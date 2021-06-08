https://ria.ru/20210608/proforientatsiya-1736100565.html

"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе?

"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе? - РИА Новости, 08.06.2021

"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе?

Во многих школах практикуется ранняя профориентация, то есть уже к 5 классу ученики должны определиться со своей будущей профессией. Но что делать если ребенок еще не знает кем он хочет стать? Как родителям помочь ему определиться, но не "передавить"? Нужно ли (и возможно ли) в 11 лет определить свое "призвание"?

2021-06-08T11:00

2021-06-08T11:00

2021-06-08T11:24

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Ранняя профориентация. Как воспитать из ребенка врача или космонавта? Во многих школах практикуется ранняя профориентация, то есть уже к 5 классу ученики должны определиться со своей будущей профессией. Но что делать если ребенок еще не знает кем он хочет стать? Как родителям помочь ему определиться, но не "передавить"? Нужно ли (и возможно ли) в 11 лет определить свое "призвание"? audio/mpeg

Ранняя профориентация. Как воспитать из ребенка врача или космонавта? Во многих школах практикуется ранняя профориентация, то есть уже к 5 классу ученики должны определиться со своей будущей профессией. Но что делать если ребенок еще не знает кем он хочет стать? Как родителям помочь ему определиться, но не "передавить"? Нужно ли (и возможно ли) в 11 лет определить свое "призвание"? audio/mpeg

Тему ранней профориентации, и возможна ли она в этом возрасте, раскрывают эксперты: психолог Александр Колмановский и генеральный директор, сооснователь компании, разрабатывающей образовательные решения, автор и ведущий развивающих программ Тимур Жаббаров. 01:15 Реально ли определить свою будущую профессию в 5 классе?06:05 Как быть родителям, когда их принуждают "определить" ребенка в ту или иную специализацию?09:35 Чем отличаются кружки от курсов по профориентации? Сколько времени нужно, чтобы выбрать будущую профессию?13:30 Как помочь ребенку определиться и не "передавить"?15:10 Про детей, которые "ничего не хотят"18:30 Когда ребенок говорит мне "скучно", на самом деле он хочет сказать…23:15 Есть ли разница между онлайн и офлайн обучением? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, аудио, психология личности, подкаст, психология, дети, образование - общество, общество