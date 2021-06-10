https://ria.ru/20210610/nerpa-1736538206.html

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 10.06.2021

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы

Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:20

2021-06-10T20:20

2021-06-10T20:50

хорошие новости

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фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

ладожское озеро

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщил городской "Водоканал".В Фонд друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, нерпенок на протяжении недели находился в бухте рядом с деревней. При появлении людей детеныш прятался в воде, однако через несколько дней он ослабел и позволил людям взять себя на руки.Основатель фонда, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев выехал на место и осмотрел животное. Нерпенок сильно истощен — вместо необходимых 16-20 килограмм он весит всего 7,5 килограмма.Сейчас детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс. Нерпенка ждет реабилитация, после чего его выпустят в естественную среду обитания.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html

https://ria.ru/20210610/medvezhonok-1736388249.html

россия

ладожское озеро

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ладожское озеро, ленинградская область, общество