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https://ria.ru/20210609/islam-1736333229.html
Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии
Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.06.2021
Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии
Выездное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в октябре в Саудовской Аравии, сообщил возглавляющий группу глава Татарстана... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:57
2021-06-09T16:57
республика татарстан
организация исламского сотрудничества
минтимер шаймиев
рустам минниханов
владимир путин
москва
кувейт
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Выездное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в октябре в Саудовской Аравии, сообщил возглавляющий группу глава Татарстана Рустам Минниханов.В среду в МИД России состоялась презентация группы стратегического видения "Россия – исламский мир", в которой приняли участие послы государств Организации исламского сотрудничества.Также, по его информации, 28-30 июля в Казани пройдет международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit". В 2022 году, по словам Минниханова, в России будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Болгарией, что имеет огромное значение для всех мусульман. Он пригласил представителей стран ОИС принять участие в этих масштабных мероприятиях.При этом руководитель группы стратегического видения отметил, что ее деятельность, в минувшем году перешедшую преимущественно в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, необходимо активизировать.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.
https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html
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организация исламского сотрудничества, минтимер шаймиев, рустам минниханов, владимир путин, москва, кувейт, стамбул

Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

16:57 09.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Выездное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в октябре в Саудовской Аравии, сообщил возглавляющий группу глава Татарстана Рустам Минниханов.
В среду в МИД России состоялась презентация группы стратегического видения "Россия – исламский мир", в которой приняли участие послы государств Организации исламского сотрудничества.
"В текущем году, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, на октябрь запланировано проведение выездного заседания группы стратегического видения в Королевстве Саудовская Аравия", - сказал Минниханов.
Также, по его информации, 28-30 июля в Казани пройдет международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit". В 2022 году, по словам Минниханова, в России будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Болгарией, что имеет огромное значение для всех мусульман. Он пригласил представителей стран ОИС принять участие в этих масштабных мероприятиях.
При этом руководитель группы стратегического видения отметил, что ее деятельность, в минувшем году перешедшую преимущественно в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, необходимо активизировать.
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:54Республика Татарстан
Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:03Республика Татарстан
Минниханов пригласил БиГ к участию в группе "Россия — Исламский мир"
 
Республика ТатарстанОрганизация исламского сотрудничестваМинтимер ШаймиевРустам МиннихановВладимир ПутинМоскваКувейтСтамбул
 
 
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