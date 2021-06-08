Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе
"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга. Кортни не завидует славе и званию "любимицы Америки" Дженнифер, а та с удовольствием нянчилась с крестницей — дочкой Кокс Коко Райли Аркетт.
"Если мне нужно кому-то позвонить ночью, я сразу звоню Джен", — признавалась как-то Кокс.
И, по слухам, именно Кортни помогла восстановить дружбу Энистон с Брэдом Питтом.
"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга. Кортни не завидует славе и званию "любимицы Америки" Дженнифер, а та с удовольствием нянчилась с крестницей — дочкой Кокс Коко Райли Аркетт.
"Если мне нужно кому-то позвонить ночью, я сразу звоню Джен", — признавалась как-то Кокс.
И, по слухам, именно Кортни помогла восстановить дружбу Энистон с Брэдом Питтом.
Кстати, Брэд тоже умеет долго дружить: с Джорджем Клуни они познакомились в 2001 году на съемках картины "Одиннадцать друзей Оушена" и потом несколько раз работали вместе. Любители пошутить и хорошо поесть, актеры быстро нашли темы для общения. И для розыгрышей.
Так, во время работы над фильмом "Двенадцать друзей Оушена" на озере Комо, где жил Клуни, Питт разослал местным жителям и расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни.
"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — говорилось там.
После этого СМИ дразнили Клуни, называя его не иначе как "звезда".
Но такие подшучивания только укрепляют дружбу — актеры постоянно делают друг другу комплименты в интервью.
Кстати, Брэд тоже умеет долго дружить: с Джорджем Клуни они познакомились в 2001 году на съемках картины "Одиннадцать друзей Оушена" и потом несколько раз работали вместе. Любители пошутить и хорошо поесть, актеры быстро нашли темы для общения. И для розыгрышей.
Так, во время работы над фильмом "Двенадцать друзей Оушена" на озере Комо, где жил Клуни, Питт разослал местным жителям и расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни.
"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — говорилось там.
После этого СМИ дразнили Клуни, называя его не иначе как "звезда".
Но такие подшучивания только укрепляют дружбу — актеры постоянно делают друг другу комплименты в интервью.
Мэтт Деймон и Бен Аффлек — друзья с детства. Они жили по соседству, а потом вместе ходили по кастингам, чтобы получить хоть какую-то роль. Так что их органичный броманс в фильме "Умница Уилл Хантинг" сделал обоих знаменитыми.
Интересно, что Мэтт в тандеме "отвечает" за разум и логику, а Бен ориентируется на чувства. Именно Деймон помогал Аффлеку прийти в себя после разрыва с Дженнифер Лопес и развода с Дженнифер Гарнер.
Лучше всего их дружбу описывал Бен.
"Если я проснусь когда-либо в ужасном отеле, а рядом окажется мертвая проститутка, то первый, кому я позвоню, будет Мэтт", — рассказывал полушутя Аффлек.
Мэтт Деймон и Бен Аффлек — друзья с детства. Они жили по соседству, а потом вместе ходили по кастингам, чтобы получить хоть какую-то роль. Так что их органичный броманс в фильме "Умница Уилл Хантинг" сделал обоих знаменитыми.
Интересно, что Мэтт в тандеме "отвечает" за разум и логику, а Бен ориентируется на чувства. Именно Деймон помогал Аффлеку прийти в себя после разрыва с Дженнифер Лопес и развода с Дженнифер Гарнер.
Лучше всего их дружбу описывал Бен.
"Если я проснусь когда-либо в ужасном отеле, а рядом окажется мертвая проститутка, то первый, кому я позвоню, будет Мэтт", — рассказывал полушутя Аффлек.
Дружба Наоми Уоттс и Николь Кидман считается эталонной в Голливуде.
Австралийские актрисы познакомились еще в школе, вместе ходили по кастингам, снимались и часто прослушивались на одни и те же роли.
А после развода с Томом Крузом Кидман переехала к Уоттс — та поддерживала подругу во время раздела имущества и определения опеки над детьми.
