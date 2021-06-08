Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационной опасности в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Петербурге соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, рисков радиационного загрязнения нет, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Ранее власти Ленинградской области сообщили, что режим повышенной готовности введен в поселке Кузьмолово под Петербургом в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.
"Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для территории Санкт-Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга", - сообщает управление Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что эту информацию разместили в связи с появлением в СМИ сообщений о "наличии рисков радиационных инцидентов" на территории предприятия "Прикладная химия" в посёлке Ленинградской области.
Власти области поясняли, что в ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включён в перечень объектов приватизации. Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя этого объекта.
Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.