https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html

Больным отдали приказ. Онкологию в России будут лечить по-новому

Больным отдали приказ. Онкологию в России будут лечить по-новому - РИА Новости, 08.06.2021

Больным отдали приказ. Онкологию в России будут лечить по-новому

В России с нового года изменится порядок онкологической помощи взрослому населению: лечить будут только по месту жительства. Пациенты, которые ранее могли... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:09

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

медицина

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В России с нового года изменится порядок онкологической помощи взрослому населению: лечить будут только по месту жительства. Пациенты, которые ранее могли получить направление в федеральные клиники, боятся, что теперь они обречены."Примем вас, если вы живы"Пенсионерке из Углича Наталье Лантиновой (имя изменено) была нужна срочная операция — четвертая стадия рака. Врачи из областного центра — Ярославля — предложили подождать полгода. "Сами понимаете, каково это больному человеку, у которого счет на дни идет", — говорит РИА Новости дочь Лантиновой.В итоге больную пришлось везти в Москву и лечить платно."Такой подход — заведомый абсурд"По закону "Об основах охраны здоровья граждан" россияне имеют право получать медицинскую помощь в любом населенном пункте страны по полису ОМС. Однако с 1 января 2022-го пациенты с онкозаболеваниями могут столкнуться с отказами в федеральных клиниках. В приказе Минздрава № 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" указано, что маршрутизация пациентов включает схему территориального закрепления медицинских организаций, а также "перечень организаций, участвующих в реализации территориальной программы (бесплатной медицины. — Прим. ред.)". Онкологи поясняют: это значит, что лечить бесплатно будут только в регионе, где прописан больной.Против документа в ходе общественных обсуждений высказались почти 1,3 тысячи человек, за — всего шесть. Приказ доработали, но минимально, и суть не изменилась. В регионах уже стараются не выдавать справку по форме 57-у, необходимую для направления в федеральный центр. На это, например, жаловались в Алтайском крае.В итоге она лечилась в Москве за свои деньги.Схожая ситуация у Нины Михайловой (имя изменено), тоже из Алтайского края. У нее вторая стадия рака молочной железы. Дома, после четырех химиотерапий, ей предложили радикальную операцию. Направление на консультацию в МНИОИ имени П. А. Герцена не дали. Михайлова поехала туда сама, прошла платное обследование. Выяснилось, что химия была не нужна. Опухоль оказалась гормонозависимая, и лечиться посоветовали другими препаратами.Медучреждения удерживают у себя и тех онкобольных, которым рекомендовали лечение по системе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), финансируемой из средств ОМС и федерального бюджета. Талон на это оформляют по месту жительства."Региональным пациентам неохотно выдают направление в федеральные центры, — объясняет специалист клиники "Медикал Плюс" Павел Свиридов. — Говорят: не надо ехать в Москву, Обнинск и Петербург, а вот мы — именно те, кто вас вылечит. Но в онкологии такой подход — заведомый абсурд".Крепостное право в онкологииРегионам невыгодно отправлять пациентов в другие клиники — они теряют деньги, уточняет Елена Грачева. Муниципальные ведомства хотят управлять потоком пациентов по собственному усмотрению.Грачева отмечает, что приказ разрешает направлять сложных пациентов в федеральные центры. Но в каких именно случаях, не объясняется ни в самом документе, ни в других нормативных актах."Как составят перечень рекомендованных больниц, тоже непонятно. В самом приказе прописаны требования, которым почти ни один онкоцентр в регионах не соответствует", — подчеркивает она.Например, согласно документу, в отделении противоопухолевой терапии должно быть не менее 20 коек, а в хирургическом — не менее 25.Онколог Михаил Ласков считает нововведение "худшим, что произошло в онкологии за многие годы". "Уменьшает наши шансы выжить"Пока с ОМС принимают и в небольших частных клиниках. Приказ делает такой вариант невозможным.По данным официального портала Минздрава, в России 294 учреждения, занимающихся онкологией. Этих мощностей, по словам экспертов, не хватает.Например, пациенты из Крыма жалуются, что на полуострове в принципе сложно попасть на бесплатный прием к онкологу — их мало. Обследований ждут по несколько месяцев, а химиотерапию в одном из главных диспансеров якобы делают прямо в коридоре на стульях."Этот приказ лишает нас выбора, уменьшает наши шансы выжить", — считает крымчанка Алена Щербакова (имя изменено). Правильное лечение по диагнозу, поставленному в Петербурге, ей назначили лишь после обращения в правительство Крыма. До этого, по словам собеседницы, местные врачи не желали выполнять рекомендации федерального медучреждения.Выбор миллионовВ Минздраве на вопросы РИА Новости не ответили.Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн уверял, что пациенты с онкологией сохранят право лечиться в других регионах. Он подчеркивал, что в случае отказа медиков призовут к ответу.Однако собеседники агентства сходятся во мнении, что новый порядок оказания бесплатной помощи онкобольным изложен замысловатым языком, допускающим разное трактование. Как будет работать приказ на практике — никто наверняка не знает. В апреле на эту проблему обратила внимание вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила правительству в краткие сроки обсудить документ с участием регионов. О необходимости широкого обсуждения говорила и представитель комитета нижней палаты по охране здоровья Татьяна Соломатина. Пока такие консультации не проводили. Тем временем онкологи и общественники решили подготовить "информационные программы", которые позволят больным — их сегодня около 3,7 миллиона — и врачам разобраться в новых правилах.

https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html

https://ria.ru/20210527/meditsina-1733182940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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