https://ria.ru/20210608/zasedanie-1736106036.html

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Навального к ИК-3

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Навального к ИК-3 - РИА Новости, 08.06.2021

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Навального к ИК-3

Октябрьский суд Владимира объявил перерыв до 10 июня в заседании по иску Алексея Навального к исправительной колонии №3 Владимирской области о запрете проноса... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:24

2021-06-08T11:24

2021-06-08T13:41

замена условного срока навального

вадим кобзев

алексей навальный

владимир

происшествия

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ВЛАДИМИР, 8 июн - РИА Новости. Октябрьский суд Владимира объявил перерыв до 10 июня в заседании по иску Алексея Навального к исправительной колонии №3 Владимирской области о запрете проноса адвокатами на свидания с ним смартфонов и ноутбуков, передает корреспондент РИА Новости.В своем иске к ИК-3 Навальный заявил, что его адвокатам не давали брать с собой на свидания с ним "личные смартфоны и ноутбуки, обеспечивающие их работу", и попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения". Сам блогер участвовать в заседании отказался. Представитель ИК-3 заявила, что руководство колонии разрешало адвокатам проносить средства коммуникации, они сдавали технику на контрольно-пропускном пункте добровольно. Представители колонии продемонстрировали в суде соответствующие видеозаписи прохода адвокатов через КПП.Адвокат Вадим Кобзев попросил об отложении рассмотрения, чтобы добавить новые даты, когда адвокаты приходили в ИК-3.Судья позже приобщила к спору Алексея Навального с колонией №3 документы, свидетельствующие, что начальник учреждения разрешал адвокатам блогера брать на свидания смартфоны, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского суда Владимира."Мы бы хотели представить на обозрение ... отзыв на административное заявление, также копию учредительных документов... также справка по личному делу... также хотели бы предоставить журнал учета лиц, входящих на территорию исправительного учреждения через КПП... также хотели приобщить заявления от адвокатов в определенные дни, которые указаны в административно-исковом заявлении, с просьбой пронести на режимную территорию ... телефонов", - сказала представитель колонии.Копии документов были представлены адвокату Навального Вадиму Кобзеву. Тот в свою очередь отметил, что защита не была в курсе, разрешено ей проносить технику или нет.Кроме того, представители ИК-3 показали на заседании видеокадры за 27-30 апреля, а также 4, 5 и 11 мая, когда адвокаты приходили в колонию к Навальному. Как отметила представитель колонии, видеозапись за 7 мая удалилась по техническим причинам, а видеозаписи более ранних приходов адвокатов Навального в колонию были удалены, так как хранятся в колонии 30 дней.На представленных на заседании роликах видно, что один из адвокатов Навального Игорь Сергунин сам сдает свои вещи при проходе через КПП либо спрашивает о том, нужно ли их сдавать, и не возражает, когда получает утвердительный ответ.Суд приобщил видео к делу. Вадим Кобзев не возражал.Навальный в марте был этапирован в ИК-2 во Владимирской области. С апреля его после голодовки перевели в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. Недавно блогера вернули в колонию №2.Навальный также подал в Петушинский районный суд Владимирской области три иска к ИК-2. По двум из них, о невыдаче книг и цензуре газет, производство было закрыто, поскольку блогер отозвал иски. Третий, оспаривающий признание Навального склонным к побегу, суд на прошлой неделе отклонил.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, вадим кобзев, алексей навальный, владимир, происшествия