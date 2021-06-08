Лео, Кортни и Брэд. Кто с кем дружит в шоу-бизнесе

© AP Photo / Matt Sayles

"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга. Кортни не завидует славе и званию "любимицы Америки" Дженнифер, а та с удовольствием нянчилась с крестницей — дочкой Кокс Коко Райли Аркетт.

"Если мне нужно кому-то позвонить ночью, я сразу звоню Джен", — признавалась как-то Кокс.

И, по слухам, именно Кортни помогла восстановить дружбу Энистон с Брэдом Питтом.