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Культура
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Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе - РИА Новости, 08.06.2021
Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе
В США отмечается День лучших друзей. Мир шоу-бизнеса жесток, а актерский тем более. Но некоторым звездам все же удается дружить, несмотря на конкуренцию,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:00
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шоу-бизнес
культура
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кино и сериалы
кейт мосс
мэттью дэймон
стелла маккартни
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В США отмечается День лучших друзей. Мир шоу-бизнеса жесток, а актерский тем более. Но некоторым звездам все же удается дружить, несмотря на конкуренцию, сравнения и сплетни. О самых известных друзьях — в материале РИА Новости.
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шоу-бизнес, тоби магуайр, кино и сериалы, кейт мосс, мэттью дэймон, стелла маккартни, бен аффлек, сальма хайек, леонардо ди каприо, джордж клуни, наоми уоттс, кейт уинслет, лев лещенко, пенелопа крус, камерон диаз, михаил пореченков, владимир винокур, николь кидман, константин хабенский, дрю бэрримор, фото, брэд питт (уильям бредли)

Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе

08:00 08.06.2021 (обновлено: 08:10 08.06.2021)
 
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В США отмечается День лучших друзей. Мир шоу-бизнеса жесток, а актерский тем более. Но некоторым звездам все же удается дружить, несмотря на конкуренцию, сравнения и сплетни. О самых известных друзьях — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Matt Sayles

"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга. Кортни не завидует славе и званию "любимицы Америки" Дженнифер, а та с удовольствием нянчилась с крестницей — дочкой Кокс Коко Райли Аркетт.

"Если мне нужно кому-то позвонить ночью, я сразу звоню Джен", — признавалась как-то Кокс.

И, по слухам, именно Кортни помогла восстановить дружбу Энистон с Брэдом Питтом.

Актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
1 из 11

"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга. Кортни не завидует славе и званию "любимицы Америки" Дженнифер, а та с удовольствием нянчилась с крестницей — дочкой Кокс Коко Райли Аркетт.

"Если мне нужно кому-то позвонить ночью, я сразу звоню Джен", — признавалась как-то Кокс.

И, по слухам, именно Кортни помогла восстановить дружбу Энистон с Брэдом Питтом.

© AP Photo / Matt Sayles
© AP Photo / Chris Pizzello

Кстати, Брэд тоже умеет долго дружить: с Джорджем Клуни они познакомились в 2001 году на съемках картины "Одиннадцать друзей Оушена" и потом несколько раз работали вместе. Любители пошутить и хорошо поесть, актеры быстро нашли темы для общения. И для розыгрышей.

Так, во время работы над фильмом "Двенадцать друзей Оушена" на озере Комо, где жил Клуни, Питт разослал местным жителям и расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни.

"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — говорилось там.

После этого СМИ дразнили Клуни, называя его не иначе как "звезда".

Но такие подшучивания только укрепляют дружбу — актеры постоянно делают друг другу комплименты в интервью.

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни
2 из 11

Кстати, Брэд тоже умеет долго дружить: с Джорджем Клуни они познакомились в 2001 году на съемках картины "Одиннадцать друзей Оушена" и потом несколько раз работали вместе. Любители пошутить и хорошо поесть, актеры быстро нашли темы для общения. И для розыгрышей.

Так, во время работы над фильмом "Двенадцать друзей Оушена" на озере Комо, где жил Клуни, Питт разослал местным жителям и расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни.

"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — говорилось там.

После этого СМИ дразнили Клуни, называя его не иначе как "звезда".

Но такие подшучивания только укрепляют дружбу — актеры постоянно делают друг другу комплименты в интервью.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Kevin Winter

Мэтт Деймон и Бен Аффлек — друзья с детства. Они жили по соседству, а потом вместе ходили по кастингам, чтобы получить хоть какую-то роль. Так что их органичный броманс в фильме "Умница Уилл Хантинг" сделал обоих знаменитыми.

Интересно, что Мэтт в тандеме "отвечает" за разум и логику, а Бен ориентируется на чувства. Именно Деймон помогал Аффлеку прийти в себя после разрыва с Дженнифер Лопес и развода с Дженнифер Гарнер.

Лучше всего их дружбу описывал Бен.

"Если я проснусь когда-либо в ужасном отеле, а рядом окажется мертвая проститутка, то первый, кому я позвоню, будет Мэтт", — рассказывал полушутя Аффлек.

Актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
3 из 11

Мэтт Деймон и Бен Аффлек — друзья с детства. Они жили по соседству, а потом вместе ходили по кастингам, чтобы получить хоть какую-то роль. Так что их органичный броманс в фильме "Умница Уилл Хантинг" сделал обоих знаменитыми.

Интересно, что Мэтт в тандеме "отвечает" за разум и логику, а Бен ориентируется на чувства. Именно Деймон помогал Аффлеку прийти в себя после разрыва с Дженнифер Лопес и развода с Дженнифер Гарнер.

Лучше всего их дружбу описывал Бен.

