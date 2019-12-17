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2019-12-17T15:36+0300
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Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к Дженнифер Энистон
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РИА Новости

Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к Дженнифер Энистон

15:36 17.12.2019
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© AFP 2019 / Francois GuillotБрэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
© AFP 2019 / Francois Guillot
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Американский актер Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к своей бывшей жене Дженнифер Энистон, которая состоялась в эту субботу, сообщает People.
Дженнифер всегда любила ежегодный праздник по украшению елки, как и Рождество. Поэтому, как обычно, у нее собралась большая компания, — рассказал источник изданию, — Что касается Питта, то они общаются и поддерживают дружеские отношения.
Кроме голливудского актера на вечеринке у Энистон были Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Джимми Киммел и другие.
В феврале Брэд Питт также приходил поздравить бывшую супругу с 50-летием. Отмечали его в одном из отелей Лос-Анджелеса.
Актеры были женаты пять лет с 2000 по 2005 год, пока Питт не встретился на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит" с Анджелиной Джоли.
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