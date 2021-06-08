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Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении"
Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении" - РИА Новости, 08.06.2021
Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении"
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что причиной поражения Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:38
2021-06-08T19:38
никол пашинян
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что причиной поражения Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году может быть то, что бог отвернулся от страны."Самый важный и тяжелый вопрос - почему нас постигла такая неудача в 2020 году (во время эскалации конфликта в Карабахе – ред.). Этому могут быть разные объяснения. Мы думаем о политических, военных, геополитических, экономических, морально-политических причинах. Сегодня по пути сюда у меня возникла мысль. Пусть она не покажется вам странной. Возможно, бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме", - заявил Пашинян на предвыборной встрече с жителями Арагацотнской области.Политик также сообщил собравшимся, что, по его мнению, армяне сами не замечают, что живут в раю."Я хочу сообщить вам одну новость – мы живем в раю, и эта мысль возникает у меня, когда я посещаю разные регионы республики, проезжаю по местам, где раньше не был или которые не замечал. Мы на самом деле живем в раю, но мы не были способны и пока не можем наслаждаться этим раем. Это на самом деле Земля обетованная. Когда я смотрю на поля и вижу, какая их часть обработана, понимаю, что мы живем в Эдемском саду, большая часть которого не обработана", - сказал Пашинян.Избирательная кампания стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока. Внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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никол пашинян, москва, армения, в мире

Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении"

19:38 08.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении
 Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что причиной поражения Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году может быть то, что бог отвернулся от страны.
"Самый важный и тяжелый вопрос - почему нас постигла такая неудача в 2020 году (во время эскалации конфликта в Карабахе – ред.). Этому могут быть разные объяснения. Мы думаем о политических, военных, геополитических, экономических, морально-политических причинах. Сегодня по пути сюда у меня возникла мысль. Пусть она не покажется вам странной. Возможно, бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме", - заявил Пашинян на предвыборной встрече с жителями Арагацотнской области.
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Политик также сообщил собравшимся, что, по его мнению, армяне сами не замечают, что живут в раю.
"Я хочу сообщить вам одну новость – мы живем в раю, и эта мысль возникает у меня, когда я посещаю разные регионы республики, проезжаю по местам, где раньше не был или которые не замечал. Мы на самом деле живем в раю, но мы не были способны и пока не можем наслаждаться этим раем. Это на самом деле Земля обетованная. Когда я смотрю на поля и вижу, какая их часть обработана, понимаю, что мы живем в Эдемском саду, большая часть которого не обработана", - сказал Пашинян.
Избирательная кампания стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока. Внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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