https://ria.ru/20210610/prigovor-1736463527.html

Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве

Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.06.2021

Соучастнику экс-депутата Госдумы вынесли приговор по делу о мошенничестве

Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:35

2021-06-10T14:35

2021-06-10T14:42

денис волчек

россия

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, бизнесмен Зураб Плиев, приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы.По данным следствия, в начале прошлого года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к хищению полумиллиарда у банка и начали уговаривать его передать через них взятку следствию.Коммерсант в итоге отдал им 300 тысяч евро и часы Patek Philippe более чем за 7 миллионов рублей. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу (на тот момент он только проверялся на причастность).При этом Волчек и Плиев, как полагает прокуратура, намеревались обмануть бизнесмена и оставить ценности себе. Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший сам обратился в правоохранительные органы.Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тысяч долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 миллиона в американской валюте, после чего фигурантов задержали.Ранее Пресненский суд Москвы назначил Волчеку три года колонии общего режима – теперь настала очередь Плиева."Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере ... Суд приговорил Плиева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в релизе.Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован. Чем закончилась история с проверкой неназванного бизнесмена на хищение 500 миллионов рублей, не раскрывается.Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".

https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html

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денис волчек, россия, госдума рф, москва, происшествия