Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:30 08.06.2021 (обновлено: 08:28 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В июне наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой, а в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в первую пятерку вошли врачи, следует из данных исследовательского центра SuperJob, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего готовы платить IT-архитектору в Москве — 300 тысяч рублей, от соискателя требуется опыт работы от шести лет", — говорится в исследовании.
В Петербурге самая высокооплачиваемая вакансия — на удаленном режиме работы; DevOps-инженеру предлагают 250 тысяч рублей в месяц.
В Волгограде больше всего может получить водитель-экспедитор категории Е — 130 тысяч рублей. В Воронеже PHP Laravel-разработчику готовы предложить 150-180 тысяч, а второе место среди наиболее высокооплачиваемых вакансий занимает врач-рентгенолог (от 90 тысяч).
В Екатеринбурге на самую высокую зарплату может претендовать руководитель проекта в строительной компании (120-150 тысяч), в Казани — менеджер по развитию BIM-технологий (от 150 тысяч), в Краснодаре — разработчик-консультант "1С" (от 120 тысяч), в Красноярске, Новосибирске и Перми — ведущий программист "1С" (от 180; 180-200 и 140 тысяч рублей соответственно).
При этом в Краснодаре на четвертом месте — врач-невролог (от 90 тысяч), в Красноярске второе занимает заместитель главного врача (147-150 тысяч), а третье — стоматолог-ортодонт (от 100 тысяч).
В Нижнем Новгороде самая высокооплачиваемая работа — менеджер по развитию бизнеса (от 120 тысяч), в Омске — заместитель технического директора по эксплуатации (от 120 тысяч), в Ростове-на-Дону — руководитель отдела продаж (от 150 тысяч), в Самаре — middle/senior PHP Backend программист (200 тысяч), в Уфе — руководитель IT-проектов (от 140 тысяч), в Челябинске — эксперт-разработчик "1С" (от 180 тысяч рублей).