Наоми признается, что их с Николь роднит и чувство юмора, которое у обеих "довольно придурковатое".
Дружба Наоми Уоттс и Николь Кидман считается эталонной в Голливуде.
Австралийские актрисы познакомились еще в школе, вместе ходили по кастингам, снимались и часто прослушивались на одни и те же роли.
А после развода с Томом Крузом Кидман переехала к Уоттс — та поддерживала подругу во время раздела имущества и определения опеки над детьми.
Наоми признается, что их с Николь роднит и чувство юмора, которое у обеих "довольно придурковатое".
"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек общаются больше 20 лет. Познакомились, когда еще только пытались завоевать Голливуд. Хайек помогла менее опытной Крус освоиться на "фабрике грез".
"Я приехала в США с обратным билетом, ни на что особо не рассчитывая, но Сальма предложила остановиться у нее в доме", — рассказывала Пенелопа и добавляла, что они "делят все, кроме бойфрендов".
Некоторое время артистки жили вместе, спали в одной кровати и давали друг другу забавные прозвища (называли себя "яйцами", что на их собственном сленге означало "ленивые").
Это не помешало обеим стать успешными и знаменитыми.
На съемках фильма "Бандитки" актрисы могли погибнуть — их самолет чуть не разбился.
"Тогда у меня возникла мысль, что если я умру, то хотя бы вместе с лучшей подругой", — вспоминала Хайек.
"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек общаются больше 20 лет. Познакомились, когда еще только пытались завоевать Голливуд. Хайек помогла менее опытной Крус освоиться на "фабрике грез".
"Я приехала в США с обратным билетом, ни на что особо не рассчитывая, но Сальма предложила остановиться у нее в доме", — рассказывала Пенелопа и добавляла, что они "делят все, кроме бойфрендов".
Некоторое время артистки жили вместе, спали в одной кровати и давали друг другу забавные прозвища (называли себя "яйцами", что на их собственном сленге означало "ленивые").
Это не помешало обеим стать успешными и знаменитыми.
На съемках фильма "Бандитки" актрисы могли погибнуть — их самолет чуть не разбился.
"Тогда у меня возникла мысль, что если я умру, то хотя бы вместе с лучшей подругой", — вспоминала Хайек.
Еще одна дружба, которая возникла на прослушиваниях, — между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Парни познакомились в конце 1980-х, когда оба ходили с одного кастинга на другой.
"Я сразу же понял, что хочу подружиться с этим чуваком", — признавался потом Лео.
Их дружба прошла главное испытание — славой. После того как Ди Каприо снялся в "Титанике", он стал мировой звездой. Но Тоби не завидовал: он был частью небольшого круга самых близких друзей Лео, завсегдатаем его вечеринок и походов на баскетбольные матчи.
А еще они проводили время на съемках совместных проектов: "Жизнь этого парня", "Кафе Донс Плам", "Великий Гэтсби".
Еще одна дружба, которая возникла на прослушиваниях, — между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Парни познакомились в конце 1980-х, когда оба ходили с одного кастинга на другой.
"Я сразу же понял, что хочу подружиться с этим чуваком", — признавался потом Лео.
Их дружба прошла главное испытание — славой. После того как Ди Каприо снялся в "Титанике", он стал мировой звездой. Но Тоби не завидовал: он был частью небольшого круга самых близких друзей Лео, завсегдатаем его вечеринок и походов на баскетбольные матчи.
А еще они проводили время на съемках совместных проектов: "Жизнь этого парня", "Кафе Донс Плам", "Великий Гэтсби".
"Титаник" во многом стал знаковым для Лео: там он познакомился и подружился с Кейт Уинслет. Да так, что до сих пор не расстаются.
"Мы очень близки: даже лучшие подруги завидуют", — сказала как-то Уинслет.
Кейт признавалась Лео в любви со сцены (забирая "Золотой глобус" за их другой совместный проект, "Дорогу перемен") и плакала в зале, пока Ди Каприо получал свой долгожданный "Оскар".
А еще Лео вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла.
