https://ria.ru/20210611/klimat-1736582905.html

Глава WWF в России: увеличение турпотока в Долину гейзеров возможно

Глава WWF в России: увеличение турпотока в Долину гейзеров возможно - РИА Новости, 11.06.2021

Глава WWF в России: увеличение турпотока в Долину гейзеров возможно

Человечество должно начинать действовать уже сейчас, чтобы не допустить таяния льдов Арктики, уверен глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:00

2021-06-11T12:00

2021-06-11T13:38

дмитрий горшков

россия

арктика

всемирный фонд дикой природы

интервью

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Человечество должно начинать действовать уже сейчас, чтобы не допустить таяния льдов Арктики, уверен глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков. В интервью РИА Новости он рассказал, какие явные изменения в Арктике на фоне глобального потепления фиксирует фонд, как каждый человек может снизить свой экологический след, а также о том, кто должен принимать решение о вакцинации животных от COVID-19, и экологичны ли электромобили. Беседовала Дарья Ураева. – В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что турпоток в Долину гейзеров на Камчатке нельзя значительно увеличить, потому что люди там все "вытопчут". Дмитрий Юрьевич, какое у вас мнение на этот счет? Оправданы ли такие опасения?– Несомненно, могут все вытоптать, если подходить к процессу увеличения турпотока необдуманно, без каких-либо научных расчетов. Но увеличение потока туристов в Долину гейзеров возможно. Нужно рассчитывать определенные нагрузки, понимать, когда и в каком количестве можно посещать ту или иную уникальную природную территорию. Ресурсы природы не бесконечны для приема посетителей. Да, можно создать некоторую инфраструктуру, которая снизит воздействие, но бесконечно наполнять ее туристами без каких-либо вложений – невозможно.Камчатка уже когда-то была открытой, и Долина гейзеров была открытой, там проходил всесоюзный маршрут, уже прошли десятилетия, а мы до сих пор видим последствия – разрушенные участки гейзеров, размытые тропы, на которых происходит эрозия. Но создание туристической инфраструктуры: обустроенные маршруты, грамотно проложенные экологические тропы – может снизить антропогенную нагрузку. То есть при грамотном подходе определенное увеличение туристов, конечно же, возможно.– Беспокоит ли фонд судьба старейшей особо охраняемой зоны на Северном Кавказе – Кавказского заповедника?– Нас беспокоит судьба всей природы России, да и в целом планеты. Я думаю, это должно волновать каждого. Что касается Кавказа, там идет активное развитие экологического туризма. Но, на самом деле, еще далеко не все понимают, что такое экологический туризм. Горнолыжный туризм – экологический? Я считаю, что нет. Согласно определению, экологический туризм не должен вредить природе. Если мы говорим о таком туризме, то да, его можно и нужно развивать. Нужно просвещать людей, показывать им красоты, давать насытиться эмоционально, знаниями. Но к развитию экологического туризма нужен разумный, грамотный и научно обоснованный подход.Экологический туризм – это ответственное путешествие в природу, которое не должно вредить ей, а должно носить познавательную составляющую и давать определенные блага местным сообществам.– Ученые всего мира уже давно бьют тревогу из-за глобального потепления. По их оценкам, из-за повышения температуры планеты могут растаять льды Арктики и Антарктики. Когда это может произойти, и как замедлить этот процесс?– Давайте не будем этого ждать. Понятно, что прогнозов довольно-таки много, но лучше, наоборот, стараться снизить воздействие на Арктику. Полюсные части Земли испытывают куда большие изменения климата, нежели экваториальные. В Арктике потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в других частях планеты. И мы видим явные изменения. Даже за время работы в фонде я увидел наглядные изменения в мире животных. То есть эти изменения произошли буквально за последние десятилетия. Мы все слышали о нашествии белых медведей на Новой Земле, из-за чего это происходит? Это климатические изменения, которые не позволяют медведям вести привычный для них образ жизни, привычно охотиться на льду. Проблемы возникают и у северного оленя, для которого характерна миграция: летом он идет на север, чтобы спрятаться от гнуса, зимой возвращается. Раньше северный олень преодолевал водные преграды по льду, сейчас реки вскрываются на несколько недель раньше. Самкам с детенышами приходится форсировать эти непростые водные преграды, что ухудшает их общее состояние, а иногда приводит даже к гибели. Эти обстоятельства облегчают и доступ браконьеров к добыче дикого северного оленя. И вот таких явных примеров того, как глобальное потепление влияет на животный мир, с каждым годом все больше.