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Почему Путин не лишает японцев надежды на острова
Почему Путин не лишает японцев надежды на острова - РИА Новости, 08.06.2021
Почему Путин не лишает японцев надежды на острова
"Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет", — заявил депутат палаты... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:00
2021-06-08T08:05
россия
хабомаи
синдзо абэ
курильские острова
владимир путин
япония
токио
авторы
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"Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет", — заявил депутат палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки. Так японский политик отреагировал на ответ Путина на вопрос главы агентства Киодо: можно ли после принятия поправок в Конституцию России вообще обсуждать вопрос урегулирования "территориального спора", то есть претензии Японии на южные Курильские острова?Депутат Судзуки, конечно, нетипичный японский политик — хотя в конце 1990-х он недолго занимал пост госминистра по делам северных территорий, в целом у него репутация очень пророссийского деятеля (он даже признает возвращение Крыма). Но в данном случае высказывание Судзуки интересно тем, что он пытается достучаться до японского общественного мнения — объясняя объективную реальность, которую не хотят признавать в Токио: окно возможностей для урегулирования территориального вопроса и подписания русско-японского договора было открыто Владимиром Путиным, и он же закроет его, если японцы не проявят мудрость и самостоятельность.Возможность решения споров и заключения договора увеличилась после того, как в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Той самой, в которой Москва пообещала передать Японии два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан — после подписания мирного договора. Договоренность Путина и Абэ (который неоднократно говорил о своем намерении добиться заключения мирного договора) была чрезвычайно важной — она открывала реальный путь к этому договору.Упоминанием Декларации 1956 года Москва продемонстрировала добрую волю и решительный настрой, но дальше дело было уже за Токио. Увы, японское руководство при Абэ (ушедшем в досрочную отставку в сентябре прошлого года) не смогло пройти свою часть пути. В ответе Путина на вопрос Киодо есть более чем ясное указание на это:Да, 2019-й стал годом упущенных возможностей — проходили переговоры министров иностранных дел, в Токио приезжал секретарь Совбеза Патрушев, но Япония так и не смогла гарантировать России непопадание островов в зону действия японо-американского договора о безопасности. Да и с однозначным признанием итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Южными Курилами, в Токио тоже не спешили. В итоге переговоры зашли в тупик — и уже в Москве стали напоминать о том, что еще нужно уточнить, что подразумевается под термином "передача": вовсе не обязательно это отказ от суверенитета и территориальной принадлежности, возможно и совместное использование, и аренда. А потом, в 2020-м, и вовсе были приняты поправки в Конституцию России, согласно которым:Все, это конец мечтам об островах, решили в Токио. Но Путин не хочет лишать японцев надежды. Поэтому в пятницу он объяснил свою позицию:Зачем Путин это делает? Ведь в России подавляющая часть граждан категорически против передачи Японии любых островов — и даже всякое упоминание о территориальном урегулировании используется для подлых, но пропагандистски эффектных криков о "предательстве в Кремле" и "торговле Родиной". Зачем это Путину — если сама Япония не готова ни к отказу от территориальных претензий, ни к ослаблению своей зависимости от США?Все просто: Путин мыслит стратегически. Россия и Япония всегда будут соседями — и их отношения всегда будут важны для обеих стран. Сейчас Япония лишена полноценного суверенитета, но она к нему стремится, что бы ни говорили о нерушимости ее вечной дружбы с Америкой. Одной из форм ограничения японского суверенитета являются территориальные споры — а они у Токио есть со всеми ключевыми соседними державами: Россией, Китаем, обеими Кореями. Только с США нет никаких споров, хотя немалая часть японской Окинавы до сих пор оккупирована американскими войсками. То есть внимание японцев просто переключают с реальной проблемы на выдуманные. Вместо того чтобы задуматься об избавлении от американского поводка, им предлагают переживать из-за русских и корейских "оккупантов исконно японских земель" или опасаться китайских территориальных претензий.В итоге у Японии плохие отношения и с Китаем, и обеими Кореями — и очень неопределенные с Россией. Конечно, причины сложных отношений с соседями вовсе не сводятся к территориальным спорам, но именно они дают возможность внешним силам манипулировать японским массовым сознанием. Китайская угроза! Русские оккупанты! В случае с Россией искусственность территориальной проблемы и ее огромное влияние на двусторонние отношения более чем очевидны: Токио мог вернуть два острова еще в конце 1950-х — если бы тогда же ему не запретили это делать американцы, которых категорически не устраивала нормализация советско-японских отношений. А в 1960-м был подписан японо-американский военный договор, после которого Москва и вовсе сочла себя свободной от обещаний 1956 года.Тем не менее в 2018-м Путин вернулся к ним, но выяснилось, что желание Японии урегулировать отношения с Россией пока еще не совпадает с ее возможностями ослабить свою зависимость от США. Очень плохо — в первую очередь для самих японцев, упускающих возможность укрепить и свой суверенитет, и свое положение в регионе. Ведь именно для этого им и нужны стратегически надежные отношения с Россией.Однако подобное положение не может длиться вечно — Японии придется набраться силы духа и воли для обретения подлинной независимости. Ведь Тихоокеанский регион становится центром тяжести мировой геополитики — и несамостоятельных игроков здесь ждет печальное будущее. Путин не хочет и не может быть бо́льшим японским патриотом, чем сами японцы, но сейчас объективно он таковым и является. Потому что делает ставку на японский путь к самостоятельности, на стратегические интересы Японии — ради стратегических интересов России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/kurily-1735951794.html
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россия
хабомаи
курильские острова
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Петр Акопов
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россия, хабомаи, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, япония, токио, авторы

