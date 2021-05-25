https://ria.ru/20210525/vizy-1733833555.html
Названы европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам
Названы европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам - РИА Новости, 25.05.2021
Названы европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам
Туроператоры рассказали, какие европейские страны выдают визы россиянам уже сейчас, и могут ли их получить туристы, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:44
2021-05-25T15:44
2021-05-25T18:58
польша
великобритания
бельгия
ирландия
греция
хорватия
нидерланды
венгрия
болгария
мальта
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие европейские страны выдают визы россиянам уже сейчас, и могут ли их получить туристы, сообщает АТОР.Путешественники могут оформить разрешение на въезд в визовом центре Великобритании, Греции, Болгарии. Венгрия поставит наклейку в паспорт для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы при предъявлении не только всего пакета документов, но и билета на соревнование. Хорватия примет заявку на турвизу при подтверждении оплаты проживания.Большинство европейских стран начали оформлять разрешения на въезд только для тех наших сограждан, кому необходимо воссоединиться с семьей, отправиться на лечение, работу или учебу. Туристам визы не выдают и в страны ЕС их не пускают. Так поступает Австрия, Германия.Мальта и Норвегия даже не принимают заявления. Попасть в эти страны можно только в особых случаях. Дания также выдает документ, подтверждающий право на въезд "в исключительных случаях гуманитарного характера", а Латвия — только для лечения и если визит согласован с Инспекцией здоровья страны.Литва предлагает национальную визу, если цель приезда — работа (речь в основном о водителях-дальнобойщиках). Им же выдадут разрешение на въезд в консульстве Польши. Еще дипломаты готовы рассмотреть обращения от студентов, лиц, намеревающихся работать в стране, желающих воссоединиться с семьей и обладателей Карты поляка.Бельгия выдаст визы для деловых поездок, воссоединения семьи, заключения брака. Португалия предоставит разрешения на посещение страны еще и спортсменам, сотрудникам НПО и тем, кто едет с культурными или научными целями.Испания готова оформлять документы для владельцев многолетних шенгенов, недвижимости, а также студентов, моряков, пилотов, спортсменов, бизнесменов. Но въезд в страну по ним не разрешен, пока действуют ограничения ЕС. Нидерланды добавляют к этим категориям заявителей журналистов, ученых, студентов, близких родственников граждан ЕС, проживающих в стране, а также нуждающихся в лечении.Визовый центр Ирландии требует письменное подтверждение от посольства о том, что ваш случай признан особым, и дипломаты готовы вклеить в ваш паспорт разрешение на въезд. Исключение – для получения студенческой визы.Консульство Италии готово выдавать турвизы взамен тех, срок которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент.Получить право на посещение Чехии смогут россияне, доказавшие необходимость лечения или въезда по семейным обстоятельствам, а также сезонные рабочие и перевозчики грузов. Финляндия добавила в этот список владельцев недвижимости и россиян, едущих на похороны или собственную свадьбу.
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
https://ria.ru/20210523/pozner-1733002443.html
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
польша
великобритания
бельгия
ирландия
греция
хорватия
нидерланды
венгрия
болгария
мальта
финляндия
чехия
испания
литва
португалия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, великобритания, бельгия, ирландия, греция, хорватия, нидерланды, венгрия, болгария, мальта, финляндия, чехия, испания, литва, коронавирус covid-19, туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, португалия, норвегия, италия
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие европейские страны выдают визы россиянам уже сейчас, и могут ли их получить туристы, сообщает
АТОР.
Путешественники могут оформить разрешение на въезд в визовом центре Великобритании, Греции, Болгарии. Венгрия поставит наклейку в паспорт для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы при предъявлении не только всего пакета документов, но и билета на соревнование. Хорватия примет заявку на турвизу при подтверждении оплаты проживания.
Большинство европейских стран начали оформлять разрешения на въезд только для тех наших сограждан, кому необходимо воссоединиться с семьей, отправиться на лечение, работу или учебу. Туристам визы не выдают и в страны ЕС их не пускают. Так поступает Австрия, Германия.
Мальта и Норвегия даже не принимают заявления. Попасть в эти страны можно только в особых случаях. Дания также выдает документ, подтверждающий право на въезд "в исключительных случаях гуманитарного характера", а Латвия — только для лечения и если визит согласован с Инспекцией здоровья страны.
Литва предлагает национальную визу, если цель приезда — работа (речь в основном о водителях-дальнобойщиках). Им же выдадут разрешение на въезд в консульстве Польши. Еще дипломаты готовы рассмотреть обращения от студентов, лиц, намеревающихся работать в стране, желающих воссоединиться с семьей и обладателей Карты поляка.
Бельгия выдаст визы для деловых поездок, воссоединения семьи, заключения брака. Португалия предоставит разрешения на посещение страны еще и спортсменам, сотрудникам НПО и тем, кто едет с культурными или научными целями.
Испания готова оформлять документы для владельцев многолетних шенгенов, недвижимости, а также студентов, моряков, пилотов, спортсменов, бизнесменов. Но въезд в страну по ним не разрешен, пока действуют ограничения ЕС. Нидерланды добавляют к этим категориям заявителей журналистов, ученых, студентов, близких родственников граждан ЕС, проживающих в стране, а также нуждающихся в лечении.
Визовый центр Ирландии требует письменное подтверждение от посольства о том, что ваш случай признан особым, и дипломаты готовы вклеить в ваш паспорт разрешение на въезд. Исключение – для получения студенческой визы.
Консульство Италии готово выдавать турвизы взамен тех, срок которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент.
Получить право на посещение Чехии смогут россияне, доказавшие необходимость лечения или въезда по семейным обстоятельствам, а также сезонные рабочие и перевозчики грузов. Финляндия добавила в этот список владельцев недвижимости и россиян, едущих на похороны или собственную свадьбу.