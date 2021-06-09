https://ria.ru/20210609/islam-1736333229.html

Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.06.2021

Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

Выездное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в октябре в Саудовской Аравии, сообщил возглавляющий группу глава Татарстана... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:57

2021-06-09T16:57

2021-06-09T16:57

республика татарстан

организация исламского сотрудничества

минтимер шаймиев

рустам минниханов

владимир путин

москва

кувейт

стамбул

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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Выездное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" пройдет в октябре в Саудовской Аравии, сообщил возглавляющий группу глава Татарстана Рустам Минниханов.В среду в МИД России состоялась презентация группы стратегического видения "Россия – исламский мир", в которой приняли участие послы государств Организации исламского сотрудничества.Также, по его информации, 28-30 июля в Казани пройдет международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit". В 2022 году, по словам Минниханова, в России будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Болгарией, что имеет огромное значение для всех мусульман. Он пригласил представителей стран ОИС принять участие в этих масштабных мероприятиях.При этом руководитель группы стратегического видения отметил, что ее деятельность, в минувшем году перешедшую преимущественно в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, необходимо активизировать.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.

https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html

https://ria.ru/20210414/minnikhanov-1728263295.html

москва

кувейт

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация исламского сотрудничества, минтимер шаймиев, рустам минниханов, владимир путин, москва, кувейт, стамбул