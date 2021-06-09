https://ria.ru/20210609/sboy-1736255763.html

Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф"

Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф" - РИА Новости, 09.06.2021

Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф"

Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:08

2021-06-09T11:08

2021-06-09T11:28

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. "Данные недоступны. Повторите попытку позже", - высвечивается сообщение при попытке зайти в личный кабинет.При этом в соцсети Twitter клиенты банка пишут о сбое в приложении для инвестиций. "По техническим причинам может не отображаться история операций и портфель. При этом в приложении можно совершать сделки. Работаем над исправлением ситуации и постараемся в течение часа все починить. Извините за неудобства", - ответил "Тинькофф" на одно из обращений.Сбой произошел около 9.50 по московскому времени. По данным Downdetector, 78% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 19% - на сбой всех сервисов, еще 1% - на невозможность перевести деньги. К 10.30 мск уже было более 450 сообщений о сбое.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов РФ.Часть клиентов "Тинькофф" столкнулась с трудностями при входе и авторизации в мобильном приложении, ситуация будет исправлена в самое ближайшее время, сообщили в пресс-службе компании."У части клиентов наблюдаются затруднения со входом и авторизацией в мобильном приложении "Тинькофф". Сейчас работаем над устранением проблемы, ситуация будет исправлена в самое ближайшее время", - сообщили в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20210608/sboy-1736180393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, санкт-петербург, twitter, технологии, общество