В МИД заявили, что глава об участии в Договоре по открытому небу закрыта
10:27 10.06.2021 (обновлено: 11:13 10.06.2021)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва не пересмотрит решение о выходе из Договора по открытому небу, эта глава закрыта окончательно, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он напомнил, что российская сторона была "сфокусирована" на сохранении Договора "весь период после американского объявления о выходе и вплоть до подписания президентом закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации".
"Вместо проявления ответственности и готовности по крайней мере не рушить то, что ещё осталось в сфере евробезопасности, США нам подтвердили под конец этого периода свое твёрдое и окончательное решение в ДОН не возвращаться. Больше обсуждать эту тему с США смысла мы не видим", - сказал Рябков.
Он отметил, что согласно процедуре, после передачи ноты о выходе странам-депозитариям созывается конференция государств–участников.
"Мы в полном формате используем трибуну этой конференции для того, чтобы объяснить, насколько ошиблись наши западные коллеги, насколько они пренебрегли здравым смыслом и просто логикой момента. Они увидели в нашей позиции то, чего в ней нет и быть не могло, они начали рассуждать о том, что мы якобы пытаемся вносить раскол в западное сообщество. Но это их обычная аргументация, надоевшая мантра: когда некогда, когда нечего сказать по сути, они начинают Россию обвинять в том, что Россия либо во что-то вмешивается, либо кого-то там с кем-то пытается развести, разделить и прочее, прочее", - сказал Рябков.
"Когда мы увидели, что буквально за два дня до подписания президентом закона о денонсация ДОН они пустили в утилизацию свой второй самолёт открытого неба, то последние вопросы даже у тех, кто еще верит в сказки, просто отпали. И здесь нет обратного хода, глава с участием России в ДОН окончательно закрывается, как она закрылась в случае с США", - подчеркнул замминистра.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.