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Туризм
https://ria.ru/20210611/puteshestviya-1736519449.html
Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми
Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми - РИА Новости, 11.06.2021
Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми
Сервис поездок и путешествий выяснил, куда отправятся отдыхать путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:09
2021-06-11T10:32
туризм
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туризм
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, куда отправятся отдыхать путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом, сообщает Туту.ру.Анализировались билеты, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в заказе есть пассажиры до 17 лет.Самое популярное направление для путешествий с детьми летом — это Москва, куда покупали почти 19 процентов всех железнодорожных проездных документов. На втором месте — Санкт-Петербург с долей направления 8,6 процента. Замыкает тройку Анапа — почти семь процентов.Также в пятерке лидеров Симферополь и Евпатория.В рейтинге представлено много южных направлений: Сочи, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Лоо. Также в него впервые попала Рязань. Раньше она была на 25-м, а теперь на 17 месте по популярности.Также в двадцатку самых востребованных направлений входят Воронеж, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Саратов, Самара и Нижний Новгород.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
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Названы популярные направления для путешествий на поезде летом с детьми

10:09 11.06.2021 (обновлено: 10:32 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, куда отправятся отдыхать путешественники с детьми и подростками на поездах этим летом, сообщает Туту.ру.
Анализировались билеты, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа, где в заказе есть пассажиры до 17 лет.
Самое популярное направление для путешествий с детьми летом — это Москва, куда покупали почти 19 процентов всех железнодорожных проездных документов. На втором месте — Санкт-Петербург с долей направления 8,6 процента. Замыкает тройку Анапа — почти семь процентов.
Также в пятерке лидеров Симферополь и Евпатория.
В рейтинге представлено много южных направлений: Сочи, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Лоо. Также в него впервые попала Рязань. Раньше она была на 25-м, а теперь на 17 месте по популярности.
Также в двадцатку самых востребованных направлений входят Воронеж, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Саратов, Самара и Нижний Новгород.
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