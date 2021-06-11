https://ria.ru/20210611/puteshestviya-1736519449.html

Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми

Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми - РИА Новости, 11.06.2021

Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми

Сервис поездок и путешествий выяснил, куда отправятся отдыхать путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:09

2021-06-11T10:09

2021-06-11T10:32

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, куда отправятся отдыхать путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом, сообщает Туту.ру.Анализировались билеты, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в заказе есть пассажиры до 17 лет.Самое популярное направление для путешествий с детьми летом — это Москва, куда покупали почти 19 процентов всех железнодорожных проездных документов. На втором месте — Санкт-Петербург с долей направления 8,6 процента. Замыкает тройку Анапа — почти семь процентов.Также в пятерке лидеров Симферополь и Евпатория.В рейтинге представлено много южных направлений: Сочи, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Лоо. Также в него впервые попала Рязань. Раньше она была на 25-м, а теперь на 17 месте по популярности.Также в двадцатку самых востребованных направлений входят Воронеж, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Саратов, Самара и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

нижний новгород

москва

новороссийск

краснодар

самара

волгоград

симферополь

сочи

саратов

екатеринбург

туапсе

евпатория

рязань

анапа

ростов-на-дону

воронеж

санкт-петербург

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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