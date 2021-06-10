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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210610/evro-2020-1736471759.html
Названы самые популярные у российских туристов города ЕВРО-2020
Названы самые популярные у российских туристов города ЕВРО-2020 - РИА Новости, 10.06.2021
Названы самые популярные у российских туристов города ЕВРО-2020
Эксперты представили рейтинг самых популярных у туристов городов, где пройдут матчи ЕВРО-2020, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:56
2021-06-10T17:56
туризм
евро-2020
уефа
туризм
туристы
новости - туризм
венгрия
баку
азербайджан
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг самых популярных у туристов городов, где пройдут матчи ЕВРО-2020, сообщает ТурСтат.В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Баку и Будапешт.Город на Неве примет семь матчей ЕВРО-2020, а Баку и Будапешт — по четыре. Эксперты уточняют, что в Азербайджан разрешен въезд российским туристам, Венгрия оформляет визы болельщикам при наличии всего пакета документов и билетов. По данным УЕФА, на матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Баку разрешен вход до 50 процентов от вместимости стадионов (до 31 тысячи человек), а в Будапеште – 100 процентов (61 тысяча человек).Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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евро-2020, уефа, туризм, туристы, новости - туризм, венгрия, баку, азербайджан, санкт-петербург, будапешт, футбол

Названы самые популярные у российских туристов города ЕВРО-2020

17:56 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет футбольного стадиона "Зенит-Арена"
Макет футбольного стадиона Зенит-Арена - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг самых популярных у туристов городов, где пройдут матчи ЕВРО-2020, сообщает ТурСтат.
В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Баку и Будапешт.
Город на Неве примет семь матчей ЕВРО-2020, а Баку и Будапешт — по четыре. Эксперты уточняют, что в Азербайджан разрешен въезд российским туристам, Венгрия оформляет визы болельщикам при наличии всего пакета документов и билетов.
По данным УЕФА, на матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Баку разрешен вход до 50 процентов от вместимости стадионов (до 31 тысячи человек), а в Будапеште – 100 процентов (61 тысяча человек).
Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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ТуризмЕвро-2020УЕФАТуризмтуристыНовости - ТуризмВенгрияБакуАзербайджанСанкт-ПетербургБудапештФутбол
 
 
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