Мы не говорим о таянии льдов всей Арктики, но уже сейчас необходимо принимать конкретные меры по снижению влияния человека. Есть расчеты и прогнозы, согласно которым, если мы сейчас начнем действовать в этом направлении, то только, может быть, к концу этого века выйдем на те же показатели, которые были 50 лет назад, в том числе по биоразнообразию.– Возможны ли в России климатические мигранты, при каких условиях?– Я думаю, что это уже происходит. Может быть, в России это не так явно видно, но в других частях мира это уже отмечается. Причин много: наводнения, засухи, ураганы и многие другие катастрофические природные явления. Ведь изменение климата – это не просто потепление, это увеличение как раз таких чрезвычайных ситуаций. Это приводит к тому, что люди просто вынуждены менять место жительства.В России мы видим такие изменения в основном на Севере, но есть довольно-таки сильные изменения и в южных регионах страны, которые подвержены засухам. Есть зоны рискованного земледелия, где уже не удается в прежней степени использовать землю для сельскохозяйственных работ. Следовательно, уменьшается количество рабочих мест, людям приходится уезжать в другие регионы и менять сферу деятельности.– Что вы думаете о раздельном сборе отходов? Действительно ли такая практика помогает планете, уменьшая наносимый ей человеком вред?– Я думаю, что прежде чем вести раздельный сбор отходов, надо подумать, как сократить появление таких отходов в целом. Подобные шаги может предпринять каждый из нас, оставляя после себя меньше пластика, стекла и другого мусора. Что касается раздельного сбора, то и я лично, и Всемирный фонд дикой природы в рамках нашего офиса его ведем. Затем сортированный мусор передаем в специализированные организации для переработки.Каждый из нас должен подойти критично к вопросу о том, что он может сделать для снижения влияния на окружающую среду в конкретном регионе, населенном пункте, где проживает. Понятно, что очень многие люди думают: "А что я один могу сделать?". Думают, что государство за них принимает соответствующие решения, и этого достаточно. Но это не совсем так. Каждый своим выбором продукции, услуги может внести определенный вклад в сокращение своего влияния. Если раньше, лет пять назад, был период каких-то конкретных рецептов, рекомендаций, как снизить свой след – сдавать батарейки, выключать воду, свет и так далее, то сегодня, на мой взгляд, уже несколько иное время. Сегодня каждый для себя должен составить определенный план и понять, каким образом он лично может помочь. Например, каждый из нас использует бумагу, пластик – надо понять, каков у этих материалов экологический след. Например, бутылка воды – откуда ее привезли, из какого региона, страны? Поняв логистику, можно сделать вывод, сколько горючего сожгли, какие ресурсы были затрачены. Тогда может быть принято решение налить воду в многоразовую емкость. То есть нужно вводить такого рода привычки в свою жизнь, это помогает становиться более экологичным. Всегда задавайте себе вопрос: "А мои действия полезны для природы?".– Как вы считаете, экологичны ли электромобили?– Понятно, что на стадии эксплуатации электромобиль экологичнее, но сколько всего ресурсов и энергии требуется на его создание, а потом еще и утилизацию? Этот вопрос в том числе обсуждался в рамках одной из дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, в которой я участвовал. Так вот, один из участников говорил: "Если рассматривать электромобиль не как средство передвижения, а просто мебель – купили и поставили, то да, электромобиль проигрывает традиционным в экологичности. Но в процессе его эксплуатации, когда мы не используем горючее топливо, а используем электроэнергию, автомобиль становится более экологичным".Но тут тоже все зависит от того, какая энергия используется для зарядки электромобиля. Если он заряжается на основе сжигания угля, то срок выведения его экологичности в ноль, так скажем, удлиняется. Если это какие-то возобновляемые источники энергии, то довольно-таки быстро электромобиль выводит свой экологический след в ноль. Эти вопросы каждый человек может задать себе, прежде чем приобрести электромобиль.