https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736203129.html

Пашинян заявил, что готов обменять сына на удерживаемых в Баку военных

Пашинян заявил, что готов обменять сына на удерживаемых в Баку военных - РИА Новости, 08.06.2021

Пашинян заявил, что готов обменять сына на удерживаемых в Баку военных

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:05

2021-06-08T19:05

2021-06-08T19:05

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.В понедельник Пашинян заявил, что пленные "в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении" и они "простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны". Комментируя эти заявления, бывший президент республики Серж Саргсян предложил Пашиняну "отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных".При этом он оскорбил бывших президентов Армении, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, заявив, "что поручает им, как специалистам в торговле людьми" провести переговоры по этому вопросу. "Официально заявляю, Алиеву, всем, Красному кресту", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана 27 мая заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736142858.html

https://ria.ru/20210530/pashinyan-1734795918.html

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никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, роберт кочарян, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире