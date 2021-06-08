https://ria.ru/20210608/peterburg-1736187596.html

Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационной опасности в Петербурге

Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационной опасности в Петербурге - РИА Новости, 08.06.2021

Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационной опасности в Петербурге

Радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Петербурге соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, рисков радиационного... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:38

2021-06-08T17:38

2021-06-08T17:38

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Петербурге соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, рисков радиационного загрязнения нет, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.Ранее власти Ленинградской области сообщили, что режим повышенной готовности введен в поселке Кузьмолово под Петербургом в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.В ведомстве уточнили, что эту информацию разместили в связи с появлением в СМИ сообщений о "наличии рисков радиационных инцидентов" на территории предприятия "Прикладная химия" в посёлке Ленинградской области.Власти области поясняли, что в ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включён в перечень объектов приватизации. Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя этого объекта.Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.

https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html

ленинградская область

санкт-петербург

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), ленинградская область, санкт-петербург, общество