"Титаник" во многом стал знаковым для Лео: там он познакомился и подружился с Кейт Уинслет. Да так, что до сих пор не расстаются.
"Мы очень близки: даже лучшие подруги завидуют", — сказала как-то Уинслет.
Кейт признавалась Лео в любви со сцены (забирая "Золотой глобус" за их другой совместный проект, "Дорогу перемен") и плакала в зале, пока Ди Каприо получал свой долгожданный "Оскар".
А еще Лео вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла.
Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор познакомились задолго до шпионского фильма "Ангелы Чарли". Артистки просто случайно столкнулись в кафе. Кэм только начинала карьеру, и знаменитая с детства Дрю помогла ей освоиться со славой и поиском новых ролей.
Ну а после совместных съемок во франшизе про Ангелов Чарли актрисы еще больше сблизились.
Дружба продолжается и сейчас: Бэрримор часто выкладывает в соцсетях совместные фото и называет их с Диас "олдскульными сестрами".
Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор познакомились задолго до шпионского фильма "Ангелы Чарли". Артистки просто случайно столкнулись в кафе. Кэм только начинала карьеру, и знаменитая с детства Дрю помогла ей освоиться со славой и поиском новых ролей.
Ну а после совместных съемок во франшизе про Ангелов Чарли актрисы еще больше сблизились.
Дружба продолжается и сейчас: Бэрримор часто выкладывает в соцсетях совместные фото и называет их с Диас "олдскульными сестрами".
В мире моды тоже можно подружиться. Пример — супермодель Кейт Мосс и модельер Стелла Маккартни.
Кейт, уже звезда, надевала наряды Стеллы, когда та только начинала карьеру. А Стелла на первый показ позвала Мосс пройтись по подиуму в ее костюмах.
Но и кроме моды им есть о чем поговорить: они поддерживают друг друга во время разводов или других семейных неприятностей, а еще организовывают совместные мероприятия.
В мире моды тоже можно подружиться. Пример — супермодель Кейт Мосс и модельер Стелла Маккартни.
Кейт, уже звезда, надевала наряды Стеллы, когда та только начинала карьеру. А Стелла на первый показ позвала Мосс пройтись по подиуму в ее костюмах.
Но и кроме моды им есть о чем поговорить: они поддерживают друг друга во время разводов или других семейных неприятностей, а еще организовывают совместные мероприятия.
Среди российских знаменитостей тоже немало друзей. Михаил Пореченков и Константин Хабенский встретились на одной из институтских театральных постановок, во время учебы часто дурачились, придумывали забавные сценки и розыгрыши.
Потом вместе играли в спектаклях ("В ожидании Годо" Бутусова), сериалах ("Троцкий", "Белая гвардия").
Хабенский устроил Пореченкову свидание с его будущей второй женой Ольгой, а та стала крестной сына Константина.
Среди российских знаменитостей тоже немало друзей. Михаил Пореченков и Константин Хабенский встретились на одной из институтских театральных постановок, во время учебы часто дурачились, придумывали забавные сценки и розыгрыши.
Потом вместе играли в спектаклях ("В ожидании Годо" Бутусова), сериалах ("Троцкий", "Белая гвардия").
Хабенский устроил Пореченкову свидание с его будущей второй женой Ольгой, а та стала крестной сына Константина.
Дружба, о которой известно всем в отечественном шоу-бизнесе, — это, конечно, Вовчик и Левчик, Владимир Винокур и Лев Лещенко. Их дуэту уже полвека.
Познакомились они, когда Винокур поступал в ГИТИС, а Лещенко, уже выпускник, разыграл Владимира, притворившись членом приемной комиссии.
С тех пор артисты не перестают друг над другом подшучивать.
Дружба, о которой известно всем в отечественном шоу-бизнесе, — это, конечно, Вовчик и Левчик, Владимир Винокур и Лев Лещенко. Их дуэту уже полвека.
Познакомились они, когда Винокур поступал в ГИТИС, а Лещенко, уже выпускник, разыграл Владимира, притворившись членом приемной комиссии.
С тех пор артисты не перестают друг над другом подшучивать.