"Если я проснусь когда-либо в ужасном отеле, а рядом окажется мертвая проститутка, то первый, кому я позвоню, будет Мэтт", — рассказывал полушутя Аффлек.

© AFP 2021 / Kevin Winter
© AFP 2021 / Jamie McCarthy

Дружба Наоми Уоттс и Николь Кидман считается эталонной в Голливуде.

Австралийские актрисы познакомились еще в школе, вместе ходили по кастингам, снимались и часто прослушивались на одни и те же роли.

А после развода с Томом Крузом Кидман переехала к Уоттс — та поддерживала подругу во время раздела имущества и определения опеки над детьми.

Наоми признается, что их с Николь роднит и чувство юмора, которое у обеих "довольно придурковатое".

Актрисы Николь Кидман и Наоми Уоттс
4 из 11

Дружба Наоми Уоттс и Николь Кидман считается эталонной в Голливуде.

Австралийские актрисы познакомились еще в школе, вместе ходили по кастингам, снимались и часто прослушивались на одни и те же роли.

А после развода с Томом Крузом Кидман переехала к Уоттс — та поддерживала подругу во время раздела имущества и определения опеки над детьми.

Наоми признается, что их с Николь роднит и чувство юмора, которое у обеих "довольно придурковатое".

© AFP 2021 / Jamie McCarthy
© AFP 2021 / Kevin Winter

"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек общаются больше 20 лет. Познакомились, когда еще только пытались завоевать Голливуд. Хайек помогла менее опытной Крус освоиться на "фабрике грез".

"Я приехала в США с обратным билетом, ни на что особо не рассчитывая, но Сальма предложила остановиться у нее в доме", — рассказывала Пенелопа и добавляла, что они "делят все, кроме бойфрендов".

Некоторое время артистки жили вместе, спали в одной кровати и давали друг другу забавные прозвища (называли себя "яйцами", что на их собственном сленге означало "ленивые").

Это не помешало обеим стать успешными и знаменитыми.

На съемках фильма "Бандитки" актрисы могли погибнуть — их самолет чуть не разбился.

"Тогда у меня возникла мысль, что если я умру, то хотя бы вместе с лучшей подругой", — вспоминала Хайек.

Актрисы Сальма Хайек и Пенелопа Крус
5 из 11

"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек общаются больше 20 лет. Познакомились, когда еще только пытались завоевать Голливуд. Хайек помогла менее опытной Крус освоиться на "фабрике грез".

"Я приехала в США с обратным билетом, ни на что особо не рассчитывая, но Сальма предложила остановиться у нее в доме", — рассказывала Пенелопа и добавляла, что они "делят все, кроме бойфрендов".

Некоторое время артистки жили вместе, спали в одной кровати и давали друг другу забавные прозвища (называли себя "яйцами", что на их собственном сленге означало "ленивые").

Это не помешало обеим стать успешными и знаменитыми.

На съемках фильма "Бандитки" актрисы могли погибнуть — их самолет чуть не разбился.

"Тогда у меня возникла мысль, что если я умру, то хотя бы вместе с лучшей подругой", — вспоминала Хайек.

© AFP 2021 / Kevin Winter
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще одна дружба, которая возникла на прослушиваниях, — между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Парни познакомились в конце 1980-х, когда оба ходили с одного кастинга на другой.

"Я сразу же понял, что хочу подружиться с этим чуваком", — признавался потом Лео.

Их дружба прошла главное испытание — славой. После того как Ди Каприо снялся в "Титанике", он стал мировой звездой. Но Тоби не завидовал: он был частью небольшого круга самых близких друзей Лео, завсегдатаем его вечеринок и походов на баскетбольные матчи.

А еще они проводили время на съемках совместных проектов: "Жизнь этого парня", "Кафе Донс Плам", "Великий Гэтсби".

Актеры Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо
6 из 11

Еще одна дружба, которая возникла на прослушиваниях, — между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Парни познакомились в конце 1980-х, когда оба ходили с одного кастинга на другой.

"Я сразу же понял, что хочу подружиться с этим чуваком", — признавался потом Лео.

Их дружба прошла главное испытание — славой. После того как Ди Каприо снялся в "Титанике", он стал мировой звездой. Но Тоби не завидовал: он был частью небольшого круга самых близких друзей Лео, завсегдатаем его вечеринок и походов на баскетбольные матчи.

А еще они проводили время на съемках совместных проектов: "Жизнь этого парня", "Кафе Донс Плам", "Великий Гэтсби".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Matt Sayles

"Титаник" во многом стал знаковым для Лео: там он познакомился и подружился с Кейт Уинслет. Да так, что до сих пор не расстаются.

"Мы очень близки: даже лучшие подруги завидуют", — сказала как-то Уинслет.

Кейт признавалась Лео в любви со сцены (забирая "Золотой глобус" за их другой совместный проект, "Дорогу перемен") и плакала в зале, пока Ди Каприо получал свой долгожданный "Оскар".

А еще Лео вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла.

