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Хорошие новости
https://ria.ru/20210610/nerpa-1736538206.html
В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы
В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 10.06.2021
В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы
Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:20
2021-06-10T20:50
хорошие новости
россия
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
ладожское озеро
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщил городской "Водоканал".В Фонд друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, нерпенок на протяжении недели находился в бухте рядом с деревней. При появлении людей детеныш прятался в воде, однако через несколько дней он ослабел и позволил людям взять себя на руки.Основатель фонда, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев выехал на место и осмотрел животное. Нерпенок сильно истощен — вместо необходимых 16-20 килограмм он весит всего 7,5 килограмма.Сейчас детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс. Нерпенка ждет реабилитация, после чего его выпустят в естественную среду обитания.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html
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россия
ладожское озеро
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россия, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ладожское озеро, ленинградская область, общество
В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы
20:20 10.06.2021 (обновлено: 20:50 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка Приморского края
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

В Ленинградской области спасли истощенного детеныша ладожской нерпы

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, сообщил городской "Водоканал".
В Фонд друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, нерпенок на протяжении недели находился в бухте рядом с деревней. При появлении людей детеныш прятался в воде, однако через несколько дней он ослабел и позволил людям взять себя на руки.
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Основатель фонда, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев выехал на место и осмотрел животное. Нерпенок сильно истощен — вместо необходимых 16-20 килограмм он весит всего 7,5 килограмма.
Сейчас детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс. Нерпенка ждет реабилитация, после чего его выпустят в естественную среду обитания.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
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Хорошие новостиРоссияФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихЛадожское озероЛенинградская областьОбщество
 
 
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