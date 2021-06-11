https://ria.ru/20210611/medvedi-1736589600.html
В WWF рассказали о причинах нашествия белых медведей на Новой Земле
В WWF рассказали о причинах нашествия белых медведей на Новой Земле - РИА Новости, 11.06.2021
В WWF рассказали о причинах нашествия белых медведей на Новой Земле
Климатические изменения стали причиной нашествия белых медведей на Новой Земле, уверен директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:35
2021-06-11T11:35
2021-06-11T12:07
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Климатические изменения стали причиной нашествия белых медведей на Новой Земле, уверен директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.Власти Архангельской области в 2019 году приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.Тогда в WWF России заявили, что нашествие хищников может повториться."Мы все слышали о нашествии белых медведей на Новой Земле. Из-за чего это происходит? Это климатические изменения, которые не позволяют медведям вести привычный для них образ жизни, привычно охотиться на льду", - сказал Горшков в интервью РИА Новости.Как отметил глава фонда, явных примеров того, как глобальное потепление влияет на животный мир, с каждым годов все больше."Проблемы возникают и у северного оленя, для которого характерна миграция: летом он идет на север, чтобы спрятаться от гнуса, зимой возвращается. Раньше северный олень преодолевал водные преграды по льду, сейчас реки вскрываются на несколько недель раньше. Самкам с детенышами приходится форсировать эти непростые водные преграды, что ухудшает их общее состояние, а иногда приводит даже к гибели", - рассказал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Горшкова >>>
https://ria.ru/20210606/medvedi-1735895818.html
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всемирный фонд дикой природы, экология, общество
В WWF рассказали о причинах нашествия белых медведей на Новой Земле
11:35 11.06.2021 (обновлено: 12:07 11.06.2021)
Директор WWF Дмитрий Горшков рассказал о причинах нашествия белых медведей на Новой Земле
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Климатические изменения стали причиной нашествия белых медведей на Новой Земле, уверен директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.
Власти Архангельской области в 2019 году приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Тогда в WWF России заявили, что нашествие хищников может повториться.
"Мы все слышали о нашествии белых медведей на Новой Земле. Из-за чего это происходит? Это климатические изменения, которые не позволяют медведям вести привычный для них образ жизни, привычно охотиться на льду", - сказал Горшков в интервью РИА Новости.
Как отметил глава фонда, явных примеров того, как глобальное потепление влияет на животный мир, с каждым годов все больше.
"Проблемы возникают и у северного оленя, для которого характерна миграция: летом он идет на север, чтобы спрятаться от гнуса, зимой возвращается. Раньше северный олень преодолевал водные преграды по льду, сейчас реки вскрываются на несколько недель раньше. Самкам с детенышами приходится форсировать эти непростые водные преграды, что ухудшает их общее состояние, а иногда приводит даже к гибели", - рассказал он.