Актриса Кейт Уинслет и актер Леонардо Ди Каприо
7 из 11

"Титаник" во многом стал знаковым для Лео: там он познакомился и подружился с Кейт Уинслет. Да так, что до сих пор не расстаются.

"Мы очень близки: даже лучшие подруги завидуют", — сказала как-то Уинслет.

Кейт признавалась Лео в любви со сцены (забирая "Золотой глобус" за их другой совместный проект, "Дорогу перемен") и плакала в зале, пока Ди Каприо получал свой долгожданный "Оскар".

А еще Лео вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла.

© AP Photo / Matt Sayles
© AFP 2021 / Valerie Macon

Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор познакомились задолго до шпионского фильма "Ангелы Чарли". Артистки просто случайно столкнулись в кафе. Кэм только начинала карьеру, и знаменитая с детства Дрю помогла ей освоиться со славой и поиском новых ролей.

Ну а после совместных съемок во франшизе про Ангелов Чарли актрисы еще больше сблизились.

Дружба продолжается и сейчас: Бэрримор часто выкладывает в соцсетях совместные фото и называет их с Диас "олдскульными сестрами".

Актрисы Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз
8 из 11

Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор познакомились задолго до шпионского фильма "Ангелы Чарли". Артистки просто случайно столкнулись в кафе. Кэм только начинала карьеру, и знаменитая с детства Дрю помогла ей освоиться со славой и поиском новых ролей.

Ну а после совместных съемок во франшизе про Ангелов Чарли актрисы еще больше сблизились.

Дружба продолжается и сейчас: Бэрримор часто выкладывает в соцсетях совместные фото и называет их с Диас "олдскульными сестрами".

© AFP 2021 / Valerie Macon
© AP Photo / Joel Ryan

В мире моды тоже можно подружиться. Пример — супермодель Кейт Мосс и модельер Стелла Маккартни.

Кейт, уже звезда, надевала наряды Стеллы, когда та только начинала карьеру. А Стелла на первый показ позвала Мосс пройтись по подиуму в ее костюмах.

Но и кроме моды им есть о чем поговорить: они поддерживают друг друга во время разводов или других семейных неприятностей, а еще организовывают совместные мероприятия.

Модельер Стелла Маккартни и модель Кейт Мосс
9 из 11

В мире моды тоже можно подружиться. Пример — супермодель Кейт Мосс и модельер Стелла Маккартни.

Кейт, уже звезда, надевала наряды Стеллы, когда та только начинала карьеру. А Стелла на первый показ позвала Мосс пройтись по подиуму в ее костюмах.

Но и кроме моды им есть о чем поговорить: они поддерживают друг друга во время разводов или других семейных неприятностей, а еще организовывают совместные мероприятия.

© AP Photo / Joel Ryan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Среди российских знаменитостей тоже немало друзей. Михаил Пореченков и Константин Хабенский встретились на одной из институтских театральных постановок, во время учебы часто дурачились, придумывали забавные сценки и розыгрыши.

Потом вместе играли в спектаклях ("В ожидании Годо" Бутусова), сериалах ("Троцкий", "Белая гвардия").

Хабенский устроил Пореченкову свидание с его будущей второй женой Ольгой, а та стала крестной сына Константина.

Актеры Константин Хабенский и Михаил Пореченков
10 из 11

Среди российских знаменитостей тоже немало друзей. Михаил Пореченков и Константин Хабенский встретились на одной из институтских театральных постановок, во время учебы часто дурачились, придумывали забавные сценки и розыгрыши.

Потом вместе играли в спектаклях ("В ожидании Годо" Бутусова), сериалах ("Троцкий", "Белая гвардия").

Хабенский устроил Пореченкову свидание с его будущей второй женой Ольгой, а та стала крестной сына Константина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Дружба, о которой известно всем в отечественном шоу-бизнесе, — это, конечно, Вовчик и Левчик, Владимир Винокур и Лев Лещенко. Их дуэту уже полвека.

Познакомились они, когда Винокур поступал в ГИТИС, а Лещенко, уже выпускник, разыграл Владимира, притворившись членом приемной комиссии.

С тех пор артисты не перестают друг над другом подшучивать.

Эстрадные артисты Владимир Винокур и Лев Лещенко
11 из 11

Дружба, о которой известно всем в отечественном шоу-бизнесе, — это, конечно, Вовчик и Левчик, Владимир Винокур и Лев Лещенко. Их дуэту уже полвека.

Познакомились они, когда Винокур поступал в ГИТИС, а Лещенко, уже выпускник, разыграл Владимира, притворившись членом приемной комиссии.

С тех пор артисты не перестают друг над другом подшучивать.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КультураШоу-бизнесТоби МагуайрКино и сериалыКейт МоссМэттью ДэймонСтелла МаккартниБен АффлекСальма ХайекЛеонардо Ди КаприоДжордж КлуниНаоми УоттсКейт УинслетЛев ЛещенкоПенелопа КрусКамерон ДиазМихаил ПореченковВладимир ВинокурНиколь КидманКонстантин ХабенскийДрю БэрриморБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
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