Почему Путин не лишает японцев надежды на острова

08:00 08.06.2021 (обновлено: 08:05 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга в заказнике "Малые Курилы" на острове Шикотан
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
"Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет", — заявил депутат палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки. Так японский политик отреагировал на ответ Путина на вопрос главы агентства Киодо: можно ли после принятия поправок в Конституцию России вообще обсуждать вопрос урегулирования "территориального спора", то есть претензии Японии на южные Курильские острова?
Депутат Судзуки, конечно, нетипичный японский политик — хотя в конце 1990-х он недолго занимал пост госминистра по делам северных территорий, в целом у него репутация очень пророссийского деятеля (он даже признает возвращение Крыма). Но в данном случае высказывание Судзуки интересно тем, что он пытается достучаться до японского общественного мнения — объясняя объективную реальность, которую не хотят признавать в Токио: окно возможностей для урегулирования территориального вопроса и подписания русско-японского договора было открыто Владимиром Путиным, и он же закроет его, если японцы не проявят мудрость и самостоятельность.
Итуруп
Вчера, 10:33В мире
В Японии планируют "упорно вести переговоры" по Курилам
Возможность решения споров и заключения договора увеличилась после того, как в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Той самой, в которой Москва пообещала передать Японии два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан — после подписания мирного договора. Договоренность Путина и Абэ (который неоднократно говорил о своем намерении добиться заключения мирного договора) была чрезвычайно важной — она открывала реальный путь к этому договору.
Упоминанием Декларации 1956 года Москва продемонстрировала добрую волю и решительный настрой, но дальше дело было уже за Токио. Увы, японское руководство при Абэ (ушедшем в досрочную отставку в сентябре прошлого года) не смогло пройти свою часть пути. В ответе Путина на вопрос Киодо есть более чем ясное указание на это:

"Вы знаете, японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, когда речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, не соглашался и Советский Союз. Поэтому, да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать. Но я не считаю, что мы должны приостанавливать переговоры по мирному договору.

Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности. Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии. И у нас всегда возникал вопрос: а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать Российской Федерации? К сожалению, однозначного, твердого, ясного ответа мы так и не получили".