– Перевод всего общественного транспорта на газ – хорошая идея?– Здесь надо производить определенные расчеты. Что касается газа, во многих областях промышленности это более экологичное топливо. Всемирный фонд дикой природы уже давно говорит о необходимости перевода судоходства в первую очередь в Арктике на сжиженный природный газ.– В прошлом году ввиду вынужденных ограничений из-за коронавируса увеличилось количество доставок еды, а следовательно, возросла потребность и в использовании одноразовой посуды. Как вы считаете, насколько значительный ущерб нанесен природе?– В этом случае, опять же, нужно проводить конкретные расчеты. Но я думаю, что определенная компенсация была, поскольку люди уменьшили свою активность в других направлениях, оставались дома. Те, кто реально со знанием дела и ответственностью подошел к вопросу доставок, отказывались от пластиковой посуды. Некоторые компании или производители продуктов питания предлагали сдавать обратно коробки, упаковки, взамен предлагая своему потребителю скидку на следующий заказ. То есть в данной ситуации, опять же, каждому из нас нужно проявлять инициативу и смотреть, каким образом можно использовать меньше ресурсов в том или ином деле.– Но ведь возросла и потребность в использовании одноразовых масок и перчаток, Роспотребнадзор рекомендует менять их каждые несколько часов. Насколько это экологично?– Тут у каждого человека свой подход и отношение к ситуации. У меня, например, уже давно есть набор многоразовых масок, которые стираются, проглаживаются и используются неоднократно.– Нужно ли обязать бизнес, чиновников отказаться от бумажного документооборота и перейти на электронный?– Наверное, полностью отказаться от бумаги не удастся, все равно некоторая информация должна храниться на бумаге. В таком случае лучше выбирать сертифицированную бумагу. Продукцию производителей, которые снижают свое влияние на природу и на месте вырубленного леса сажают новый, обозначают значком FSC.На мой взгляд, решение об отказе от бумажного документооборота должны принимать сами компании. Это, в первую очередь, в экономических интересах компаний, ведь отказ от бумаги снизит затраты. Тем более технологии позволяют осуществить такой переход.– В начале года в России был подписан закон о вольерной охоте. Как фонд к этому относится, и намерены ли вы добиваться его отмены?– Этот вопрос можно разделить на две составляющие: эмоциональную и природоохранную. Что касается эмоциональной, отношения к животным – к закону очень много вопросов. Что касается природоохранной, то от вольерной охоты даже есть определенные плюсы, как ни странно это звучит.– Какие плюсы?– У нас, к сожалению, очень много горе-охотников, которым лишь бы пострелять в дикой природе, кого-нибудь добыть. Их даже охотниками назвать нельзя. Такие люди вносят определенный фактор беспокойства в экосистему территории. Когда есть определенные рамки, установленные законом, такие случаи минимизируются. Но в целом закон еще требует доработки.В частности, сразу возникает вопрос: а будут ли в вольеры завозить нетипичные для местной экосистемы виды животных? Ведь если они сбегут, то могут принести вред экосистеме и вытеснить аборигенные виды. Останется ли доступ к этим территориям у местных жителей? Кроме того, закон разрешает капитальное строительство на территориях, выделенных под вольерную охоту, что вызывает нашу обеспокоенность.– В России зарегистрирован первый и на данный момент единственный препарат в мире против коронавируса у животных. На ваш взгляд, нужно ли прививать животных?– Я не обладаю особой информацией на этот счет. Я так понимаю, что в основном вакцинировать планируют домашних животных, и решение будет принимать хозяин. Я думаю, что каждый житель России вправе решать, стоит ли ему делать прививку, а уж что касается животных, тут точно решение за хозяином конкретного животного.– Как вы считаете, нужно ли запретить зоопарки?– Всемирный фонд дикой природы как раз ко Дню экологического долга, так скажем, развеял некоторые экологические мифы. Среди них в том числе есть и про зоопарки. Опять же, на этот вопрос можно посмотреть с моральной и природоохранной точек зрения. Зачастую люди говорят: я видел волка в зоопарке, у него были грустные глаза, он сидел в маленькой клетке. Согласен, есть зоопарки, где содержание животных очень плохое. Но с другой стороны, мы видим и удачные примеры содержания животных. Кроме того, именно благодаря зоопаркам удалось восстановить в дикой природе некоторые виды животных, и эта работа продолжается. Именно зоопарки часто выступают поставщиком маточного поголовья и хранителем генетики животных, которые в дальнейшем могут быть использованы для вселения обратно в дикую природу.