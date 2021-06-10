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Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве
Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.06.2021
Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:35
2021-06-10T14:42
денис волчек
россия
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы.По данным следствия, в начале прошлого года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к хищению полумиллиарда у банка и начали уговаривать его передать через них взятку следствию.Коммерсант в итоге отдал им 300 тысяч евро и часы Patek Philippe более чем за 7 миллионов рублей. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу (на тот момент он только проверялся на причастность).При этом Волчек и Плиев, как полагает прокуратура, намеревались обмануть бизнесмена и оставить ценности себе. Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тысяч долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 миллиона в американской валюте, после чего фигурантов задержали.Ранее Пресненский суд Москвы назначил Волчеку три года колонии общего режима – теперь настала очередь Плиева."Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере ... Суд приговорил Плиева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован. Чем закончилась история с проверкой неназванного бизнесмена на хищение 500 миллионов рублей, не раскрывается.Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
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денис волчек, россия, госдума рф, москва, происшествия

Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве

14:35 10.06.2021 (обновлено: 14:42 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы.
По данным следствия, в начале прошлого года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к хищению полумиллиарда у банка и начали уговаривать его передать через них взятку следствию.
Коммерсант в итоге отдал им 300 тысяч евро и часы Patek Philippe более чем за 7 миллионов рублей. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу (на тот момент он только проверялся на причастность).
При этом Волчек и Плиев, как полагает прокуратура, намеревались обмануть бизнесмена и оставить ценности себе. Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 13:58
Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве
Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тысяч долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 миллиона в американской валюте, после чего фигурантов задержали.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил Волчеку три года колонии общего режима – теперь настала очередь Плиева.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере ... Суд приговорил Плиева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.
Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован. Чем закончилась история с проверкой неназванного бизнесмена на хищение 500 миллионов рублей, не раскрывается.
Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
 
Денис ВолчекРоссияГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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