Да, 2019-й стал годом упущенных возможностей — проходили переговоры министров иностранных дел, в Токио приезжал секретарь Совбеза Патрушев, но Япония так и не смогла гарантировать России непопадание островов в зону действия японо-американского договора о безопасности. Да и с однозначным признанием итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Южными Курилами, в Токио тоже не спешили. В итоге переговоры зашли в тупик — и уже в Москве стали напоминать о том, что еще нужно уточнить, что подразумевается под термином "передача": вовсе не обязательно это отказ от суверенитета и территориальной принадлежности, возможно и совместное использование, и аренда. А потом, в 2020-м, и вовсе были приняты поправки в Конституцию России, согласно которым:
"Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".
Все, это конец мечтам об островах, решили в Токио. Но Путин не хочет лишать японцев надежды. Поэтому в пятницу он объяснил свою позицию:
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021

"Но я считаю, что мы в любом случае должны выстраивать с Японией добрососедские отношения, в которых заинтересованы как народ Японии, так и народ Российской Федерации. Мы являемся естественными партнерами по очень многим направлениям. В силу целого ряда причин не буду здесь терять времени для того, чтобы их перечислять. Наши друзья в Японии знают об этом.

Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора".

Зачем Путин это делает? Ведь в России подавляющая часть граждан категорически против передачи Японии любых островов — и даже всякое упоминание о территориальном урегулировании используется для подлых, но пропагандистски эффектных криков о "предательстве в Кремле" и "торговле Родиной". Зачем это Путину — если сама Япония не готова ни к отказу от территориальных претензий, ни к ослаблению своей зависимости от США?
Все просто: Путин мыслит стратегически. Россия и Япония всегда будут соседями — и их отношения всегда будут важны для обеих стран. Сейчас Япония лишена полноценного суверенитета, но она к нему стремится, что бы ни говорили о нерушимости ее вечной дружбы с Америкой. Одной из форм ограничения японского суверенитета являются территориальные споры — а они у Токио есть со всеми ключевыми соседними державами: Россией, Китаем, обеими Кореями. Только с США нет никаких споров, хотя немалая часть японской Окинавы до сих пор оккупирована американскими войсками.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Японцы оценили слова Путина о Курилах
То есть внимание японцев просто переключают с реальной проблемы на выдуманные. Вместо того чтобы задуматься об избавлении от американского поводка, им предлагают переживать из-за русских и корейских "оккупантов исконно японских земель" или опасаться китайских территориальных претензий.
В итоге у Японии плохие отношения и с Китаем, и обеими Кореями — и очень неопределенные с Россией. Конечно, причины сложных отношений с соседями вовсе не сводятся к территориальным спорам, но именно они дают возможность внешним силам манипулировать японским массовым сознанием. Китайская угроза! Русские оккупанты! В случае с Россией искусственность территориальной проблемы и ее огромное влияние на двусторонние отношения более чем очевидны: Токио мог вернуть два острова еще в конце 1950-х — если бы тогда же ему не запретили это делать американцы, которых категорически не устраивала нормализация советско-японских отношений. А в 1960-м был подписан японо-американский военный договор, после которого Москва и вовсе сочла себя свободной от обещаний 1956 года.
Тем не менее в 2018-м Путин вернулся к ним, но выяснилось, что желание Японии урегулировать отношения с Россией пока еще не совпадает с ее возможностями ослабить свою зависимость от США. Очень плохо — в первую очередь для самих японцев, упускающих возможность укрепить и свой суверенитет, и свое положение в регионе. Ведь именно для этого им и нужны стратегически надежные отношения с Россией.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 11:12
МИД оценил публикацию о планах СССР передать Японии два острова
Однако подобное положение не может длиться вечно — Японии придется набраться силы духа и воли для обретения подлинной независимости. Ведь Тихоокеанский регион становится центром тяжести мировой геополитики — и несамостоятельных игроков здесь ждет печальное будущее. Путин не хочет и не может быть бо́льшим японским патриотом, чем сами японцы, но сейчас объективно он таковым и является. Потому что делает ставку на японский путь к самостоятельности, на стратегические интересы Японии — ради стратегических интересов России.
 
РоссияХабомаиСиндзо АбэКурильские островаВладимир ПутинЯпонияТокиоАвторы
 
 
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