Еще может быть другая сторона вопроса: иногда возникают конфликтные ситуации между крупными хищниками и человеком. Недавно, например, белый медведь почти дошел до Якутска. В силу той или иной причины, иногда из-за проблем со здоровьем, животное не способно выжить в дикой природе. Для таких животных зоопарк служит единственной возможностью выжить.– А какие еще мифы вы развеяли?– Например, какую лучше ставить ель на Новый год – искусственную или натуральную? Есть специальные места, плантации, где деревья выращиваются для того, чтобы радовать людей на праздник. Также бывают естественные условия, при которых ели подлежат вырубке, например, под линиями электропередач. При покупке дерева надо проявить инициативу и выяснить, где оно было выращено.– В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году были широко представлены темы экологии и зеленой экономики. Как вы думаете, о чем это говорит?– Начну с того, что я был приятно удивлен вниманию, которое на экономическом форуме было уделено вопросам экологии, охраны окружающей среды, климата. Я думаю, что это определяет основные тенденции в России в части того, что компании должны быть "зелеными". Потому что подобные направления в мире присутствуют уже несколько лет. Но на мой взгляд, в России такой разворот бизнеса в сторону экологии был довольно-таки резкий. Мне очень хочется, чтобы это было сделано не ради пиара. Я глубоко убежден, что бизнес, если он хочет быть успешным и долгосрочным, должен уделять внимание охране окружающей среды, вводить эту тему в свои корпоративные программы, иначе этот бизнес будет мертвым уже на стадии рождения.– Как можно стимулировать бизнес в этом направлении?– Здесь есть разные инструменты – и законодательные, и финансовые. Но мы уже сегодня видим, что для основных зарубежных инвестиционных фондов, которые вкладывают средства в крупные проекты, важным условием является не только финансовая прибыль – они уделяют особое внимание вопросам окружающей среды. Если это какой-то совершенно "черный" проект, который имеет сильное антропогенное воздействие, туда из-за экологических рисков вкладываться не будут.– Расскажите, пожалуйста, когда в этом году наступит День экологического долга?– Сначала несколько слов о том, что такое День экологического долга. За год планета создает определенный объем ресурсов, но человечество уже десятилетия использует больше отведенного ему количества. То есть мы "берем в долг" у будущих поколений. И в последние годы этот день, когда все ресурсы планеты человечеством исчерпаны, попадает на июль-август. В 2019 году это был конец июля, из-за снижения экономического роста в прошлом году он переместился на 22 августа. Но в этом году этот день снова вернулся на конец июля. В этом году День экологического долга наступает 29 июля. В этот день мы отмечем дату, когда человечество использовало все ресурсы планеты, которые были отведены ему на целый год.– Подводя итог нашей беседы, что вы хотите сказать каждому жителю нашей планеты?– Как я уже сказал, важно критическое мышление, каждый из нас вправе разобраться в том или ином вопросе и сделать для себя и природы правильный выбор. Пятого июня отмечался Международный день охраны окружающей среды – День эколога. Вроде бы звучит как профессиональный праздник, но экология уже давно перестала быть делом конкретных специалистов, экология – это "надпрофессия". Я хотел бы пожелать, чтобы День эколога был не только профессиональным праздником, а праздником для всех жителей России и планеты в целом.

https://ria.ru/20210607/turizm-1735928287.html

https://ria.ru/20210605/sbor-1735766281.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html

https://ria.ru/20210521/plastik-1733235884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/1734673413.html

https://ria.ru/20210327/okhota-1602981254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/yadovitye-1736460092.html

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дмитрий горшков, россия, арктика, всемирный фонд дикой природы, интервью