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Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом - РИА Новости, 10.06.2021
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
Большинство россиян (43%) летом отправятся отдыхать с детьми на курорты Краснодарского края или в Крым, еще 8% граждан планируют путешествие на Алтай и в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:20
2021-06-10T09:10
социальный навигатор
детский отдых
байкал
краснодарский край
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большинство россиян (43%) летом отправятся отдыхать с детьми на курорты Краснодарского края или в Крым, еще 8% граждан планируют путешествие на Алтай и в Карелию, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости."Для автопутешествий с детьми этим летом большинство россиян выбрали курорты Краснодарского края или Крым (43%). В Алтай и Карелию отправятся 8% опрошенных, в Санкт-Петербург и на Байкал – 6% и 4% соответственно",- выяснили аналитики.Остальные респонденты отметили, что хотели бы навестить своих близких в соседних городах, поехать в тур по Золотому кольцу или пока не определились с выбором.Отмечается, что почти две трети россиян (65%) положительно относятся к автопутешествиям с детьми. Из них 53% респондентов выразили готовность брать детей с собой в поездки два-три раза в год, а 47% – только один раз летом.При этом большинство опрошенных долгая поездка не пугает. Так, 60% россиян готовы путешествовать с детьми сутки и более с остановками, 18% респондентов готовы провести в дороге с детьми около 12 часов. В то же время 22% граждан заявили, что отправятся в поездку всей семьей, если она займет не более шести часов.Чтобы развлечь маленьких пассажиров, родители во время путешествия чаще всего поют песни и слушают радио – так ответили 49% опрошенных. Еще 48% россиян играют с детьми в устные игры, 46% граждан включают детям мультфильмы, 41% опрошенных разрешают использовать смартфон для игр, а 17% респондентов прибегают к использованию раскрасок и книг. При этом 39% опрошенных отметили, что их ребенок обычно спит в дороге.Самое важное в автомобиле для путешествий с детьми – вместительный салон, так считают 73% респондентов. Для 64% граждан важна хорошая система климат-контроля, для 63% – вместительный багажник, для 40% – хорошая мультимедийная система, а для 23% – видеопанели сзади. Также респонденты отметили безопасность и складывающийся второй ряд сидений.Компания проводила исследование в мае по репрезентативной выборке среди 1700 россиян.
https://ria.ru/20210609/chernogoriya-1736136472.html
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краснодарский край
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социальный навигатор, детский отдых, байкал, краснодарский край, санкт-петербург, общество

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом

08:20 10.06.2021 (обновлено: 09:10 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщины с детьми на набережной в Феодосии
Женщины с детьми на набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большинство россиян (43%) летом отправятся отдыхать с детьми на курорты Краснодарского края или в Крым, еще 8% граждан планируют путешествие на Алтай и в Карелию, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Для автопутешествий с детьми этим летом большинство россиян выбрали курорты Краснодарского края или Крым (43%). В Алтай и Карелию отправятся 8% опрошенных, в Санкт-Петербург и на Байкал – 6% и 4% соответственно",- выяснили аналитики.
Остальные респонденты отметили, что хотели бы навестить своих близких в соседних городах, поехать в тур по Золотому кольцу или пока не определились с выбором.
Отмечается, что почти две трети россиян (65%) положительно относятся к автопутешествиям с детьми. Из них 53% респондентов выразили готовность брать детей с собой в поездки два-три раза в год, а 47% – только один раз летом.
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При этом большинство опрошенных долгая поездка не пугает. Так, 60% россиян готовы путешествовать с детьми сутки и более с остановками, 18% респондентов готовы провести в дороге с детьми около 12 часов. В то же время 22% граждан заявили, что отправятся в поездку всей семьей, если она займет не более шести часов.
Чтобы развлечь маленьких пассажиров, родители во время путешествия чаще всего поют песни и слушают радио – так ответили 49% опрошенных. Еще 48% россиян играют с детьми в устные игры, 46% граждан включают детям мультфильмы, 41% опрошенных разрешают использовать смартфон для игр, а 17% респондентов прибегают к использованию раскрасок и книг. При этом 39% опрошенных отметили, что их ребенок обычно спит в дороге.
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Самое важное в автомобиле для путешествий с детьми – вместительный салон, так считают 73% респондентов. Для 64% граждан важна хорошая система климат-контроля, для 63% – вместительный багажник, для 40% – хорошая мультимедийная система, а для 23% – видеопанели сзади. Также респонденты отметили безопасность и складывающийся второй ряд сидений.
Компания проводила исследование в мае по репрезентативной выборке среди 1700 россиян.
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