания Альфа". Соглашение о реализации проекта между правительством Тверской области и "Торговой компанией Альфа" было подписано в апреле 2020 года.
"Около года назад началась работа по реализации на территории региона данного инвестиционного проекта, который является логическим и успешным итогом ранее заключенных соглашений. Для нас важно, что на этом современном высокотехнологичном производстве трудоустроены жители Тверской области", – сказал на церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Новый логистический центр площадью 25 тысяч квадратных метров находится на федеральной трассе М-10, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.
Президент АО "АвтоВаз" Николя Мор отметил, что Тверская область – идеальное место для реализации подобных проектов.
"На сегодняшний день на дорогах России больше 10 миллионов автомобилей "Лада". И время от времени все машины нуждаются в замене каких-либо комплектующих. У нас есть обязательство перед потребителями – доставлять необходимые детали в течение 24 часов. Поэтому мы максимально разумно подходим к определению мест для размещения наших складов. Тверская область для нас стала самой лучшей локацией, которая позволит нам выполнять свои обещания", – сказал Мор.
Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 миллиарда рублей. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест