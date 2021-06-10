https://ria.ru/20210610/prigovor-1736463527.html
Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве
Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.06.2021
Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:35
2021-06-10T14:35
2021-06-10T14:42
денис волчек
россия
госдума рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы.По данным следствия, в начале прошлого года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к хищению полумиллиарда у банка и начали уговаривать его передать через них взятку следствию.Коммерсант в итоге отдал им 300 тысяч евро и часы Patek Philippe более чем за 7 миллионов рублей. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу (на тот момент он только проверялся на причастность).При этом Волчек и Плиев, как полагает прокуратура, намеревались обмануть бизнесмена и оставить ценности себе. Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тысяч долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 миллиона в американской валюте, после чего фигурантов задержали.Ранее Пресненский суд Москвы назначил Волчеку три года колонии общего режима – теперь настала очередь Плиева."Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере ... Суд приговорил Плиева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован. Чем закончилась история с проверкой неназванного бизнесмена на хищение 500 миллионов рублей, не раскрывается.Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис волчек, россия, госдума рф, москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека
, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы
.
По данным следствия, в начале прошлого года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к хищению полумиллиарда у банка и начали уговаривать его передать через них взятку следствию.
Коммерсант в итоге отдал им 300 тысяч евро и часы Patek Philippe более чем за 7 миллионов рублей. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу (на тот момент он только проверялся на причастность).
При этом Волчек и Плиев, как полагает прокуратура, намеревались обмануть бизнесмена и оставить ценности себе. Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.
Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тысяч долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 миллиона в американской валюте, после чего фигурантов задержали.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил Волчеку три года колонии общего режима – теперь настала очередь Плиева.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга
Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере ... Суд приговорил Плиева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.
Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован. Чем закончилась история с проверкой неназванного бизнесмена на хищение 500 миллионов рублей, не раскрывается.
Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР
, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России
".