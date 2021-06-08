Пашинян заявил, что готов обменять сына на удерживаемых в Баку военных
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.
В понедельник Пашинян заявил, что пленные "в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении" и они "простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны". Комментируя эти заявления, бывший президент республики Серж Саргсян предложил Пашиняну "отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных".
"Я говорю - согласен... И говорю официально (президенту Азербайджана Ильхаму - ред.) Алиеву - отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян.
При этом он оскорбил бывших президентов Армении, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, заявив, "что поручает им, как специалистам в торговле людьми" провести переговоры по этому вопросу. "Официально заявляю, Алиеву, всем, Красному кресту", - сказал Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана 27 мая заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.