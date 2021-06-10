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Поезд "Красная стрела"

Поезд "Красная стрела" - РИА Новости, 10.06.2021

Поезд "Красная стрела"

10 июня 1931 года по Октябрьской железной дороге между Москвой и Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) начал курсировать первый в стране фирменный поезд "Красная... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T05:46

2021-06-10T05:46

2021-06-10T05:46

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10 июня 1931 года по Октябрьской железной дороге между Москвой и Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) начал курсировать первый в стране фирменный поезд "Красная стрела". Его появление было для бедной, разоренной страны особым событием. "Красная стрела" в корне изменила ситуацию на железной дороге, где скорость движения была низка, а опоздания поездов носило массовый характер. Фирменный поезд возродил дореволюционную традицию поездов первого класса. В первый рейс "Красная стрела" отправилась в ночь с 9 на 10 июня 1931 года. Экспресс вышел из Ленинграда в 1 час 30 минут ночи и прибыл в Москву в 11 часов 20 минут, преодолев расстояние между двумя крупнейшими городами страны за 9 часов 50 минут. В голове состава находился динамометрический вагон, в котором производились записи о ходе поезда. Средняя скорость движения "Красной стрелы" составила 69,8 километров в час – рекордная по тому времени. В обратный рейс поезд отправился 11 июня 1931 года в 1 час 30 минут. На станции Завидово (около 100 километров от Москвы) у одного из спальных вагонов загорелся подшипник, из-за чего состав пришлось остановить и вагон отцепить. Несмотря на 30-минутную стоянку на этой станции, опоздание было быстро ликвидировано 100-километровой скоростью на одном из участков пути. В Ленинград поезд прибыл 11 июня в 11 часов 18 минут. Расстояние между Москвой и Ленинградом экспресс прошел за 9 часов 48 минут. "Красной стрелой" поезд был назван за красоту – в то время он сильно отличался от большинства других составов не только внешне, но и внутренним убранством вагонов. Кроме того, красный цвет означал революцию, что для СССР в то время было символичным.Первый состав "Красной стрелы" был сформирован из восьми деревянных вагонов первого класса. Последующие поезда состояли из 12 деревянных вагонов: семь жестких купейных, три мягких, один спальный с двухместными купе (спальный вагон повышенной комфортности - СВ) и один багажный. Вагон СВ был создан впервые в истории советских железных дорог. Для этого в четырехместном купе сняли верхние полки, а на их место повесили зеркала и светильники. В "Красной стреле" также впервые появились вагоны класса "люкс" с душевыми и туалетными кабинами. Оборудование и внутреннее убранство вагонов поезда ни в чем не уступало зарубежным аналогам и даже превосходило их. На чистых окнах были шелковые занавески, на постелях – крахмальное белье. На время пути пассажирам предоставлялись шашки, шахматы и другие настольные игры. В поезде работали буфеты, где можно было заказать ужин с доставкой в купе. Для удобства пассажиров в одном из вагонов был оборудован телефонный переговорный пункт, с которого во время длительных стоянок на станциях Бологое, Окуловка и Малая Вишера можно было связаться не только с Кремлем, но даже с Лондоном и Парижем. Для этого к составу подсоединяли специальный разъем.Все вагоны "Красной стрелы" были выкрашены в синий цвет, так как эта окраска соответствовала первому классу согласно европейским стандартам. Лишь спустя 30 лет эксплуатации легендарный поезд был перекрашен в темно-красный цвет, отражающий его название. Предложение перекрасить вагоны поезда в красный цвет поступило от одного из первых начальников поездной бригады еще в 1946 году и позже была одобрена министром путей сообщения.Фирменный поезд привлекал пассажиров скоростью и пунктуальностью. Он был самым быстрым: до мая 1941 года максимальная допустимая скорость на Октябрьской железной дороге составляла 130 километров в час, однако только "Красная стрела" могла разгоняться до 120 километров в час. В 1930-1940-е годы на нем ездили в основном высокопоставленные советские и зарубежные чиновники. По личному распоряжению народного комиссара путей сообщения Лазаря Кагановича время отправления "Красной стрелы" было установлено в 23 часа 55 минут. "Красная стрела" долгое время круглосуточно охранялась сотрудниками Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), а к машинистам, водившим эти составы, предъявлялись особенные требования. Они обязательно должны были иметь первый класс квалификации и безупречно знать технику.