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Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов
Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов
Проблемы с доступом к ряду сайтов в Европе мог быть вызван проблемой на уровне программного обеспечения (ПО) или человеческим фактором, а не злонамеренностью... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:56
2021-06-08T16:56
reddit
tiktok
александр иванников
paypal
европа
технологии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Проблемы с доступом к ряду сайтов в Европе мог быть вызван проблемой на уровне программного обеспечения (ПО) или человеческим фактором, а не злонамеренностью хакеров, такое мнение высказал РИА Новости директор по развитию облачного хостинг-провайдера mClouds.ru Александр Иванников.Тысячи веб-сайтов отключились почти на час ранее во вторник во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Stripe и Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов.Fastly – разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Позднее Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям."Сеть любого облачного провайдера задублирована, как и другие компоненты – вычислительные мощности и ресурсы хранения. А в случае Fastly, из-за которого предварительно мы и наблюдаем сбои, ресурсов должно было быть с запасом, так как ранее компания обслуживала TikTok в качестве CDN-провайдера. Ожидаем публичную информацию от Fastly и предполагаем, что это проблема на уровне программного обеспечения или человеческого фактора", - сказал Иванников.Он также отметил, что причин недоступности ресурсов может быть множество, и это не всегда проблемы с атаками на ресурс, то есть инцидентами с кибербезопасностью. "Отсутствие доступа к платформе или ресурсу через сеть интернет может иметь разную природу – недоступно сетевое оборудование или проблемы с конфигурацией, как это было ранее с провайдером защиты от атак Cloudflare. Тогда в результате ошибки инженера наблюдались сбои по миру в работе веб-сайтов", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210608/vzlom-1736160219.html
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reddit, tiktok, александр иванников, paypal, европа, технологии

Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов

16:56 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Проблемы с доступом к ряду сайтов в Европе мог быть вызван проблемой на уровне программного обеспечения (ПО) или человеческим фактором, а не злонамеренностью хакеров, такое мнение высказал РИА Новости директор по развитию облачного хостинг-провайдера mClouds.ru Александр Иванников.
Тысячи веб-сайтов отключились почти на час ранее во вторник во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Stripe и Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов.
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Fastly – разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Позднее Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям.
"Сеть любого облачного провайдера задублирована, как и другие компоненты – вычислительные мощности и ресурсы хранения. А в случае Fastly, из-за которого предварительно мы и наблюдаем сбои, ресурсов должно было быть с запасом, так как ранее компания обслуживала TikTok в качестве CDN-провайдера. Ожидаем публичную информацию от Fastly и предполагаем, что это проблема на уровне программного обеспечения или человеческого фактора", - сказал Иванников.
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Он также отметил, что причин недоступности ресурсов может быть множество, и это не всегда проблемы с атаками на ресурс, то есть инцидентами с кибербезопасностью. "Отсутствие доступа к платформе или ресурсу через сеть интернет может иметь разную природу – недоступно сетевое оборудование или проблемы с конфигурацией, как это было ранее с провайдером защиты от атак Cloudflare. Тогда в результате ошибки инженера наблюдались сбои по миру в работе веб-сайтов", - резюмировал эксперт.
 
RedditTikTokАлександр ИванниковPayPalЕвропаТехнологии
 
 
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