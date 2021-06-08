https://ria.ru/20210608/spetsnaz-1736186519.html
"Штучная работа". Шойгу показали, как готовят морской спецназ
"Штучная работа". Шойгу показали, как готовят морской спецназ - РИА Новости, 08.06.2021
"Штучная работа". Шойгу показали, как готовят морской спецназ
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время поездки в Южный военный округ осмотрел учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:30
2021-06-08T17:30
2021-06-08T18:46
южный военный округ
республика дагестан
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
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КАСПИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время поездки в Южный военный округ осмотрел учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.Он ознакомился с тем, как морской спецназ готовят в барокамерах и глубоководном бассейне.Шойгу также обратил внимание специалистов центра на важность индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого военнослужащего, в том числе в динамике."Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", — заметил министр.Глава ведомства также поручил расширить спортивные залы.Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами сформировали в 2002 году в Дагестане. Сейчас он полностью укомплектован военнослужащими по контракту.Глава Минобороны прибыл с рабочей поездкой в республику. Вместе с врио главы региона Сергеем Меликовым он осмотрел строящиеся объекты флотилии и социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html
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южный военный округ, республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность
КАСПИЙСК, 8 июн — РИА Новости.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
во время поездки в Южный военный округ осмотрел учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.
Он ознакомился с тем, как морской спецназ готовят в барокамерах и глубоководном бассейне.
Шойгу также обратил внимание специалистов центра на важность индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого военнослужащего, в том числе в динамике.
"Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", — заметил министр.
Глава ведомства также поручил расширить спортивные залы.
Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами сформировали в 2002 году в Дагестане. Сейчас он полностью укомплектован военнослужащими по контракту.
Глава Минобороны прибыл с рабочей поездкой в республику. Вместе с врио главы региона Сергеем Меликовым он осмотрел строящиеся объекты флотилии и социальной инфраструктуры.