На этих поездах проходило испытание самое современное оборудование своего времени, для них разрабатывались особые, скоростные модели паровозов. Так с 1938 года обслуживали рейсы "Красной стрелы" два опытных паровоза, которые развивали скорость до 150-160 километров в час. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) рейсы "Красной стрелы" были прекращены на два года девять месяцев. 24 июня 1941 года поезд впервые за десять лет не отправился в очередной рейс в связи с введением военного положения. Один из составов вместе с детьми эвакуировали из Ленинграда на станцию Цирульск, другой был поставлен на хранение в депо (96 вагонный сарай, где до Октябрьской революции стоял "царский" поезд) возле Обводного канала в Ленинграде. В блокадном городе железнодорожники не только надежно укрыли состав, но и бережно спрятали все оборудование фирменного поезда: белье, одеяла, ковры, хрустальные графины и др. В конце 1943 года вагоны "Красной стрелы" были выведены из депо. Они находились в крайне запущенном состоянии: многие детали вагонов подверглись коррозии, краска со стен облезла, пострадал и инвентарь, оборудование. Потребовалось немало времени и сил, чтобы вернуть составу его прежнюю красоту и комфорт. Почти тысяча людей с раннего утра и до темной ночи трудились над восстановлением поезда. Они за месяц смогли вернуть изначальный вид составу. Пригодилось сбереженное довоенное оборудование поезда. Некоторые вагоны перекрасили в белый цвет для лучшей маскировки. На двух платформах установили зенитные оружия и накрыли их простынями, чтобы была возможность защищаться на случай нападения немецких самолетов. Чтобы поезд смог курсировать между Москвой и Ленинградом, пришлось восстанавливать железнодорожные пути, которые местами были сильно разрушены немцами. Потребовалось отремонтировать 800 километров железной дороги. Еще 50 километров практически проложили с нуля, поскольку делали насыпи, укрепления и др. 20 марта 1944 года от перрона Московского вокзала в Ленинграде и одновременно с Ленинградского в Москве отправились в первый рейс составы "Красной стрелы". Составы сопровождали врач, сотрудники милиции и пограничники. Один вагон отвели для ремонтных бригад. В вышедшем из Ленинграда поезде все вагоны, кроме трех, везли больных и раненых, эвакуированных детей и стариков, в составе, ехавшем из Москвы, половина вагонов отводилась для лекарственных грузов и перевозки раненых и больных. В пути из Ленинграда в Москву поезд несколько раз сбрасывал скорость до минимальной и даже останавливался – слишком уж ненадежным было полотно. Кроме того, ему неоднократно приходилось пропускать поезда с военными. Поэтому он находился в пути 16 часов. "Красная стрела" курсировала в течение нескольких недель, затем пути вновь пришли в негодность, и их пришлось ремонтировать капитально.С 1952 года на "Красной стреле" стали эксплуатироваться цельнометаллические вагоны – вместо старых деревянных. С декабря 1957 года состав стали водить тепловозы, которые с конца следующего года стали возить поезда без смены локомотива. Менялась только локомотивная бригада. В 1962 году "Красная стрела" была переведена на тягу электровозом. С 1976 года в поезде стали использовать вагоны, построенные в ГДР. Они отвечали высоким запросам советской элиты – "Красная стрела" обслуживала все самые статусные мероприятия тех времен: съезды партии и профсоюзов, фестивали, олимпиаду. Даже олимпийский огонь в 1980 году был доставлен из Москвы в Ленинград в вагоне "Красной стрелы". За время своего существования "Красная стрела" не раз сокращала время нахождения в пути. Но даже в эпоху скоростного движения она преодолевает 650-километровый путь между двумя столицами за восемь часов, чтобы пассажиры имели возможность отдохнуть в дороге. Сейчас поезд развивает скорость до 160 километров в час. В состав "Красной стрелы", кроме купейных вагонов и вагонов СВ, входит вагон класса "Люкс", штабной вагон (с местом для лиц с ограниченными физическим возможностями) и вагон-ресторан. Одна из особенностей поезда – более просторная планировка внутреннего пространства.Каждое купе "Красной стрелы" оснащено розетками на 220 вольт для подключения любой аппаратуры, в каждом вагоне установлена отдельная система кондиционирования, а пассажиры вагона-люкс могут во время поездки принять душ, посмотреть телевизор, пользоваться холодильником и микроволновкой. "Красная стрела" отправляется ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга. Время отправления фирменного поезда остается неизменным - 23 часа 55 минут. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

октябрьская железная дорога, ленинград, ржд, москва, санкт-петербург, справки